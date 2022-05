Những sự kiện lịch sử thế giới đặc biệt quan tâm xảy ra trong cùng một năm

Năm 1963:- ​​​​​​Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát vào ngày 22/11/1963 khi đang đi cùng một đoàn xe qua Dealey Plaza ở thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ.- Cùng ngày, nhà văn Aldous Huxley qua đời ở tuổi 69 tại Los Angeles, California. Ông đã viết các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng như Brave New World và The Doors of Perception.