Những rau củ không nên nấu chín, ăn sống mới ‘tốt như thần dược’

Khi nấu chín những thực phẩm này sẽ bị phá hủy hầu hết các dưỡng chất bên trong, đáng tiếc là nhiều người không biết thường làm ngược lại.

Dưa chuột

Loại thực phẩm này có chứa vitamin C, B và các chất khoáng rất cần thiết cho cơ thể. Vỏ dưa cũng giàu chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Khi nấu chín thì dưa chuột sẽ giảm đáng kể các chất dinh dưỡng nói trên.

Bạn nên ăn dưa chuột tươi thay vì nấu chín nhé. Thêm nữa, nhớ ngâm dưa với nước có pha muối trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bông cải xanh

Đây là loại thực vật chứa lượng lớn hợp chất chống oxy hóa sulforaphane, có tác dụng giúp ngăn ngừa ung thư, bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim, trầm cảm… Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Agricultural Food and Chemistry đã cho thấy, cơ thể con người sẽ hấp thụ chất này nhanh hơn khi ăn bông cải sống so với khi nấu chín.

Các bạn có thể chế biến bông cải xanh thành nhiều cách khác nhau như xào, luộc hoặc trộn salad đều được nhưng đừng nấu quá chín. Nếu không thể ăn sống thì hãy hấp lên vì cách nấu này ít gây ảnh hưởng đến dưỡng chất bên trong bông cải. Ăn thường xuyên cũng giúp đẩy lùi lão hóa từ sâu bên trong.

Củ dền

Từ lâu, củ dền đã được xem là loại thực vật giàu dinh dưỡng cho sức khỏe con người. Bên trong củ dền và lá của nó chứa nhiều vitamin A, B1, B2, B6 và C. Đặc biệt chúng cũng giàu các khoáng chất như magiê, canxi, đồng, photpho, natri… giúp cải thiện các tình trạng bệnh tật.

Có lẽ ai cũng nghĩ phải nấu chín mới ăn được củ dền, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Bạn nên ăn củ dền sống vì khi nấu chín, chất folate cùng các dưỡng chất khác sẽ bị triệt tiêu dưới nhiệt độ cao. Nếu không thể ăn sống thì hãy nấu vừa chín tới hoặc hấp sơ là tốt nhất.

Các loại hạt

Hạt của những loại quả hạch như óc chó, hạnh nhân... khi ăn sống sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Có thể bạn khoái mùi vị hạt rang, tuy nhiên hạt khi chế biến sẽ mất đi một số dưỡng chất rất đáng kể. Cụ thể là khi rang các loại hạt này sẽ tăng cường chất béo và calo trong khi sẽ bị giảm khoáng chất magiê và sắt có trong hạt.

Củ cải đường

Theo nghiên cứu, khi làm chín củ cải đường bằng nhiệt độ cao thì sẽ làm mất khoảng 25% lượng folate - một dưỡng chất rất cần thiết để tạo tế bào hồng cầu.

Bạn nên sử dụng củ cải đường làm các món salad tươi để đảm bảo nguyên vẹn các hợp chất có lợi cho não bộ.

Rong biển

Rong biển giàu vitamin và khoáng chất có thể hòa tan trong nước, dễ hấp thụ vào máu. Thực phẩm này còn là nguồn cung cấp sắt, canxi và i-ốt rất tốt. Nếu bạn không ngại mùi tanh thì có thể ăn rong biển tươi để tận dụng tối đa các khoáng chất có lợi nói trên.

Tỏi

Tỏi có vị hăng, cay và dễ bám mùi trong miệng nên rất nhiều người ghét nó, hoặc nếu ăn thì cũng phải nấu thật chín. Tuy nhiên ít ai biết rằng, trong tỏi chứa đặc tính chống tiểu cầu và ngừa bệnh tim mạch có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt. Nếu bị nấu quá lâu sẽ làm tác dụng này biến mất và không còn tốt cho sức khỏe.

Một nghiên cứu khác từ tạp chí Journal of Food Process Engineering cũng chứng minh, luộc tỏi trong 20 phút sẽ làm ức chế hoàn toàn hoạt động kháng khuẩn và nấu 1 phút trong lò vi sóng sẽ phá hủy 100% khả năng chống ung thư. Chính vì vậy hãy cố gắng ăn tỏi sống nhiều hơn để nâng cao thể trạng.

Rau mầm

Rau mầm là loại rau rất giàu dưỡng chất. Rau mầm giúp cải thiện làn da cho bạn, đồng thời giúp cơ thể giảm cân. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng nhiệt khi chế biến món ăn từ nguyên liệu là rau mầm nếu muốn hấp thu hết dưỡng chất tốt của loại rau này vào cơ thể.

Rau cần tây

Loại thực phẩm này rất giàu chất xơ, kali, vitamin B2 - các dưỡng chất rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa mệt mỏi và loét miệng. Việc nấu chín cần tây sẽ làm bay hơi các chất dinh dưỡng nói trên.

Bạn nên ăn sống hoặc làm gỏi, trộn salad cần tây để bảo toàn được các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Hành tây

Giống như tỏi, hành tây cũng bị mọi người ghét vì mùi hăng và cay khó ăn. Thế nhưng trong y học, loại củ gia vị này có tác dụng chống bệnh ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt. Khi ăn sống thì hành tây sẽ mang lại tối đa các lợi ích này, còn nấu quá chín thì ăn bao nhiêu cũng bằng thừa.

Theo nghiên cứu cho thấy, nếu làm nóng hành tây bằng lò vi sóng thì những đặc tính chống ung thư, tốt cho tim mạch đều bị biến mất sau 30 phút. Chính vì vậy bạn hãy cố gắng ăn sống hành tây để tốt cho sức khỏe, nên trộn salad hoặc làm gỏi nộm để bớt mùi hăng.

Ớt chuông đỏ

Một trái ớt chuông đỏ cỡ vừa cực kỳ giàu vitamin C, đáp ứng 150% nhu cầu bạn cần trong một ngày nhưng chỉ chứa 31 calo, rất phù hợp khi ăn kiêng. Tuy nhiên, nếu nấu ớt chuông đỏ với nhiệt độ cao thì sẽ phá hỏng lượng vitamin C dồi dào này.

Bên cạnh đó, ớt chuông đỏ cũng chứa nhiều chất oxy hóa và ngăn tế bào ung thư phát triển. Bạn nên ăn sống loại ớt này vì chúng không hề cay như ớt thường, chăm ăn còn giúp phòng ngừa xơ vữa động mạch, bệnh tiểu đường lẫn bệnh mất trí nhớ Alzheimer.