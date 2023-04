Những resort 5 sao gần Hà Nội siêu đẹp, đốn tim du khách dịp cuối tuần

(VTC News) -

Flamingo Đại Lải Resort

Khu resort này cách trung tâm Hà Nội khoảng 45km, được xây dựng với nhiều loại phòng và giá thành khác nhau cho quý khách lựa chọn.

Flamingo Đại Lải là một trong các resort 5 sao gần Hà Nội có các dịch vụ cao cấp như nhà hàng, quán bar, câu cá,…đem đến cho quý khách những trải nghiệm thú vị. Bên cạnh đó, du khách còn có thể đạp xe hay đi dạo quanh khuôn viên rộng lớn.

Khu nghỉ bao gồm hệ thống phòng khách sạn thuộc tòa nhà Forest in the sky – được ví như “khu vườn treo” của Việt Nam với cách bài trí ấn tượng kết hợp phong cách hiện đại và hệ thống cây xanh kéo dài từ mặt đất lên tầng cao nhất của tòa nhà. Bên cạnh đó là các villa nằm rải rác quanh khuôn viên khu nghỉ, trên sườn đồi, dưới bóng mát của rừng thông xanh bạt ngàn, mang đến không gian riêng tư cho các gia đình và cặp đôi.

Đến Flamingo Đại Lải, du khách sẽ được trải nghiệm hàng trăm dịch vụ hấp dẫn như: bể bơi, Fitness Center, Seva Spa, Wonder Park, VR Game, Art in the Forest, Kid Club, CLB Bãi biển Flamingo, Karaoke, Rạp chiếu phim, Tổ hợp Flamingo Play World…

FLC Luxury Resort Vĩnh Phúc

Chỉ cách Thủ đô Hà Nội chưa đầy 1 tiếng lái xe, FLC Luxury Resort Vĩnh Phúc là khu nghỉ tiêu chuẩn 5 sao gồm các villa và bungalow kết hợp phong cách trang trí mang đậm màu sắc châu Âu với màu trắng và màu vàng, cùng với hoa văn vương giả chủ đạo, mang đến không gian nghỉ dưỡng sang trọng và ấn tượng cho du khách. Đây cũng là một trong các resort 5 sao gần Hà Nội không thể bỏ qua.

Đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào không gian xanh tươi, mướt mắt của vườn cây được chăm chút kỹ lưỡng, những tiện ích vui chơi thú vị như bể bơi ngoài trời và bốn mùa trong nhà, Fitness Center, khu vui chơi trẻ em, vườn chim, tennis...cùng bữa ăn chất lượng với nguồn nguyên liệu tươi sạch lấy từ chính nông trại của khu nghỉ. FLC Luxury Resort Vĩnh Phúc là điểm đến không thể bỏ lỡ cho du khách thủ đô và các tỉnh lân cận sau mùa dịch.

Emeralda Resort & Spa Ninh Bình

Nằm trong khu bảo tồn sinh thái Đầm Vân Long thuộc xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Resort Emeralda là một trong những khu nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp bậc nhất miền Bắc. Với diện tích 16ha, thiết kế của Emeralda tái hiện hình ảnh đậm chất của một làng quê Bắc Bộ mộc mạc, yên bình.

Bao bọc mỗi căn nhà là những rặng tre, những hàng cau, hàng râm bụt, những dậu mồng tơi xanh rờn trước ngõ. Giữa các khu xóm là những ao sen, ao súng, giếng nước, sân đình...Tất cả đều toát lên vẻ đơn sơ, mộc mạc, xanh mát của làng quê đẹp đến nao lòng. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa được nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao với đầy đủ tiện ích cần có vừa có được những trải nghiệm không gian làng quê Bắc Bộ cực kỳ thư thái!

Emeralda là 1 trong những resort 5 sao gần Hà Nội có bể bơi trong nhà và ngoài trời. Nếu như bể bơi trong nhà với nước ấm thật hữu ích cho chuyến nghỉ dưỡng mùa đông thì bể bơi ngoài trời lại là trải nghiệm sảng khoái tuyệt vời cho mọi du khách.

Tại Emeralda Resort có một hồ nước khá lớn. Du khách có thể thưởng ngoạn cảnh sắc quanh hồ hoặc mang theo cần câu để có thể thỏa sức câu cá thư giãn tại đây.

Bên cạnh đó, sân golf mini 9 lỗ ngoài trời được trang bị đầy đủ thiết bị bên cạnh hồ nước trong xanh, thoáng đạt là khuôn viên lý tưởng cho những người muốn tập chơi golf hay những người đam mê golf “không chơi là nhớ”.

Flamigo Cát Bà Beach Resort

Flamigo Cát Bà Beach Resort là một trong những resort 5 sao gần Hà Nội không nên bỏ qua.

Chỉ mới đưa vào hoạt động từ năm 2022 nên các phòng tại Flamingo Cát Bà Beach Resort còn rất mới. Khu resort này được thiết kế theo phong cách đơn giản, mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn có sự đầu tư vào cơ sở vật chất, dịch vụ nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của các hạng phòng tại Flamingo Cát Bà Beach Resort.

Khi lưu trú tại Flamingo Cát Bà Beach Resort, du khách sẽ có những trải nghiệm lưu trú tuyệt vời bởi các tiện ích và dịch vụ đa dạng, hấp dẫn như: khu vui chơi trẻ em, khu vui chơi VR Games, phòng gym, phòng spa, khu tắm onsen Nhật Bản...

Meliá Ba Vì Mountain Retreat

Chuỗi resort và khách sạn 5 sao cao cấp Meliá đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước và gây được ấn tượng bởi sự đẳng cấp chuẩn quốc tế. Và trong hệ thống chuỗi resort Meliá thì không thể bỏ qua cái tên Meliá Ba Vì Mountain Retreat - một resort 5 sao gần Hà Nội nằm ẩn mình giữa dãy núi Ba Vì.

Meliá Ba Vì Mountain Retreat được xây dựng với tông màu trắng, thiết kế dựa trên kiến trúc Pháp thời thuộc địa xen lẫn những ngôi nhà cổ của làng quê Việt Nam. Vì thế, resort toát lên sự cổ điển, gần gũi quen thuộc nhưng cũng có chút phá cách mới lạ và độc đáo, khiến bất cứ ai đến đây cũng phải trầm trồ.

Với vị trí nằm trên núi Ba Vì nên khi đứng tại Meliá Ba Vì Mountain Retreat, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa và nhìn ngắm bao quát cảnh đồng bằng Bắc Bộ. Còn gì tuyệt vời hơn là được hòa mình vào thiên nhiên núi rừng và có thể ngắm nhìn những cảnh đẹp thiên nhiên một cách trọn vẹn nhất.

Và điểm cộng của resort 5 sao gần Hà Nội chính là không gian mở, xung quanh có trồng rất nhiều cây xanh, lại sử dụng đồ nội thất bằng gỗ cao cấp, sử dụng các gam màu như nâu - vàng kem...nên mang đến cảm giác rất dễ chịu. Có thể nói, khu nghỉ dưỡng Meliá Ba Vì đã làm bắt kịp được xu hướng sống xanh, du lịch bền vững, giúp du khách có những trải nghiệm du lịch xanh đầy tuyệt vời.

Ngọc Vy (Tổng hợp)