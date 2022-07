Những người không nên uống cà phê

Phụ nữ mang thai: Đại học Sản phụ khoa Mỹ khuyến cáo phụ nữ mang thai nên hạn chế caffeine ở mức 200 miligam (khoảng 2 tách cà phê) mỗi ngày để giảm thiểu nguy cơ sẩy thai, chuyển dạ sinh non và sinh con nhẹ cân. Tuy nhiên, một đánh giá năm 2020 được công bố trên tạp chí British Journal of Medicine kết luận không có mức tiêu thụ caffeine an toàn trong thai kỳ. (Ảnh: Parents)