Ra mắt năm 2011, Sony Ericsson Xperia Play là smartphone Android chơi game tích hợp nền tảng PlayStation. Máy có màn hình 4 inch, trượt lên sẽ để lộ cụm phím chơi game tương tự PSP Go. Tuy ý tưởng smartphone chơi game của Sony được xem là đi trước thời đại, Xperia Play không được đón nhận do lượng game Android tương thích hạn chế, chỉ khoảng 10 game PS1 được chuyển lên máy bên cạnh FIFA và một số tựa độc quyền. Thiết bị đã không bao giờ có bản kế nhiệm. (Ảnh: The Verge)