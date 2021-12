(VTC News) -

Bên cạnh Tết cổ truyền, Tết dương lịch, Giáng sinh cũng là thời điểm hoàn hảo trong năm để gửi đến gia đình, bạn bè những lời chúc tốt đẹp, ấm áp nhất. Dù kế hoạch trong dịp Giáng sinh này là gì, nhiều người muốn viết một status Giáng sinh tiếng Anh hay và ý nghĩa để đăng tải lên mạng xã hội nhằm gửi thông điệp đến tất cả những người mình trân quý dù ở gần hay xa.

Những status Giáng sinh bằng tiếng Anh như lời chúc mừng chân thành để lan tỏa sự ấm áp, vui tươi trong dịp đặc biệt này, đồng thời thể hiện với những người thân yêu rằng bạn vẫn luôn nghĩ về họ. Và cả chính bạn, người viết những lời đó, cũng cảm thấy vui lây, tràn đầy năng lượng.

Tuy nhiên, việc truyền tải tình cảm qua những lời lẽ ngắn gọn, súc tích chưa bao giờ là dễ dàng. Để giúp bạn lan tỏa những tình cảm đặc biệt, loạt status Giáng sinh tiếng Anh hay và ý nghĩa dưới đây là những gợi ý mà bạn có thể tham khảo.

1.This Christmas, you’re the best gift I could ask for.

Giáng sinh này, bạn là món quà tuyệt vời nhất mà tôi có thể ước.

2. Merry Christmas! May your happiness be large and your bills be small.

Giáng sinh vui vẻ! Chúc niềm vui của bạn thật lớn, còn hóa đơn thì thật nhỏ.

3. It’s not what’s under the tree that matters most, it’s who’s around it. Every year, I’m so grateful to have you.

Không quan trọng dưới cây thông có gì, quan trọng là những người ở xung quanh nó. Mỗi năm, tôi đều cảm thấy thật biết ơn khi luôn có bạn ở bên.

Hãy đăng tải những status Giáng sinh tiếng Anh đầy ý nghĩa trong dịp Noel.

4. Christmas is magical because we’re together.

Giáng sinh thật diệu kỳ bởi vì chúng ta bên nhau.

5. You’re my favorite Christmas present this year.

Năm nay, bạn là món quà Giáng sinh yêu thích nhất của tôi.

6. Peace, good will, and happiness for you this Christmas and every other!

Cầu chúc bình an, thiện trí và hạnh phúc đến với bạn và mọi người trong Giáng sinh này!

7. Warmest thoughts and best wishes for a wonderful Christmas. May peace, love, prosperity follow you always.

Những suy nghĩ ấm áp nhất và những lời chúc tốt đẹp nhất cho một mùa Giáng sinh tuyệt vời. Cầu chúc bạn luôn được bình an, yêu thương và thịnh vượng.

8. It wouldn’t be Christmas without you! So glad to have you in my life, year after year.

Sẽ không có Giáng sinh nếu không có bạn kề bên! Thật hạnh phúc khi được có bạn trong đời.

9. May the holiday season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter.

Chúc cho mùa lễ này, nhà bạn luôn tràn ngập niềm vui, trái tim bạn luôn tràn ngập tình yêu, và cuộc đời bạn luôn tràn ngập tiếng cười.

10. The gift of love.

The gift of peace.

The gift of happiness.

May all these and more be yours this Christmas.

Món quà của tình yêu.

Món quà của bình an.

Món quà của hạnh phúc.

Chúc những điều đó và hơn thế nữa đến với bạn trong Giáng sinh này.

11. Christmas (noun): The only time of year in which one can sit in front of a dead tree and eat candy out of socks. Enjoy yourself!

Giáng sinh (danh từ): Thời điểm duy nhất trong năm mà một người có thể ngồi đối diện một cái cây chết và ăn kẹo trong những chiếc tất. Hãy tận hưởng kỳ nghỉ lễ của bạn nhé!

12."All I want for Christmas is you" - "All I Want For Christmas Is You", Maria Carey

“Bạn là tất cả những gì tôi muốn cho giáng sinh này” - Lời bài hát "All I Want For Christmas Is You", Maria Carey

13."I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need." - "All I Want For Christmas Is You", Mariah Carey

“Giáng sinh này tôi không cần gì nhiều. Tôi chỉ cần một điều này thôi” – Lời bài hát “All I Want For Christmas Is You", Mariah Carey

14. "Do you want to build a snowman?" - "Do You Want To Build A Snowman?", Kristen Bell

“Bạn có muốn đắp người tuyết không?” - Lời bài hát "Do You Want To Build A Snowman?", Kristen Bell

15. "Every day's a holiday when I'm near you." - "Merry Christmas, Darling", Carpenters

“Mỗi ngày đều là ngày lễ khi bạn bên tôi” - Lời bài hát "Merry Christmas, Darling", nhóm Carpenters

16. "Feeling Christmas all around, and I'm trying to play it cool" - "Santa Tell Me", Ariana Grande

“Không khí Giáng sinh đã về quanh đây và tôi đang cố giữ bình tĩnh” – Lời bài hát "Santa Tell Me", Ariana Grande

17. "If there is love in your heart and your mind, you will feel like Christmas all the time." - "Where Are You Christmas", Faith Hill

“Nếu trong tim và suy nghĩ của bạn có tình yêu, bạn sẽ luôn cảm thấy như Giáng sinh” – Lời bài hát "Where Are You Christmas", Faith Hill

18. "I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you." - "All I Want For Christmas Is You", Mariah Carey

“Tôi chỉ muốn bạn ở bên. Nhiều hơn cả bạn có thể biết. Hãy biến điều ước của tôi thành sự thật. Tất cả những gì tôi muốn cho Giáng sinh này chính là bạn” – Lời bài hát "All I Want For Christmas Is You", Mariah Carey

19. "I know exactly what I want this year. Santa, can you hear me?" - "My Only Wish (This Year)", Britney Spears

“Tôi biết chính xác điều tôi muốn trong năm nay. Ông già Noel ơi, ông có nghe thấy không?” – Lời bài hát "My Only Wish (This Year)", Britney Spears.

20. “Christmas time means laughter.” - “My Christmas Tree”, Home Alone Children's Choir

“Giáng sinh nghĩa là những tiếng cười” – “My Christmas Tree”, nhạc phim “Ở nhà một mình”

21. “Jingle Bells, jingle bells, jingle all the way!” – Lời bài hát Jingle Bells

22. “Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I’ll give it to someone special.” – “Last Christmas”, Wham

“Giáng sinh trước, tôi trao em trái tim của tôi, nhưng ngay ngày hôm sau, em đã vứt nó đi. Năm nay, để không phải khóc nữa, tôi sẽ trao nó cho ai đó đặc biệt hơn” – “Last Christmas”, nhóm Wham

23. “You better watch outYou better not cry

You better not poutI'm telling you why

Santa Claus is coming to town!.

“Santa Claus is coming to town”, Micheal Bublé

Tốt hơn bạn nên coi chừng

Tốt hơn bạn không nên khóc

Tốt hơn bạn không nên bĩu môi

Tôi sẽ nói cho bạn biết tại sao

Ông già Noel đang tới thị trấn!"

Lời bài hát “Santa Claus is coming to town”, Micheal Bublé.