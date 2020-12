Năm 2020, nhiều cán bộ lãnh đạo, sở ngành ở TP.HCM vướng vòng lao lý

(VTC News) -

Ông Tất Thành Cang bị khởi tố, bắt giam

Chiều 16/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM.

Ông Tất Thành Cang.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các dấu hiệu và hành vi vi phạm của ông Tất Thành Cang đã đủ yếu tố cấu thành tội “vi phạm qui định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ông Cang được cho có sai phạm liên quan đến việc phát hành, bán 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược - Công ty Nguyễn Kim tại công ty Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn SADECO.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài

Ngày 20/9, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài bị TAND TP.HCM tuyên phạt 8 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các ông Nguyễn Hoài Nam, cựu Bí thư Quận uỷ Quận 2; Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; Trương Văn Út, nguyên Phó trưởng Phòng quản lý đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cũng bị khởi tố về tội danh trên.

Ông Nguyễn Thành Tài.

Những người này bị cáo buộc về những sai phạm liên quan đến khu "đất vàng" 5.000m2 tại số 8-12 đường Lê Duẩn, Quận 1.

Theo HĐXX, khu nhà đất rộng gần 5.000m2 tại số 8-12 Lê Duẩn (Quận 1) là tài sản Nhà nước. TP.HCM chủ trương xây khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại, yêu cầu đấu thầu chọn nhà đầu tư uy tín, không áp dụng hình thức liên doanh.

Năm 2011, ông Tài do quen biết Lê Thị Thanh Thúy (41 tuổi, Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm) nên đã ký nhanh, ký nhiều văn bản sai quy định, chủ trương của thành phố.

Sau khi cho Thuý góp vốn 30% tham gia thực hiện dự án và trở thành Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Lavenue, ông Tài chỉ định giao đất cho công ty này không phải đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn thành chuyển dịch quyền sở hữu khu nhà đất trên từ Nhà nước sang tư nhân.

Hành vi của ông Tài, bà Thuý và các bị cáo Đào Anh Kiệt, Trương Văn Út, Nguyễn Hoài Nam đã gây thiệt hại 1.927 tỷ đồng của Nhà nước.

Do vụ án đã được kịp thời phát hiện, ngăn chặn, khu đất được thu hồi trả lại cho Nhà nước nên chỉ còn thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài cũng chuẩn bị hầu tòa cùng 8 đồng phạm về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng (Quận 3) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (Quận 3).

Theo cáo trạng, nhà đất 179 bis Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3 là của bà Dương Thị Bạch Diệp. Còn nhà đất 185 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3 là tài sản Nhà nước được giao Trung tâm ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở VH-TT&DL TP.HCM) quản lý và làm trụ sở.

Do cơ sở 185 Hai Bà Trưng xuống cấp nên năm 2007, Trung tâm ca nhạc nhẹ đã liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương (do bà Diệp làm chủ) để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở.

Sau đó, bà Diệp đề xuất hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng (Quận 3, TP.HCM) để lấy mặt bằng 185 Hai Bà Trưng với Trung tâm ca nhạc nhẹ, để bà Diệp hợp nhất với các thửa đất 179 bis, 181 - 185 Hai Bà Trưng nhằm tạo thành tổ hợp khách sạn 5 sao.

Khi được ông Nguyễn Thành Tài ký quyết định đồng ý chủ trương hoán đổi, trong quá trình hoán đổi, nhà đất số 57 Cao Thắng, bà Diệp đã thế chấp dùng vay vốn tại ngân hàng Agribank chi nhánh TP.HCM. Nhưng khi được cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp không đưa tài sản này vào ngân hàng để rút giấy chứng nhận nhà đất số 57 Cao Thắng ra để bàn giao, sang tên cho Trung tâm ca nhạc nhẹ như cam kết.

Thay vào đó, bà Diệp tiếp tục dùng nhà đất 185 Hai Bà Trưng thế chấp vay tiền tại Ngân hàng TMCP Phương Nam, đến nay không có khả năng trả nợ.

Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Thành Tài không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản Nhà nước, không là thành viên trong Ban chỉ đạo 09 TP.HCM, nhưng ngày 5/3/2010, ông Tài ký văn bản gửi các đơn vị liên quan có nội dung chấp thuận cho hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng và tài sản 57 Cao Thắng; không sát sao trong việc chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, không phát hiện nhà đất này bị thế chấp, bị bà Diệp lừa, dẫn đến gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) ra quyết định khởi tố bị can với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ông Tuyến bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Việc khởi tố ông Tuyến liên quan đến những vi phạm tại dự án phát triển khu nhà ở tại phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM (dự án nhà ở Phước Long B) do Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH-MTV (SAGRI) làm chủ đầu tư.

