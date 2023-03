(VTC News) -

Các chuyên gia cho biết mỗi loại thực phẩm đều có môi trường tiêu hóa khác nhau, kết hợp sai có thể gây những phản ứng ngược thay vì có lợi, và có thể gây ngộ độc cho người dùng. Dưới đây là những thực phẩm kỵ nhau gây ngộ độc tuyệt đối không nên kết hợp:

Những thực phẩm kỵ nhau gây ngộ độc

Sữa đậu nành với mật ong

Kết hợp sữa đậu nành và mật ong sẽ dẫn tới đầy bụng, tiêu hóa kém.

Uống sữa bò gần thời gian với uống các loại nước có nhiều a xít

Sữa bò không nên uống gần quá với các loại thực phẩm nhiều axit. Nếu mẹ vừa cho con uống sữa bò xong thì không được uống nước chanh liền sau đó. Trong sữa bò có lượng cazeine chiếm tới 80% khi kết hợp với vitamin C sẽ tạo ra hiện tượng kết tủa. Khi kết tủa lâu ngày như vậy sẽ khiến cho trẻ em biếng ăn, đầy bụng, khó chịu, khó tiêu.

Giá đỗ xào gan động vật

Gan và giá đỗ không nên xào cùng nhau vì như vậy sẽ làm giảm lượng vitamin C hấp thụ vào cơ thể.

Trong gan động vật, lượng đồng oxy hóa khá cao nên sẽ ức chế làm oxi hóa các vi chất trong giá đỗ đặc biệt là vitamin C. Tuy nhiên, vitamin C có nhiều trong các dạng thực phẩm khác. Nếu chỉ vì nghĩ giá đỗ xào cùng gan sẽ làm lượng vitamin C hấp thụ vào cơ thể mà lại bỏ món ăn này thì cũng không nên. Bạn chỉ không nên ăn món này thường xuyên còn thỉnh thoảng ăn gan xào giá đỗ không sao.

Giá đỗ và gan lợn thuộc nhóm những thực phẩm kỵ nhau gây ngộ độc.

Khoai lang ăn cùng trái hồng, cà chua

Trái hồng chứa vị chát (tanin) và pectin. Khi ăn khoai lang với hồng, tinh bột trong khoai lang sẽ tiết ra nhiều vị toan kết hợp với tanin và pectin trong quả hồng tạo thành sỏi trong dạ dày. Diễn tiến nặng sẽ gây loét và chảy máu dạ dày. Do đó, những người bị đau dạ dày cần lưu ý để tránh ăn cùng lúc hai món này.

Khoai tây ăn cùng với thịt

Mọi người đều rất thích món ăn này, nhưng đây là sự kết hợp thực phẩm gây khó tiêu. Khi kết hợp chúng cùng nhau có thể gây ra những chứng như ợ nóng, buồn nôn, đầy hơi và nhiều vấn đề khác. Thay vì chọn khoai tây cùng ăn với thịt hãy chọn các loại rau như măng tây, bông cải xanh, đậu xanh hoặc bí ngòi.

Ăn thịt dê, thịt chó và uống nước chè

Thịt chó và thịt dê rất giàu protein. Nếu vừa ăn thịt chó hoặc thịt dê mà lại uống nước chè ngay thì chất acid tanic có trong nước chè sẽ kết hợp với protein trong thịt chó, hoặc thịt dê tạo thành chất tannalbin làm se niêm mạc ruột, giảm nhu động ruột dễ dẫn đến táo bón.

Giấm ăn cùng với thịt dê

Kết hợp giấm và thịt dê sẽ làm giảm thành phần dinh dưỡng trong thịt dê.

Giấm chứa nhiều acid acetic, thịt dê chứa nhiều hoạt chất sinh học và đạm. Hai thứ này khi ăn chung, acid acetic sẽ phá hủy thành phần dinh dưỡng của thịt dê. Điều này khiến món ăn của bạn mất đi giá trị dinh dưỡng.

Ăn hạt dẻ cùng lúc với thịt bò

Thịt bò chứa nhiều đạm nhưng hạt dẻ chứa nhiều vitamin C làm cho đạm bị biến chất, dẫn đến làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Tôm ăn cùng ớt chuông, bông cải, cà chua

Trong tôm thông thường có nhiều arsenic trioxide (As205). Vì thế, nếu bạn kết hợp tôm với các thực phẩm chức năng bổ sung vitamin C sẽ dẫn đến việc tạo ra những phản ứng hóa học trong dạ dày của bạn, hình thành nên arsenic trioxide. Đây là những thực phẩm kỵ nhau có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí là tử vong.

Trái cây ăn cùng sữa

Những loại trái cây như táo, thanh long, dâu, dừa và dưa hấu không nên dùng chung với sữa. Trái cây chứa rất nhiều hợp chất axit, khi dùng chung với sữa, những hợp chất axit này sẽ kết hợp với lượng protein trong sữa trở nên cực kỳ khó tiêu hóa trong dạ dày của bạn.

Nghệ kết hợp cùng tiêu đen

Chất piperine trong hạt tiêu đen giúp ích cho khá nhiều thực phẩm khi kết hợp. Nghệ có chất chống oxy hóa mạnh là curcumin chống sưng viêm, sát trùng và kháng khuẩn. Curcumin bị chuyển hóa nhanh chóng trước khi được hấp thụ hoàn toàn. Nếu kết hợp nghệ và tiêu đen sẽ tăng tác dụng của curcumin lên nhiều lần.

Trên đây là những thực phẩm kỵ nhau gây ngộ độc. Hãy lựa chọn và kết hợp các nhóm thực phẩm an toàn để không gây hại cho sức khỏe.

