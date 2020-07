Những sai lầm trong điều trị gây nguy cơ đột quỵ ở người bệnh tăng huyết áp

Ngày 9/7 tại Hà Nội, Hội đột quỵ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Xu hướng Đông Tây y kết hợp trong điều trị tăng huyết áp và phòng ngừa đột quỵ”.

Hội thảo có sự tham gia của GS.TS Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch hội Đột quỵ Việt Nam, Nguyên Giám đốc Trung tâm đột quỵ - Bệnh viện Quân Y 108; TS.BS Nguyễn Thị Vân Anh - Nguyên trưởng khoa Nội, Bệnh viện YHCT Trung ương; và các chuyên gia, bác sĩ chuyên khoa Tim mạch. Hội thảo cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người bệnh tăng huyết áp đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ

Tại Việt Nam, những năm gần đây, số bệnh nhân nhập viện vì đột quỵ không ngừng tăng từ 1,7% lên 2,5%, tỉ lệ nam giới mắc gấp 4 lần nữ, tương đương khoảng 200.000 ca mắc mới đột quỵ mỗi năm. Cứ 10 người bị đột quỵ thì có tới 8 người mắc căn bệnh tăng huyết áp.

Nguyên nhân, huyết áp tăng cao làm tăng áp lực lên thành mạch máu, lâu ngày thành mạch bị xơ hóa, giòn và dễ đứt gãy. Nặng thì khiến thành động mạch bị rách gây xuất huyết não dẫn tới hiện tượng đột quỵ chảy máu não. Nhẹ thì gây ra những tổn thương nhỏ ở thành mạch. Lúc này, hệ thống tiểu cầu và các sợi fibrin sẽ kéo đến để gây đông máu, làm lành vết thương, nhưng việc này lại dẫn đến hình thành các cục máu đông gây tắc mạch.

Cùng với đó, tình trạng rối loạn mỡ máu, thừa cholesterol thường gặp ở những người tăng huyết áp sẽ làm cho thành mạch bị dày lên, lâu dần dẫn đến bít tắc các mạch máu não, gây ra thiếu máu cục bộ tại não (nhồi máu não), dẫn đến triệu chứng đột quỵ thiếu máu não

Nếu như trước đây, đột quỵ thường gặp ở những bệnh nhân tuổi từ 50 trở lên thì hiện nay, xu hướng bệnh ngày càng trẻ hóa, tỷ lệ đột quỵ ở người cao huyết áp trẻ tuổi tăng trung bình khoảng 2% mỗi năm.

Sai lầm trong điều trị gây tăng nguy cơ đột quỵ

Theo GS.TS Nguyễn Văn Thông, tăng huyết áp là bệnh mãn tính, nếu muốn ổn định huyết áp và phòng ngừa đột quỵ, người bệnh phải chấp nhận sử dụng thuốc điều trị lâu dài kết hợp điều chỉnh lối sống theo chỉ định của bác sĩ.

Tuy nhiên, những khó khăn trong việc lựa chọn thuốc điều trị phù hợp cùng với tâm lý chủ quan vì xem nhẹ mức độ nguy hiểm của bệnh khiến nhiều người mắc phải những sai lầm nghiêm trọng: bỏ thuốc thấy huyết áp hạ hay khi gặp tác dụng phụ, tự ý tăng liều thuốc để hạ nhanh huyết áp, không theo dõi chỉ số huyết áp thường xuyên, chưa chủ động phòng ngừa các biến chứng bệnh bằng cách sử dụng Đông Tây y kết hợp.... Điều này khiến huyết áp của người bệnh có thể tăng cao đột ngột và gây tăng nguy cơ đột quỵ.

GS. TS Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch hội Đột quỵ Việt Nam.

Việc điều trị đột quỵ do tăng huyết áp vô cùng khó khăn do những tổn thương thần kinh diễn biến nhanh, hậu quả nghiêm trọng kéo dài khiến người bệnh bị tàn phế suốt đời, giảm tuổi thọ, mất khả năng lao động…. Chưa kể chi phí nằm viện, thuốc điều trị tai biến mạch máu não hay phẫu thuật cũng rất tốn kém. Do đó, cách hữu hiệu nhất để người bệnh tăng huyết áp phòng ngừa nguy cơ đột quỵ là chủ động kiểm soát huyết áp ở mức an toàn dưới 140/90mmHg.

Giải pháp

Theo GS. Nguyễn Văn Thông, Y học cổ truyền đã lưu truyền nhiều bài thuốc, thảo dược có công dụng hỗ trợ hạ huyết áp, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ. Chính vì vậy, thay vì để người bệnh chỉ dùng đơn độc thuốc tây thì phương pháp đông tây y kết hợp được khuyến khích trong điều trị tăng huyết áp, để phát huy thế mạnh của cả tây y và đông y.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh cũng cho biết, kết hợp Đông Tây y trong điều trị là xu hướng chung của Y học Thế giới hiện đại vì phương pháp này không chỉ giúp kiểm soát tốt huyết áp, cải thiện các triệu chứng khó chịu của bệnh tăng huyết áp và thuốc tây mà còn hỗ trợ ổn định huyết áp lâu dài để phòng ngừa các biến chứng của bệnh, trong đó có đột quỵ.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh - Nguyên trưởng khoa Nội, Bệnh viện YHCT Trung ương.

TS Vân Anh cũng chia sẻ thêm: “Qua nghiên cứu thực tế, chúng tôi thấy rằng các dược liệu như Địa Long, Nattokinase, Hoè Hoa và bài Giáng áp hợp tễ có hiệu quả nổi bật trong việc hỗ trợ hạ và ổn định huyết áp, giảm được các tác dụng phụ của thuốc điều trị Tây y, phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là biến chứng đột quỵ”.

Những dược liệu quý này đã được đưa vào ứng dụng thực tiễn, bào chế thành dạng viên uống tiện lợi, tiêu biểu có thể kể đến TPBVSK Hạ áp Ích Nhân - hỗ trợ hạ huyết áp, hỗ trợ giảm nguy cơ tai biến.

Chuyên gia cũng lưu ý, khi chọn lựa sản phẩm Đông y, người bệnh cũng cần quan tâm đến yếu tố nguồn nguyên liệu, dây chuyền sản xuất và uy tín của đơn vị sản xuất bởi đây là những yếu tố trực tiếp quyết định hiệu quả và tính an toàn của sản phẩm đối với người bệnh.