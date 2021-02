The Beast trước đây và The Beast 2.0 hiện nay luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí, giới đam mê xe trên toàn thế giới. Siêu xe The Beast 2.0 luôn đi cùng đoàn hộ tống hùng hậu bậc nhất thế giới. The Beast 2.0 trị giá khoảng 1,5 triệu USD. (Ảnh: Reuters)