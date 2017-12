Những sự cố đáng xấu hổ của bóng đá Trung Quốc năm 2017

(VTC News) - Hàng loạt những sự cố đã đến với bóng đá Trung Quốc trong năm 2017 và khiến Chinese Super League đang là một trong những giải đấu tai tiếng hàng đầu thế giới.

Cảnh sát vào tận phòng thay đồ đánh cầu thủ

Giải Hạng hai Trung Quốc đã có một phen rúng động khi trong giờ giải lao của trận đấu giữa CLB Yunna Lijiang và Zhejiang, một nhóm cảnh sát làm nhiệm vụ tại SVĐ đã vào phòng thay đồ và hành hung các cầu thủ Zhejiang.

Hình ảnh cầu chủ Zheijiang khi đang được sơ cứu sau khi bị hành hung.

Báo chí Trung Quốc cho biết cảnh sát buộc phải "can thiệp" vào khi các cầu thủ Zhejiang đã có dấu hiệu tấn công tổ trọng tài điều khiển trận đấu. "Lực lượng an ninh buộc phải can thiệp khi vài cầu thủ của họ đã tranh cãi rồi ẩn và kéo áo các trọng tài. Chỉ có lá chắn được sử dụng trong lúc các cảnh sát làm nhiệm vụ.

LĐBĐ nước này sau đó đã vào cuộc và mở một cuộc điều tra nguyên nhân. Kết quả không được công bố như hệ quả ngay lập tức của việc cảnh sát hành hung cầu thủ là trận đấu bị trì hoãn tới 30 phút.

Thiếu chuyên nghiệp ở Đức

LĐBĐ Trung Quốc đã phải chi ra khoảng 15.000 euro cho mỗi trận đấu để gửi đội bóng U20 Trung Quốc sang thi đấu tại giải hạng Tư của nước Đức, Giải đấu vùng Tây Nam - Regionalliga Suedwest. Tại đây, ngay từ những trận đấu đầu tiên, U20 Trung Quốc đã để lại ấn tượng không đẹp vì sự thiếu chuyên nghiệp.

Sự cố làm xấu đi hình ảnh của bóng đá trung Quốc.

Theo đó, trong trận đấu gặp LB TSV Schott Mainz đã gặp sự cố khi ngay ở phút 25, tuyển U20 Trung Quốc đã bỏ dở trận đấu khi phát hiện trên khán đài có những khán giả mang theo lá cờ của những người ủng hộ Tây Tạng.

Trận đấu bị tạm ngừng và HLV Sun Jihai của đội tuyển U20 Trung Quốc phải rất nỗ lực để khiến các cầu thủ trẻ bớt tức giận và trở lại thi đấu. Tuy nhiên, trận đấu đó của U20 Trung Quốc không thành công và thất bại với tỷ số nặng nề 0-3.

Nỗi xấu hổ mang tên Carlos Tevez

Những tưởng mang về Carlos Tevez - người đã từng kinh qua các CLB lớn như MU, Juventus, Man City sẽ là một bản hợp đồng với nhiều lợi ích về chuyên môn cũng như danh tiếng cho Chinese Super League, thế nhưng những ngày Tevez ở Châu Á chỉ mang lại những cơn ác mộng thực sự.

Tevez chỉ mang lại những điều xấu hổ trong những ngày tháng ở Trung Quốc,

615.000 bảng/tuần là mức lương mà Thân Hoa Thượng Hải chi ra để thuyết phục ngôi sao người Argentina về châu Á. Hơn một năm gắn bó, số lần ra sân của Tevez đếm trên đầu ngón tay. Anh cũng là ngôi sao đầu tiên bỏ châu Âu đến châu Á mang buông ra những lời chỉ trích cho Chinese Super League.

Một trong những tuyên bố đáng nhớ nhất của Tevez khi anh rời đi: "Tôi nghĩ nền bóng đá Trung Quốc vẫn có điều gì đó rất khác lạ, đồng thời cách nhìn nhận của người hâm mộ cũng hoàn toàn khác. Tôi không nghĩ họ có thể vươn tới chuẩn mực như bóng đá châu Âu trong 50 năm tới".

Đội bóng ra sân với 12 cầu thủ

Trận đấu ở giải hạng hai Trung Quốc giữa Beijing Renhe tiếp đón Baoding Rongda trở thành một vết nhơ khó gột rửa trong lịch sử bóng đá nước này.

Đội bóng Trung Quốc ra sân với 12 cầu thủ.

Trong trận đấu này, Renhe đã dẫn trước đối thủ 1 bàn và chủ động chơi tử thủ để bảo vệ cách biệt tỉ số mong manh trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Phút 89, khi cầu thủ Rao Weihui bị đau và rời sân để các nhân viên y tế chăm sóc. Renhe bất đắc dĩ phải quyết định thay tiền vệ này bằng Han Xuan.

Han Xuan đã vào sân nhưng không hiểu vì lý do gì, sau khi được các bác sĩ chăm sóc, Rao Weihui lại nhanh nhảu trở lại sân thi đấu. Và trận đấu này trở thành 12 vs 11 và tình trạng này kéo dài trong 40 giây mà trọng tài chính Zhen Wei không hề hay biết.

Đến khi các khán giả hô hào "Có 12 người trên sân" thì ông vua áo đen mới bắt đầu nhận ra vấn đề và điều chỉnh lại đội hình.

Oscar bị đánh hội đồng

Cựu tiền vệ của Chelsea, Oscar đã bị đánh ngã, giẫm đạp trong trận đấu giữa Shanghai SIPG và Guangzhou R&F tại giải bóng đá Chinese Super League 2017 diễn ra hôm 18/6/2017.

Trong trận đang diễn ra sôi nổi diễn ra ở gần cuối hiệp 1, trong pha đi bóng của đồng đội, Oscar của đội Shanghai SIPG đã giành được bóng nhưng thay vì triển khai tấn công thì anh lại đá thẳng vào đối thủ đội bạn.

Sau khi bóng dội ngược lại, cựu tiền vệ của Chelsea đá bồi thêm 1 cái nữa vào đối thủ. Sau cú đá cố tình của cầu thủ người Brazil, các cầu thủ đội Guangzhou R&Fđã nhào tới, quật ngã Oscar xuống sân.

Các CLB chìm trong nợ nần

Chỉ tính riêng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông đầu năm 2017, tổng số tiền mà các CLB tại Chinese Super League đã vung ra để chiêu mộ 173 tân binh đã lên đến 344 triệu euro.

Nhiều đội bóng ở Trung Quốc đang chìm trong nợ nần.

Carlos Tevez (Shanghai Shenhua), Hulk (Shanghai SIPG), Oscar (Shanghai SIPG), Ramires (Jiangsu Suning), Lavezzi (Hebei China Fortune), Ramires (Jiangsu Suning), Jackson Martinez, Paulinho (Guangzhou Evergrande)... mang tới cho Chinese Super League sự hào nhoáng nhưng đằng sau đó là những câu chuyện kim tiền.

Không ai biết và không ai có thể khẳng định những khoản tiền hàng trăm triệu euro ở đâu ra nhưng điều rõ ràng nhất là việc các CLB ở Trung Quốc đang chìm trong cảnh nợ nần sau những lần "vung tay quá trán".

Hồi tháng 2, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã gửi thư cảnh báo tới 18 CLB tại nước này, trong đó có 13 CLB ở giải đấu cao nhất CSL về sự mất cân bằng trong thu chi dẫn tới tình trạng nợ nần đầm đìa.

Khánh Huy