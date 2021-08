Những 'ông trùm' nào thâu tóm showbiz Trung Quốc?

Ngày 29/7, cảnh sát quận Triều Dương (Trung Quốc) đưa ra thông báo bắt giữ và tạm giam Ngô Diệc Phàm. Ngôi sao Hóa ra anh vẫn ở đây bị điều tra 8 cáo buộc là hiếp dâm trẻ vị thành niên, cưỡng dâm tập thể, mua bán và hối lộ tình dục, sử dụng ma túy, quay trộm video đồi bại, môi giới mại dâm, lừa đảo các cô gái trẻ.

Động thái của cơ quan chức trách xứ tỷ dân chính thức đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của cựu thành viên EXO. Từ ngôi sao hàng đầu sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng mức cát-xê “ngất ngưởng”, nam thần tượng sinh năm 1990 trở thành tội phạm.

“Ngô Diệc Phàm sụp đổ không chỉ cho thấy hậu quả mà anh phải gánh chịu vì những hành vi ăn chơi trác táng trong quá khứ. Ngoài ra, đó chính là biểu hiện của việc những thế lực đứng đằng sau đã bỏ rơi nam ca sĩ”, Sina viết.

Đồng ý với nhận định của Sina, cây viết Triệu Tử của 163 cho rằng 10 năm sự nghiệp rực rỡ của tài tử họ Ngô không thiếu sự nhúng tay đến từ thế lực hùng mạnh đứng đằng sau.

“Giới giải trí của quốc gia nào cũng đều tồn tại thế lực ngầm, âm thầm đứng sau tài trợ cho các nghệ sĩ, và Cbiz không ngoại lệ. Vai vế của họ trong giới đủ để mở lối, hỗ trợ cho ngôi sao trụ vững về lâu dài giữa môi trường phức tạp, đầy sự cạnh tranh khốc liệt. Đồng thời, họ thừa khả năng để khiến sự nghiệp bất kỳ ai phải nhận án tử”, anh Triệu cho hay.

Tiết lộ của Triệu Tử dấy lên sự tò mò của khán giả về những bàn tay quyền lực đứng đằng sau chi phối làng giải trí Hoa ngữ.

Người “chống lưng” cho Ngô Diệc Phàm

Phùng Tiểu Cương sinh năm 1958. Ông cùng Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca được xem là trụ cột của thế hệ điện ảnh thứ 5 tại Trung Quốc.

Những năm cuối thập niên 1990, Phùng Tiểu Cương là ông vua phòng vé phim Tết nhờ các bộ phim hài dân dã, tự tại, có thể kể đến Lost My Love (1994), The Dream Factory (1997), Be There or Be Square (1998), Sorry Baby (1999) đến Big Shot’s Funeral (2001), Cell Phone (2003).

Ngoài dòng phim hài, đạo diễn còn gây tiếng vang với thể loại lãng mạn, bi kịch hay chính kịch như Dạ yến, Thiên hạ vô tặc, Đường Sơn đại địa chấn, Nạn đói 1942, Tôi không phải Phan Kim Liên...

Phùng Tiểu Cương là nhân vật quan trọng trong nhóm các đạo diễn, nghệ sĩ kỳ cựu, quyền lực tại Bắc Kinh.

Với những thành công đạt được tại thị trường đại lục và cạnh tranh trực tiếp với các bộ phim của Hollywood, Phùng Tiểu Cương là nhân vật quan trọng trong nhóm nhóm các đạo diễn, nghệ sĩ kỳ cựu, quyền lực tại Bắc Kinh bên cạnh Từ Tịnh Lôi, Triệu Bảo Cương, Vương Sóc, Nghiệp Kinh… Nhóm nghệ sĩ này được gọi là Kinh Khuyên. Họ nắm trong tay nhiều dự án lớn, có quyền lực chọn diễn viên, nâng đỡ người mới.

Vị đạo diễn từng hết lòng lăng xê Ngô Diệc Phàm. Năm 2015, khi lùm xùm giữa cựu thành viên EXO và công ty quản lý cũ còn chưa hạ nhiệt, ông sắp xếp để anh đóng vai phụ trong phim Lão Pháo Nhi. Tác phẩm thu về 902 triệu NDT, Ngô Diệc Phàm trở thành thần tượng “tay ngang” hiếm hoi sở hữu thành tích 9 con số thời điểm đó.

Ông cũng giới thiệu nam nghệ sĩ với diễn viên gạo cội Trương Quốc Lập. Theo 163, sự bảo đảm của Phùng Tiểu Cương chính là chỗ dựa mạnh nhất của Ngô Diệc Phàm trước khi nam thần tượng sụp đổ vì bê bối.

Quyền lực ngầm nắm trong tay thậm chí giúp Phùng Tiểu Cương nhiều lần “an toàn thoát thân” dù tội “chật ních ngăn kéo”, theo lời tố cáo của MC Thôi Vĩnh Nguyên - người từng phơi bày vụ trốn thuế của Phạm Băng Băng. Câu chuyện về Phùng Tiểu Cương cho thấy sự thao túng giới giải trí của cánh đàn ông gia thế và quyền lực.

