Những siêu xe kỳ lạ nhiều người chưa biết đến

Tramontana XTR

(Ảnh: Hotcars)

Chỉ ít người biết đến Tramontana XTR nhưng không ai có thể phủ nhận sự độc đáo của mẫu xe này. Nó khác với bất cứ thứ gì chúng ta thường thấy trên đường. Cung cấp sức mạnh cho Tramontana XTR là động cơ V12 tăng áp kép 5,5 lít có nguồn gốc từ AMG, sản sinh ra hơn 700 mã lực chỉ cho bánh sau.

Tramontana XTR không được nhiều người đánh giá cao nhưng chúng vẫn được sản xuất cho đến ngày nay.

Hulme Can Am Spyder

(Ảnh: Hotcars)

Hulme Can Am Spyder được trang bị động cơ LS7 Chevrolet V8 600 mã lực đặt giữa. Vì vậy, Hulme Can Am Spyder cũng thú vị như khi lái chiếc Ariel Atom.

Tuy nhiên, nhược điểm của chiếc xe là không có kính chắn gió, không có mái che, không có túi khí, không có kiểm soát lực kéo và không có phanh ABS.

Trion Nemesis RR

(Ảnh: Hotcars)

Trion Nemesis RR là siêu xe sở hữu kiểu dáng đẹp do Mỹ sản xuất. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ V8 tăng áp kép 2.000 mã lực và RR được cho là có thể vượt qua 434 km/giờ. Xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ chỉ trong 2,8 giây.

Devon GTX

(Ảnh: Hotcars)

Nếu bạn chưa bao giờ nghe nói về Devon Motorworks, có lẽ là bởi mặc dù công ty đã có một số ý tưởng tuyệt vời nhưng cuối cùng chỉ có một vài nguyên mẫu được tạo ra và bán đấu giá.

Xe được trang bị động cơ V10 8,4 lít tương tự trong Viper, nhưng nó đã được tăng công suất lên tới 650 mã lực. Thân xe bằng carbon nhẹ hơn nhiều và nội thất được làm lại hoàn toàn trái ngược với Viper.

Aixam Mega Track

(Ảnh: Hotcars)

Mega Track là một siêu xe chạy trên đường tốt không kém đường địa hình. Chỉ có 5 mẫu Aixam Mega Track từng được chế tạo.

Mỗi chiếc xe đều đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và động cơ Mercedes V12 công suất 394 mã lực. Đặc biệt, chiều cao của xe có thể điều chỉnh được.

Trident Iceni Magna

(Ảnh: Hotcars)

Chỉ nhìn qua cũng đủ thấy Trident Iceni Magna “ngầu” đến khó tin. Tuy nhiên, nó không được trang bị động cơ xăng V12 như bạn nghĩ. Thay vào đó, Trident Iceni Magna có động cơ turbo diesel 6,6 lít với công suất 430 mã lực.

Xe có thể đạt vận tốc 305 km/giờ nhờ động cơ diesel mạnh mẽ.

Vencer Sarthe

Vencer Sarthe là một trong những siêu xe tuyệt vời nhất mà chưa ai từng nghe đến. Một trong những lý do chính khiến Vencer Sarthe không được nhiều người biết đến là do có rất ít mẫu xe được sản xuất.

(Ảnh: Hotcars)

Cho đến nay, chỉ có hơn 100 chiếc siêu xe Hà Lan này đã được sản xuất. Là siêu xe nhưng Vencer Sarthe chỉ có giá 250.000 bảng Anh, bằng một phần nhỏ so với giá của những chiếc siêu xe khác như Asfaton Martin Valkyrie.