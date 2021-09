Sinh ra ở Bắc Kinh, Lý Liên Kiệt được biết đến với các vai diễn trong những bộ phim bom tấn của Hollywood như "The Expendables", "Lethal Weapon 4" và "The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor". Ngôi sao võ thuật đã thay đổi quốc tịch của mình nhiều lần, từ Trung Quốc sang Mỹ và bây giờ là Singapore. Gần đây, có thông tin cho rằng Lý Liên Kiệt có thể bị đưa vào danh sách đen vì giữ quốc tịch nước ngoài. (Ảnh: @jetli/Instagram)