Năm 2016, giới giải trí Hoa ngữ chấn động trước tin tức Phùng Tiểu Cương tổ chức casting diễn viên khỏa thân trên phim trường Phương Hoa. Toàn bộ quá trình thi tuyển của các nữ diễn viên đều được ghi hình để làm “tư liệu”. Sina cho hay nguồn tin khẳng định đạo diễn gạo cội có tiếng là gã biến thái trên trường quay.

Theo Sohu, Phùng Tiểu Cương còn thường xuyên tổ chức các bữa tiệc giao lưu, dùng quyền lực ngầm ép các nữ nghệ sĩ trẻ phải trổ tài ca múa hát đáp ứng yêu cầu của khách mời.

Năm 2017, đạo diễn 63 tuổi thậm chí dính nghi vấn liên quan đến cái chết của nữ diễn viên Nhậm Kiều. Cô qua đời trong tình trạng lõa thể ở tuổi 24 dưới khuôn viên khách sạn. Một số nguồn tin cho biết Phùng Tiểu Cương là một trong hai người đàn ông bí ẩn bên cạnh Dương Húc Văn có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra án mạng. Thế nhưng theo QQ, ông đã dàn xếp với cảnh sát để không dính dáng đến vụ án. Cuối cùng, chỉ có “chàng Quách Tĩnh” bị triệu tập thẩm vấn.

Đến nay, đạo diễn danh tiếng đã dính vào không ít vụ bê bối khó chấp nhận, nhưng ông vẫn “sóng yên biển lặng”, là cái tên khiến nhiều người trong giới phải kiêng dè. “Thế mới thấy Phùng Tiểu Cương là một thế lực bất khả xâm phạm tại showbiz”, QQ viết.

"Song Vương” của Cbiz

Vương Trung Quân (sinh năm 1960) và Vương Trung Lỗi (sinh năm 1970) là hai anh em doanh nhân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Năm 1994, cặp “song Vương” thành lập Hoa Nghị Huynh Đệ - tập đoàn giải trí tư nhân tầm cỡ tại Trung Quốc Đại lục.

Theo Ifeng, Hoa Nghị Huynh Đệ được mệnh danh là đế chế của ngành giải trí Hoa ngữ khi sở hữu chuỗi rạp chiếu phim, công ty sản xuất chương trình truyền hình và hãng thu âm. Tập đoàn từng là công ty chủ quản của hàng loạt sao hạng A xứ tỷ dân như Châu Tấn, Lý Băng Băng, Angelababy, Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Tô Hữu Bằng...

Bên cạnh đó, tập đoàn là đơn vị đứng sau sản xuất nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng và ăn khách như Thiên hạ vô tặc, Đường sơn đại địa chấn, Dương gia tướng, Họa bì, Tây du: Hàng ma thiên, Thần thám Địch Nhân Kiệt...

Hoa Nghị Huynh Đệ cũng là tập đoàn giải trí đánh dấu cột mốc mới, mở màn trào lưu thành lập phòng làm việc riêng cho các nghệ sĩ kỳ tài dưới trướng vào năm 2005.

Vị thế vững chãi của Hoa Nghị Huynh Đệ là bàn đạp đưa Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi trở thành những “ông trùm” nắm quyền sinh sát sự nghiệp của không ít nghệ sĩ. Một đạo diễn họ Từ tiết lộ trong giới, không ai dám đắc tội với anh em họ Vương.

Vài năm trở lại đây, Hoa Nghị Huynh Đệ đối mặt với khó khăn tài chính. Theo Tân Hoa xã, sau năm 2017 làm ăn khấm khá với khoản lãi ròng 120 triệu USD , năm 2018 Hoa Nghị Huynh Đệ lao đao trong cơn sóng gió. Nguyên nhân là một số phim lớn của hãng không đạt doanh thu phòng vé như mong đợi, trong khi một số khoản đầu tư vào các công ty giải trí trong nước và nước ngoài không đem lại kết quả thuận lợi.

Hai anh em họ Vương trong một sự kiện trao giải.

Tuy nhiên, theo QQ, quyền lực và vai vế trong giới của anh em họ Vương không bị lung lay. Bởi ở thời điểm hiện tại, Hoa Nghị Huynh Đệ vẫn là mắt xích quan trọng của Kinh Khuyên.

Trang báo cho hay trong giới văn nghệ sĩ Bắc Kinh, Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi có mối quan hệ tốt với đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Tháng 11/2015, Hoa Nghị Huynh Đệ từng dùng số tiền “trên trời” thu mua 70% cổ phần của công ty do vị đạo diễn họ Phùng đứng tên, cứu ông khỏi mớ nợ “ngập đầu”.

Với mối quan hệ sâu rộng với nhiều cái tên quyền lực, vị thế của anh em họ Vương luôn được củng cố.