Ông Trần Vĩnh Tuyến.

Trước đó, tháng 10/2008, SAGRI đã ký với Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (Công ty Phong Phú) hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án Phước Long B. Trong đó tỷ lệ vốn góp và lợi nhuận được chia theo tỷ lệ Sagri 28% và Công ty Phong Phú 72%.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng dự án nhà ở Phước Long B cho Công ty Phong Phú với giá hơn 168 tỷ đồng (tương đương hơn 10,5 triệu đồng/m2). Mức giá này thấp hơn giá thị trường, gây thiệt hại nghiêm trọng tài cho Nhà nước.

Trong vụ việc này, Giám đốc Sở Xây dựng là ông Trần Trọng Tuấn đã tham mưu cho UBND TP.HCM, khẳng định việc chuyển nhượng dự án cho SAGRI đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và kiến nghị thành phố chấp thuận.

Từ tờ trình của Sở Xây dựng, ông Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng dự án cho Công ty Phong Phú.

Đến ngày 19/7/2019, UBND TP.HCM đã có quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết định trước đây đã chấp thuận cho chuyển nhượng dự án. SAGRI và Công ty Phong Phú phải trả, chuyển giao những gì đã nhận của nhau trước đây. Tuy nhiên, việc này không được thực hiện do Bộ Công an đã vào cuộc điều tra.

Hàng loạt cán bộ Văn phòng Thành uỷ, UBND TP.HCM bị khởi tố

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” đối với 13 người, gồm: ông Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy); Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy, nguyên thành viên HĐQT Công ty Sadeco - công ty con của IPC); ông Lê Hoàng Minh (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty IPC), và 10 bị can khác (là cựu cán bộ thuộc IPC và Sadeco).

Ông Phạm Văn Thông.

Ông Thông và các bị can khác bị khởi tố vì liên quan đến 2 bị can là Tề Trí Dũng (SN 1981, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam tháng 5/2019), và bị can Hồ Thị Thanh Phúc, nguyên Tổng Giám đốc Sadeco. Cả 2 bị can này đã có nhiều vi phạm pháp luật trong việc quản lý vốn nhà nước tại IPC và Sadeco.

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Kim Phát (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM), Lê Văn Thanh (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM), Lê Tôn Thanh (nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM).

3 cựu cán bộ này bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Những người này bị cáo buộc có hành vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP.HCM với Công ty Diệp Bạch Dương, gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.

Ông Phan Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM

Ngày 7/11, Cơ quan điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM do liên quan đến sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Ông Phan Trường Sơn.

Sai phạm của ông Sơn được xác định từ thời ông còn làm ở Sở Xây dựng. Theo đó, thời điểm ông Sơn còn là trưởng phòng tại Sở Xây dựng đã cùng ông Đạt - phó phòng và một chuyên viên tham mưu tờ trình khẳng định việc chuyển nhượng dự án đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng dự án để ông Trần Trọng Tuấn tham mưu cho UBND TP.

Từ tờ trình của Sở Xây dựng, ông Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng dự án cho Công ty Phong Phú trái quy định.

Ông Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM

Ngày 20/9, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM) 5 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" trong vụ án liên quan việc giao đất, cho thuê khu “đất vàng” tại số 8 - 12 Lê Duẩn (phường Bến Nghé, Quận 1). Tổng hợp với hình phạt trong vụ án trước đó, bị cáo Kiệt phải thi hành án 11 năm 6 tháng tù.

Ông Đào Anh Kiệt. (Ảnh: VnExpress)

Theo HĐXX, bị cáo Đào Anh Kiệt nhận thức rõ nhà đất 8 - 12 Lê Duẩn là sở hữu Nhà nước, phải được sắp xếp lại theo Quyết định 09, Quyết định 140 của Thủ tướng.

Công ty Lavenue không phải là đối tượng được giao đất, cho thuê đất chỉ định tại số 8-12 Lê Duẩn; hồ sơ đầu tư dự án chưa đầy đủ, chưa thẩm định năng lực tài chính... nhưng vẫn tham mưu cho bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) ra các quyết định trái pháp luật.

Cựu Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM tiếp tục chuẩn bị hầu tòa cùng cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và các bị can khác liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng (Quận 3) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng.