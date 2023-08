(VTC News) -

Từ lâu ổi được biết đến là loại trái cây bổ dưỡng, giàu vitamin C rất tốt cho sức khoẻ. Ổi tuy ngon và bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng ăn được. Dưới đây là những người không nên ăn ổi.

Tác dụng của ổi với sức khoẻ

Dưới đây là những tác dụng của quả ổi với sức khoẻ đã được chứng minh:

Giảm nguy cơ phát triển ung thư

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec chỉ ra, ổi chứa nhiều hợp chất chống lại quá trình hình thành khối u như quercitin, lycopene, vitamin C và các polyphenol khác nhau.

Chúng hoạt động như những chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do sinh ra trong cơ thể có thể gây ra sự phát triển ung thư. Trên thực tế, có nhiều nhà khoa học đã chứng minh được tiềm năng ngăn ngừa ung thư vú, tuyến tiền liệt, ruột kết, phổi và da của ổi.

Giúp cải thiện hệ thống miễn dịch

Ổi là loại trái cây giàu vitamin C (thậm chí còn giàu hơn cả cam), nó có hàm lượng vitamin C cao gấp hai lần so với nhu cầu sinh học. Ăn nhiều ổi có thể cải thiện hệ thống miễn dịch giúp cơ thể tránh xa các mầm bệnh và nhiễm trùng.

Chứa các đặc tính chống lão hóa

Ổi chứa nhiều vitamin A và C. Bên cạnh đó, chúng còn chứa các chất chống oxy hóa chẳng hạn như carotene và lycopene giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các nếp nhăn. Mặc dù tuổi già là một giai đoạn tự nhiên mà bất cứ ai đều phải đối mặt trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta có thể kéo dài quá trình này bằng cách ăn ổi thường xuyên hơn.

Tốt cho những người bị bệnh tiểu đường

Ổi được cho là có đặc tính chống bệnh tiểu đường, đã được đề cập nhiều trong y học Trung Quốc. Một sự trừu tượng thực sự cho thấy rằng trái cây có thể làm giảm lượng đường ở bệnh nhân tiểu đường.

Bên cạnh đó, hoạt động giống như insulin mà ổi có làm cho loại trái cây này được bệnh nhân tiểu đường chấp nhận một cách nghiêm túc.

Ổi tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được.

Những người không nên ăn ổi

Ổi tuy mang lại nhiều lợi ích đối với sức khoẻ tuy nhiên một số hợp chất trong ổi lại không phù hợp với một số nhóm người. Dưới đây là những người không nên ăn ổi:

Người chướng bụng, đầy hơi

Báo Thanh niên dẫn nguồn trang Times of India cho biết, ổi rất giàu vitamin C và đường fructose. Ăn ổi có thể khiến bạn bị đầy hơi do cơ thể khó hấp thụ quá nhiều vitamin C.

Tương tự, đường tự nhiên cũng khó được hấp thụ, nằm lại trong dạ dày dẫn đến đầy hơi. Bạn nên tránh ăn ổi xong rồi đi ngủ ngay vì thói quen này dễ gây chướng bụng.

Những người bị hội chứng ruột kích thích

Ổi rất giàu chất xơ, có thể giúp giảm chứng táo bón và thúc đẩy tiêu hóa. Nhưng ăn quá nhiều ổi có thể làm rối loạn hệ thống tiêu hóa, nhất là nếu bạn đang bị hội chứng ruột kích thích. Nguyên do là vì cơ thể kém hấp thu fructose.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Đối với phụ nữ đang mang thai và cho con bú nên giảm lượng ổi ăn hàng ngày nếu gặp tình trạng táo bón, nguyên nhân là do ổi chứa nhiều chất xơ nên khi đi vào cơ thể sẽ cần nhiều thời gian để tiêu hóa hết.

Trong khi đó, thai nhi càng lớn thì càng chèn ép vào dạ dày và đường ruột, cộng với cơ thể người mẹ có nhiều thay đổi bất thường, từ đó gây ra tình trạng đầy hơi, táo bón.

Trên đây là những người không nên ăn ổi. Nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa loại trái cây này nhé.