Những đại gia khét tiếng

Nhắc đến người đàn ông đứng sau những tên tuổi lớn, Mục Hiểu Quang là cái tên không thể bỏ qua. Ông là người một tay nâng đỡ Phạm Gia thoát khỏi mác nàng hầu Kim Tỏa, vụt sáng trở thành ngôi sao giải trí tên tuổi vươn tầm thế giới.

Theo Sohu, Mục Hiểu Quang là ông trùm máu mặt của showbiz, có thể chi phối và gây lũng đoạn thị trường giải trí Hoa ngữ.

Mục Hiểu Quang sinh ra ở Đài Loan, nhưng quê gốc ở Sơn Đông - Trung Quốc, là đồng hương của Phạm Băng Băng. Tờ DW News cho biết ông đứng tên 151 câu lạc bộ, nhà hàng lừng danh ở Thượng Hải, với khối tài sản lên đến một tỷ NDT.

Năm 2008, làng giải trí Hoa ngữ từng dấy lên tin đồn tình ái giữa hai người. Tuy nhiên, Mục Hiểu Quang một mực phủ nhận và khẳng định giữa ông và nữ diễn viên họ Phạm chỉ có mối quan hệ công việc.

Ở thế hệ đàn em, Cảnh Điềm được xem là nghịch lý của showbiz Hoa ngữ. Hoạt động nghệ thuật kể từ năm 2006, dù luôn bị chỉ trích về khả năng diễn xuất, đóng phim nào là “xịt” phim đó, cô vẫn nhận kịch bản mới đều tay và không ngừng xuất hiện trong các dự án điện ảnh bom tấn của Trung Quốc lẫn Hollywood.

Theo nguồn tin từ Phong Hành, tất cả những gì Cảnh Điềm có được đều do hậu thuẫn của người đàn ông tên Lộ Chinh.

Lộ Chinh sinh năm 1969, là nhà sản xuất phim nổi tiếng, nắm giữ lượng lớn cổ phần trong tập đoàn Vạn Đạt, khiến Vương Kiện Lâm (tỷ phú số một Trung Quốc, Chủ tịch Vạn Đạt) cũng phải nể nang, theo Toutiao.

Năm 2004, Cảnh Điềm và Lộ Chinh tình cờ gặp gỡ. Ấn tượng trước nhan sắc của cô gái trẻ, nhà sản xuất mời cô đầu quân cho công ty giải trí Tinh Quang Bắc Kinh.

Khi chữ ký còn chưa ráo mực, Lộ Chinh đầu tư cho Cảnh Điềm ra mắt MV mang tên Anh là ai. Theo Sina, những người đứng sau sản phẩm âm nhạc đầu tay của cô đều là tên tuổi lớn như Trương Á Đông - Giám đốc âm nhạc của Vương Phi, đạo diễn Ninh Hạo - người nổi tiếng với bộ phim Hòn đá điên cuồng.

Lộ Chinh là người đàn ông đứng sau mọi thành tựu của Cảnh Điềm.

Năm 2009, Cảnh Điềm có vai nữ chính đầu tiên trong Tôn tử đại truyện, diễn xuất cạnh Ông Hồng và Trương Phong Nghị. Theo Sohu, Lộ Chinh đã trực tiếp đưa 7,7 triệu USD cho đạo diễn Lưu Tâm Cương, kèm theo yêu cầu biến Cảnh Điềm trở thành hiện tượng.

Dù luôn bị chỉ trích về khả năng diễn xuất, Cảnh Điềm vẫn xuất hiện trong nhiều dự án phim nổi tiếng.

Với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, Lộ Chinh dễ dàng giúp cô diễn viên viên trẻ tiếp tục có cơ hội sánh vai bên các Ảnh đế, những ngôi sao nổi danh bậc nhất giới giải trí Trung Quốc như Tôn Hồng Lôi trong Chiến quốc, Chân Tử Đan trong Thân phận đặc biệt, Thành Long trong Câu chuyện cảnh sát hay Châu Nhuận Phát, Tạ Đình Phong trong Thần bài Macau.

Không dừng lại ở đó, Cảnh Điềm còn mở rộng sự nghiệp khi tấn công vào thị trường Hollywood với Trường Thành của đạo diễn Trương Nghệ Mưu (2016), Kong: Skull Island (2017), Pacific Rim Uprising (2018).

Theo QQ, Lộ Chinh là cái tên có tầm ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Với việc “mạnh tay” đầu tư vào nhiều dự án điện ảnh, Lộ Chinh tạo dựng mối quan hệ với các tên tuổi kỳ cựu, tiếng tăm trong giới. Ở thời điểm hiện tại, vị thế và quyền lực của nhà sản xuất họ Lộ khiến nhiều người phải kính nể.

“Nhiều năm trước, Trịnh Sảng phải đánh bại nghìn người để giành được vai nữ chính trong Cùng ngắm mưa sao băng, Hám Thanh Tử vẫn là diễn viên quần chúng trên phim trường. Nhưng Cảnh Điềm - cô sinh viên năm nhất của Bắc Ảnh - không làm gì cũng có cả tá vai dâng tận miệng. Điều đó đủ nói lên thế lực hùng mạnh của Lộ Chinh”, QQ bình luận.