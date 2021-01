Những sự kiện giải trí đáng chờ đợi trong năm 2021

Billie Eilish ra mắt phim tài liệu: Billie Eilish: The World's a Little Blurry sẽ được giới thiệu trên Apple TV+ vào ngày 26/2. Nội dung phim ghi lại quá trình ca sĩ 19 tuổi gặt hái thành tích đáng nể trong thời gian ngắn, tiêu biểu là kèn vàng Grammy đầu năm 2020. Đạo diễn từng đoạt giải Emmy, RJ Cutler (người thực hiện The September Issue năm 2009), là người đứng sau dự án. Anh đã theo sát Eilish, cả tại nhà riêng lẫn hậu trường của các chuyến lưu diễn, để phát triển thành phẩm.

Sự trở lại của Lorde: Tránh xa mạng xã hội và không phát hành album kể từ năm 2017, nữ nghệ sĩ có tên thật Ella Yelich-O'Connor thông báo trở lại đường đua âm nhạc trong năm nay. Hồi tháng 5/2020, cô tiết lộ đang hoàn thành album phòng thu thứ ba. Rất có thể Lorde sắp sửa cho ra mắt "đứa con" mà cô đã ấp ủ từ lâu. Theo Vogue, Lorde nhiều khả năng thiết lập kỷ lục mới trên bảng xếp nhạc âm nhạc bằng album này.

Chuyến lưu diễn của Dua Lipa: Album phòng thu thứ hai Future Nostalgia (2020) giúp cô khẳng định thực lực trong thời điểm dịch bệnh. Theo Vogue, Dua Lipa đã nổi danh khắp thế giới. Các đĩa đơn trong album đều ăn khách và mang về cho cô không ít hợp đồng béo bở. Dự kiến đến tháng 9, Dua Lipa sẽ khởi động tour diễn Future Nostalgia, bắt đầu từ nước Anh.

Nhiều phim bom tấn bị hoãn chiếu sẽ ra rạp năm nay: Vì dịch bệnh, hàng loạt phim thay đổi thời gian phát hành. Có thể kể tới nhiều bộ phim đáng chú ý như phim khoa học viễn tưởng Dune có Timothée Chalamet đóng chính, phim riêng về Black Widow thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, hay bom tấn hành động - tốc độ Fast & Furious 9. Tất cả có nhiệm vụ vực dậy Hollywood sau một năm 2020 thê thảm.

Cuộc đua của các phiên bản RuPaul’s Drag Race: Ra đời năm 2009, RuPaul’s Drag Race là show truyền hình thực tế tìm kiếm ngôi sao drag queen thông qua các thử thách make-up, trình diễn nghệ thuật. Cuối năm 2019, nước Anh đã mua bản quyền sản xuất chương trình. Và chỉ một năm sau, tại Canada cũng có phiên bản show này. Các phiên bản RuPaul’s Drag Race mùa mới sẽ được phát hành cùng thời điểm trên nền tảng Netflix vào tuần tới.

Concert trực tuyến của BlackPink: Nhóm nhạc Hàn Quốc tạo nên sự bùng nổ trong năm 2020 với album phòng thu đầu tiên, cũng như các MV hợp tác với Lady Gaga và Selena Gomez. Không bao lâu nữa, người hâm mộ sẽ gặp lại bốn cô gái trong concert trực tuyến mang tên The Show. "Hy vọng mọi người có thể thoải mái thưởng thức The Show - buổi hòa nhạc trực tuyến đầu tiên của nhóm tại nhà, đồng thời tận hưởng một số món quà mà chúng tôi đã chuẩn bị cho những người đã dõi theo nhóm”, đại diện BlackPink chia sẻ.

Harry Styles trở lại màn ảnh rộng: Bốn năm sau khi chào sân bộ môn nghệ thuật thứ bảy với Dunkirk (2017) của Christopher Nolan, Harry Styles nhận lời đóng chính phim tâm lý - giật gân Don't Worry Darling. Tác phẩm do Olivia Wilde làm đạo diễn kể về bà nội trợ bất hạnh vào những năm 1950 (Florence Pugh). Cô phát hiện người chồng yêu thương của mình (Harry Styles) đã che giấu một bí mật đen tối. Điều thú vị là Wilde và Styles hiện được cho là đang hẹn hò sau khi thực hiện dự án, bất chấp việc nữ đạo diễn hơn anh 10 tuổi.