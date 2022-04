Những sai lầm khi sử dụng thực phẩm chức năng chữa tiểu đường

(VTC News) -

Những sai lầm thường gặp khi mua thực phẩm chức năng

Tin rằng “Thực phẩm chức năng chữa khỏi tiểu đường”

Tiểu đường hay đái tháo đường là một bệnh mãn tính, diễn biến thầm lặng và nặng dần lên theo thời gian. Hiện nay, trên thế giới chưa có một biện pháp hay phương pháp hữu hiệu nào có thể điều trị dứt điểm tiểu đường, kể cả theo Đông Y hay Tây Y.

Chọn các loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Các loại thực phẩm chức năng này đa phần là chưa được cấp giấy phép, sản phẩm không đảm bảo chất lượng cũng như tiêu chuẩn an toàn của cơ quan quản lý đo lường về chất lượng sản phẩm.

Thực phẩm chức năng nhập luôn luôn tốt hơn hàng nội địa

Nhiều người cho rằng, các sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài chắc chắn tốt hơn sản phẩm trong nước về chất lượng. Điều này chưa chắc hẳn đã đúng hoàn toàn.

Lựa chọn các loại thực phẩm chức năng chưa qua các kiểm chứng lâm sàng

Kiểm chứng lâm sàng là khâu quan trọng nhất đối với bất kỳ dòng sản phẩm nào khi muốn đưa ra thị trường và phải đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của các cơ quan kiểm định chất lượng sản phẩm có thẩm quyền được cơ quan nhà nước cấp phép.

Thực phẩm chức năng có mức giá càng đắt tiền càng tốt

Ngày nay, giá cả sản phẩm đang càng ngày càng xa vời với giá trị thực của sản phẩm. Bằng các thủ thuật thương mại, chiêu trò Marketing, giá cả của sản phẩm đôi khi bị đội lên rất nhiều so với giá trị thực của sản phẩm. Một sản phẩm có giá cả đắt đỏ chưa chắc đã phản ánh đúng, đầy đủ giá trị lợi ích mang lại của nó cho người sử dụng.

Những tiêu chí khi mua thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng được sản xuất từ các công ty uy tín

Sản phẩm được sản xuất từ một công ty uy tín, có kinh nghiệm về chuyên môn,… thường sẽ đem lại cho người sử dụng những dòng sản phẩm chất lượng tốt.

Theo dõi các chỉ số về đường huyết trước và sau khi sử dụng

Muốn biết được sản phẩm có thực sự hữu ích với người bị tiểu đường hay không thì không có một cách nào tốt hơn là người mắc sử dụng chính sản phẩm đó. Và trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm đó song song với các biện pháp điều trị theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh phải luôn tuân thủ những chỉ định, những khuyến cáo của nhà sản xuất và những hướng dẫn cụ thể của bác sĩ.

Lựa chọn thực phẩm chức năng phải phù hợp với tình trạng hiện tại của người sử dụng

Do cơ địa, thể trạng, thể chất, tình trạng của người sử dụng… là không hoàn toàn giống nhau (Do khí hậu, môi trường sống, chế độ ăn uống, sinh hoạt, yếu tố di truyền, độ tuổi, giới tính… ở mỗi người chúng ta là khác nhau). Do đó, khi sử dụng cùng một loại thực phẩm chức năng, kết quả ở mỗi người dùng sẽ có thể khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trước khi dùng.

KPH83 Hydration hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường

TPBVSK KPH83 Hydration hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường.

Tại sao sử dụng sản phẩm KPH83 để giúp giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường? Theo nghiên cứu và phân tích của nhà sản xuất: TPBVSK KPH83 Hydration giúp hỗ trợ giảm đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường. Nguyên liệu được nhập khẩu từ Hàn Quốc. KPH83 được bào chế dưới dạng viên sủi, giúp tăng khả năng hấp thu, dễ sử dụng.

Sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các giấy phép theo quy định. Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt chuẩn WHO GMP. Ngoài ra, KPH83 được nhiều người tin dùng.

KPH83 có gì khác biệt so với các sản phẩm khác?

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KPH83 Hydration chứa thành phần giúp hỗ trợ làm tăng độ nhạy cảm insulin trong cơ thể. Hỗ trợ tăng đáng kể lượng PPAR gamma, giúp tăng nhu cầu sử dụng insulin trong tế bào. KPH83 chứa thành phần hỗ trợ giúp kích thích hormone Adiponectin, hormone này nhạy cảm với insulin, làm tăng sử dụng lượng insulin trong tế bào cơ, mô mỡ.

Ngoài ra, KPH83 chứa thành phần hỗ trợ tăng cường chuyển hóa lượng glucose, chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giảm đường huyết. Kết hợp với vitamin C, PP, B5, E, B2, B6, B1, Biotin, Acid Folic... giúp bổ sung vi chất, hỗ trợ đề kháng cho người sử dụng. Sản phẩm được trung tâm điều trị phục hồi xương khớp Việt Nam tin dùng.

Giấy tờ kiểm định, giấy công bố sản phẩm, giấy phép quảng cáo của KPH83.