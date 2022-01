Những phim bom tấn bị xem lậu nhiều nhất thế giới năm 2021

(VTC News) -

Năm 2021, hầu hết phim của Warner Bros. được phát hành đồng thời trên nền tảng HBO Max và tại các rạp, nhưng chỉ trong lãnh thổ Mỹ. Dường như đây là lý do khiến rất nhiều bom tấn của hãng này nằm trong danh sách những bộ phim bị xem lậu nhiều nhất năm vừa qua, gồm “Godzilla vs. Kong”, “The Suicide Squad”, “Wonder Woman 1984” và “Mortal Kombat”.

Ngoài ra, “Zack Snyder’s Justice League” phát hành độc quyền trên HBO Max và không được chiếu tại rạp. Vì vậy cũng dễ hiểu khi bom tấn này bị vi phạm bản quyền nghiêm trọng.

Phim “Godzilla vs. Kong”. (Nguồn: Warner Bros)

3 bộ phim “Black Widow”, “Cruella” và “Jungle Cruise” được phát hành đồng thời tại rạp và kênh Disney+, tuy nhiên người xem cần phải trả phí truy cập là 29,99 USD. “Raya and the Last Dragon” được cung cấp miễn phí trên Disney+ và đây là phim bị vi phạm bản quyền nhiều thứ 9, xếp trên “Jungle Cruise”.

Hãng Disney từng tuyên bố “Black Widow” thiệt hại 600 triệu USD vì việc vi phạm bản quyền, vì vậy rất có thể “Godzilla vs. Kong” sẽ còn thiệt hại nhiều hơn. Tại Mỹ, “Godzilla vs. Kong” đã đạt khoảng 100 triệu USD doanh thu phòng vé.

Công ty công nghệ Akamai đã phân tích việc vi phạm bản quyền phim trên toàn thế giới, dựa theo các tiêu đề phim, thể loại, nhà sản xuất… cũng như các dữ liệu phát trực tuyến và torrent. Các luồng xem và lượt tải xuống không giấy phép trên khắp thế giới đều được ghi lại, cũng như lượt truy cập các website cung cấp nội dung vi phạm bản quyền phim và chương trình truyền hình.

Ở danh sách các loạt phim truyền hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất năm 2021, “Loki” và “WandaVision” lần lượt chiếm 2 vị trí đầu bảng và “The Falcon and the Winter Soldier” đứng ở vị trí thứ 4. Ba sê-ri này cũng đứng hàng đầu trong một bảng xếp hạng tương tự về vi phạm bản quyền truyền hình, do công ty TorrentFreak công bố hồi cuối năm ngoái.