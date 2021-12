Những scandal tình ái ầm ĩ showbiz Việt năm 2021

(VTC News) -

Ngoại tình, tình tay ba, đấu tố nhau trên mạng xã hội... là những bê bối nổi trội trong chuyện tình của giới showbiz năm 2021.

Jack – Thiên An

Tối 7/8, trên mạng xã hội bất ngờ nổi sóng khi xuất hiện bài đăng của cô gái tên T.V. tố ca sĩ Jack cùng lúc yêu đương hẹn hò với nhiều cô gái và đã có con với Thiên An – người đẹp đóng chính trong nhiều MV của Jack như Bạc phận, Sóng gió… Một số cô gái phản hồi, cho biết có quan hệ tình cảm với nam ca sĩ nhưng không được công khai.

Ngay hôm sau, Thiên An cũng đăng tải bài viết tiết lộ chuyện có con với Jack, em bé ra đời được gần một tháng thì bố mẹ chia tay, gia đình anh chu cấp 5 triệu đồng/tháng. Tối 10/8, Jack lên tiếng xin lỗi khán giả, thừa nhận có con gái với Thiên An. Chuyện vẫn tiếp tục ầm ĩ bởi sau đó, Jack bị khui ra nhiều bằng chứng cho thấy anh không làm tròn trách nhiệm của người cha trong quá trình Thiên An mang thai, lại chu cấp nuôi con với số tiền ít ỏi.

Jack bị chỉ trích vì thiếu trách nhiệm với Thiên An và con gái.

Scandal này làm sụp đổ hình ảnh của Jack, gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Hậu quả là Jack phải rời khỏi chương trình Running Man mùa 2 và tạm thời ngừng các hoạt động nghệ thuật.

Du Uyên - Đạt G – Cindy Lư

Du Uyên và Đạt G từng là cặp đôi được yêu thích và đồng hành với nhau trong một số sản phẩm âm nhạc tạo được tiếng vang như Khó vẽ nụ cười, Bánh mì không… Sau gần 3 năm hẹn hò, họ bất ngờ tuyên bố chia tay vào ngày 25/4. Du Uyên còn tiết lộ bạn trai cũ thích rượu chè, nợ nần và giở thói vũ phu với cô.

Du Uyên và Đạt G thuở mặn nồng.

Chia tay Du Uyên không lâu, vào tháng 5/2021, Đạt G công bố người yêu mới là Cindy Lư (Bảo Ngọc) – vợ cũ của ca sĩ Hoài Lâm. Chuyện tình này nhanh chóng gây phản ứng trái chiều trên mạng bởi Đạt G và Hoài Lâm từng là bạn thân. Đôi tình nhân đã phải vượt qua nhiều khó khăn, định kiến để đến với nhau.

Cindy Lư khẳng định không hối hận vì đã quen Đạt G.

Tuy nhiên, sau 7 tháng hẹn hò, chuyện tình của họ lại gây ồn ào lần nữa khi Đạt G xác nhận chia tay Cindy Lư để tập trung 100% cho âm nhạc. Trước sự quan tâm của cộng đồng mạng, Cindy Lư đăng tâm thư nhắn nhủ tình cũ: “Xin lỗi vì còn nhiều điều chưa thể hoàn thành cùng nhau, chúng ta đều có những vấn đề quá lớn của riêng mình. Dù sao, anh của hiện tại đã là phiên bản tốt nhất rồi, cứ tiếp tục như vậy nha. Mong anh sẽ thành công hơn nữa, trọn vẹn hơn nữa. Cảm ơn anh vì đã luôn đối xử thật tốt với em, đúng là trải qua những sai lầm tuổi trẻ, chúng ta sẽ hoàn thiện và trưởng thành hơn. Em chưa bao giờ hối hận vì quãng thời gian qua, những kỷ niệm đẹp”.

Hiện tại, Đạt G và Cindy Lư đã bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Lương Minh Trang – Vinh Râu

Ngày 28/7, Lương Minh Trang tuyên bố đã ly hôn với đạo diễn Vinh Râu sau 6 năm bên nhau và 4 năm kết hôn. Cô viết: “Có thể là do tụi mình đã hết duyên, chia tay trong hòa bình, chuyện sau này mình không nghĩ đến, vì đời còn dài mà!”.

Lương Minh Trang và Vinh Râu từng nhận được nhiều tình cảm ngưỡng mộ của khán giả về chuyện tình “đũa lệch” dễ thương.

Trong suốt những năm tháng bên nhau, cặp đôi chưa từng có tin đồn bất hoà nên thông tin họ ly hôn khiến công chúng ngỡ ngàng tiếc nuối. Tuy nhiên diễn biến sau đó lại khiến cư dân mạng ngán ngẩm: Dù khẳng định mọi thứ đã dừng lại, cặp vợ chồng cũ liên tục đá xéo nhau trên mạng xã hội. Nhiều dòng trạng thái của Lương Minh Trang được cho là "bóc phốt" Vinh Râu từ khi còn yêu đến lúc đã ly hôn. Về phía "nhà trai", các anh em bạn bè chí cốt của Vinh Râu cũng đua nhau "tấn công" Lương Minh Trang.

Đặng Thu Thảo - húc Thành

Đầu tháng 11/2021, Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo xác nhận đã chia tay người chồng doanh nhân sau 3 năm sống chung. Người thân cho biết vợ chồng cô đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ tháng 4. Người đẹp còn tố chồng cũ ngoại tình lúc cô đang mang thai đôi, thậm chí còn đánh vợ, khủng bố tinh thần đến mức khiến cô trầm cảm.

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo nhiều lần bị người thứ ba đe doạ.

"Nguyên nhân khiến chồng bạo hành là do anh bênh vực người thứ 3. Khi tôi sinh xong rồi người ta vẫn tiếp tục phá, lấy rất nhiều lý do để phá đến khi ly hôn người ta mới dừng lại. Lúc bầu, tôi đã trầm cảm rồi, đầu rất là đau, gặp ai cũng cảm thấy rất bất an. Xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ trong hôn nhân tôi kích động lắm", Hoa hậu Đại dương chia sẻ. Cô tuyên bố: “Bỏ chạy khỏi anh là sự lựa chọn đúng nhất trong cuộc đời em. Chọn anh là sai lầm, là nỗi đau và là niềm xấu hổ không chỉ riêng em mà là của cả gia đình em".

Lúc đầu, chồng cũ của Đặng Thu Thảo từ chối chia sẻ về chuyện này. Tuy nhiên sau đó, anh lên tiếng cho biết trong cuộc hôn nhân của họ, chỉ duy nhất một lần xảy ra cãi vã và anh có tát vợ một cái, sau đó cả hai đã nhận lỗi với nhau. Doanh nhân Phúc Thành cũng nêu chi tiết việc mình thực hiện nghiêm túc chuyện cấp dưỡng, mua bảo hiểm cho con.

Diệp Lâm Anh - Nghiêm Đức

Cuối tháng 10, Nghiêm Đức – chồng của Diệp Lâm Anh viết trên trang cá nhân rằng vợ chồng anh đã ly thân từ đầu năm, đang làm thủ tục ly hôn. Ngay sau đó Diệp Lâm Anh thừa nhận cô và ông xã đang trục trặc nhưng không có chuyện ly hôn; họ vẫn sống chung nhà và thời điểm đó chỉ tập trung tổ chức tiệc sinh nhật cho con. Thậm chí, mẹ chồng cũng lên tiếng bênh vực Diệp Lâm Anh, khẳng định cô vẫn là con dâu của mình.

Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia nhiều lần vướng phải tin đồn ly hôn.

Chuyện chưa hết ồn ào thì mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại hình ảnh ông xã Diệp Lâm Anh xuất hiện tại nhà riêng của người mẫu Quỳnh Thư, làm dấy lên tin đồn có người thứ ba xuất hiện, làm tan vỡ mối quan hệ của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia. Trước nghi vấn của khán giả, Diệp Lâm Anh từ chối trả lời, còn người mẫu Quỳnh Thư khẳng định: “Tin đồn vẫn mãi là tin đồn. Nhưng mọi chuyện như thế nào hồi sau sẽ rõ".

Sơn Tùng - Hải Tú - Thiều Bảo Trâm

Ồn ào về nghi vấn tình tay ba Sơn Tùng -Thiều Bảo Trâm - Hải Tú ầm ĩ khắp mạng xã hội từ đầu năm 2021. Thiều Bảo Trâm lâu nay được cho là bạn gái của Sơn Tùng M-TP, nhưng sự xuất hiện của nàng thơ Hải Tú - “gà cưng” của công ty Sơn Tùng - khiến mối tình 8 năm chấm dứt. Suốt cả năm, khắp các diễn đàn mạng xã hội râm ran thông tin Sơn Tùng chia tay Thiều Bảo Trâm để yêu Hải Tú, rồi Sơn Tùng đã có con với Hải Tú và chuẩn bị làm đám cưới.

Cho đến nay, cả 3 người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận những thông tin trên. Hải Tú sau một thời gian biến mất trên mạng xã hội và bị gán mác "trà xanh" đã quay lại showbiz.