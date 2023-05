(VTC News) -

Nước cam là loại đồ uống được nhiều người yêu thích vì vị ngon, dễ uống. Tuy nhiên nếu uống nước cam sai cách có thể gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là những tác dụng của nước cam với sức khỏe cũng như những tác hại của nước cam nếu uống sai cách.

Tác dụng của nước cam

Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BS Vũ Đại Dương, chuyên khoa Dinh dưỡng (trường Đại học Y Hà Nội) cho biết, một cốc nước cam tươi chứa 112 calo, 2g chất đạm, 0g chất béo, 26g carbohydrate, 0g chất xơ, 21g đường...

Nước cam hầu như không chứa tinh bột hoặc chất xơ. Hầu như tất cả carbohydrate của nó đều có ở dạng đường. Đường tự nhiên (fructose) mang lại cho nước cam hương vị ngọt ngào đặc trưng.

Chỉ cần một cốc nước cam, cơ thể được đáp ứng 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Một phần nước cam cung cấp nhiều vitamin C hơn một bát cải xoăn, hai bát súp lơ hoặc ba quả cà chua cỡ vừa.

Nước cam cũng được coi là một trong những nguồn chất chống ôxy hóa tốt nhất, cùng với việc uống rượu vang, trà, ăn các loại quả mọng như dâu tây, mâm xôi, việt quất… Chứa nhiều chất chống ôxy hóa mạnh, nước cam tác dụng chống viêm và tăng cường sức khỏe.

Nước cam với cùi là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chất xơ giúp cơ thể duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa và có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như đái tháo đường, tim mạch và một số loại ung thư.

Nước cam nếu dùng sai cách có thể gây ra những tác dụng phụ không tốt với sức khỏe.

Tác dụng phụ tiêu cực khi uống quá nhiều nước cam

Báo Lao động dẫn nguồn Tạp chí Eat this, not that cho biết, dù nước ép cam có thể không gây hại như đồ uống có đường nhưng chúng sẽ không tốt cho sức khỏe như trái cây nguyên quả và có tác dụng phụ tiêu cực khi uống quá nhiều.

Có thể tăng cân

Giống như hầu hết các loại thực phẩm và đồ uống, nước cam chứa khá nhiều calo. Theo nghiên cứu của JAMA, nước cam không có bất kỳ chất dinh dưỡng gây no, làm chậm tiêu hóa như chất xơ hoặc protein. Nếu bạn uống nước ép cam thường xuyên có thể gây tăng cân giống như soda.

Trên thực tế, một nghiên cứu về Dinh dưỡng và Bệnh tiểu đường cho thấy khi các nhà nghiên cứu cho những người tham gia uống nước cam 3 lần một ngày giữa các bữa ăn, họ nhận thấy rằng việc uống nước ép này làm tăng lượng mỡ trong cơ thể và giảm độ nhạy insulin chỉ trong 4 tuần.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Kết quả từ một nghiên cứu BMJ năm 2013 cho biết, hơn 180.000 người tham gia được thực hiện trong suốt 24 năm thấy rằng, uống nước ép cam mỗi ngày sẽ tăng 21% nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Trong khi trái cây nguyên quả thì giảm 23% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Uống nước cam đúng cách thế nào?

Theo thông tin đăng trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec, để uống nước cam đúng cách, bạn cần:

Uống nước cam đúng thời điểm

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, tốt nhất nên uống nước cam sau bữa ăn sáng hoặc ăn trưa 1 - 2 giờ và cần uống nước cam ngay sau khi vắt vì để lâu sẽ khiến cho giá trị dinh dưỡng trong đó bị mất đi, nhất là hàm lượng vitamin C.

Uống đủ lượng cần thiết

Mỗi ngày người trưởng thành chỉ nên uống tối đa 200ml vì trong đó chứa: 60mg vitamin C (tương đương với 100% nhu cầu vitamin C mà cơ thể của người lớn cần có trong 1 ngày). Nếu vượt quá lượng này dễ thừa vitamin C, lâu dài sẽ không tốt cho cơ thể.

Thai phụ mỗi ngày cơ thể cần tới 80mg vitamin C nên có thể tăng lượng nước cam uống trong ngày nhưng cần chia thành nhiều lần uống. Trẻ nhỏ chỉ nên uống lượng nước vắt ra từ 1/2 quả cam/ngày là được.

Trường hợp không nên uống nước cam

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người bị viêm tuyến tụy, viêm loét tá tràng, viêm loét dạ dày cần hạn chế uống nước cam để tránh tích tụ axit, chất hữu cơ làm tăng axit bên trong dạ dày dẫn đến ợ nóng và làm trầm trọng hơn vết loét.

Bệnh nhân bị bệnh thận cần thận trọng với nước cam vì tiêu thụ nhiều vitamin C dễ làm lắng đọng sỏi thận, sỏi tiết niệu. Người đang sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh không nên uống nước cam vì dễ tương tác làm hỏng cấu trúc của thuốc khiến tác dụng của thuốc bị giảm.

Ngoài ra, nếu không uống nước cam đúng cách thì lượng đường và axit trong nước cam cũng dễ gây tiểu đường. Nhất là trong trường hợp nhiều người mua cam chua nên phải thêm đường vào cho dễ uống. Việc làm này còn tiềm ẩn nguy cơ bị đau khớp, viêm khớp.

Tránh kết hợp nước cam với một số thực phẩm

Uống nước cam đúng cách còn đồng nghĩa với việc cần tránh kết hợp nước cam với các loại thực phẩm kỵ nhau sau đây:

- Không uống nước cam với sữa vì dễ làm rối loạn tiêu hóa gây nên các triệu chứng: đau bụng, tiêu chảy, chướng bụng...

- Nếu ăn củ cải thì không uống nước cam vì dễ sinh ra các chất acid ferulic và axit hydroxyl - có thể ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp.

Tránh uống nước cam vào các thời điểm không tốt

Mặc dù nước cam rất tốt nhưng có những thời điểm nếu uống nước cam sẽ gây nên bất lợi cho sức khỏe:

- Uống nước cam khi đói: axit trong nước cam kết hợp với axit trong dạ dày làm dư axit từ đó sinh ra cơn đau dạ dày, lâu ngày sẽ gây viêm loét dạ dày.

- Uống nước cam sau bữa ăn: dẫn đến chướng bụng, khó tiêu vì đường trong nước cam dễ làm ức chế quá trình tiêu hóa thức ăn đã được ăn trước đó.

- Uống nước cam trước khi ngủ giấc đêm: làm sinh tân dịch và gây lợi tiểu nên dễ bị mất ngủ ban đêm vì đi ngủ nhiều. Không những thế, lượng axit từ nước cam bám lại trên răng sẽ dễ làm hư hỏng men răng.

Qua nội dung bài viết trên đây hy vọng bạn biết về những tác hại của nước cam nếu uống sai cách cũng như việc uống nước cam thế nào để tốt cho sức khỏe. Ngoài việc quan tâm đến việc uống nước cam đúng cách bạn hãy chú ý vào việc lựa chọn những trái cam sạch và ngon tránh mua phải cam có chất bảo quản vì có thể gây hại cho sức khỏe.

Hạ An (Tổng hợp)