Những núi than làm dân khốn khổ: Xử phạt cảng Thuận An 17 triệu đồng

Chiều 10/4, lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi Báo điện tử VTC News có bài viết phản ánh những núi than khổng lồ nhập từ Lào tập kết tại cảng Thuận An (TP Huế) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống người dân đơn vị đã cử cán bộ để xác minh, làm rõ và phát hiện một số tồn tại, sai phạm.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế, quá trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường Công ty Cổ phần cảng Thuận An có lập đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư cảng Thuận An và được Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường Thừa Thiên - Huế phê duyệt theo quyết định số 09/QĐ-MTg ngày 1/10/2002.

Những núi than khổng lồ được tập kết tại cảng Thuận An gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống của hơn 50 hộ dân quanh cảng.

"Trước đây, công ty nghiêm túc thực hiện công tác quan trắc báo cáo định kỳ. Tuy nhiên, kể từ năm 2020 và 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cảng hoạt động cầm chừng và công ty không thực hiện báo cáo quan trắc. Năm 2022, cảng hoạt động ổn định, tuy nhiên công ty không thực hiện báo cáo công tác môi trường theo quy định", lãnh đạo Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế cho hay.

Qua làm việc và rà soát hồ sơ, Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế xác định Công ty Cổ phần cảng Thuận An trong quá trình quản lý, vận hành cảng không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 theo quy định, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sau khi phát hiện sai phạm, Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường lập biên bản vi phạm hành chính với Công ty Cổ phần cảng Thuận An.

Ngày 10/4/2022 Chánh Thanh tra Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế ban hành quyết định xử phạt hành chính với Công ty Cổ phần cảng Thuận An với số tiền 17.000.000 đồng.

Trước đó, VTC News có bài viết phản ánh việc thời gian qua một lượng lớn than được nhập trực tiếp từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị) và được tập kết tại cảng Thuận An. Việc tập kết này gây ô nhiễm môi trường tác động tiêu cực đến đời sống của hàng chục hộ dân sống quanh khu vực cảng.

Nhiều năm Công ty Cổ phần cảng Thuận An không lập báo cáo quan trắc môi trường.

Được biết, có khoảng 50 hộ nằm trên tuyến đường Nguyễn Văn Tuyết (TP Huế) chịu ảnh hưởng bởi hoạt động vận chuyển, tập kết than tại cảng Thuận An. Họ cũng từng phản ánh tình trạng ô nhiễm do bụi than đến chính quyền nhưng đến nay chưa được khắc phục một cách triệt để.

Ông Trương Văn Đông - Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Thuận An thừa nhận hoạt động của cảng ít nhiều làm ảnh hưởng, xáo trộn cuộc sống của người dân.

NGUYỄN VƯƠNG