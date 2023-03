(VTC News) -

Trong đông y, đậu xanh có vị ngọt, hơi tanh, tính hàn, không độc, bổ nguyên khí, thanh nhiệt, mát gan, giải độc, chữa lở loét, làm sáng mắt, hạ huyết áp, thích hợp với các bệnh nhân say nắng, ung nhọt... Dù tốt như vậy nhưng không phải ai cũng có thể ăn nhiều đậu xanh. Dưới đây là những người không nên ăn đậu xanh.

Tác dụng của đậu xanh

Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng

Đậu xanh rất giàu vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Hạt chứa nước 14%, protid 23,4%, lipid 2,4%, glucid 53,1%, cellulose 4,7%; các nguyên tố vi lượng Ca, P, Fe và các vitamin (tiền sinh tố A, B1, B2, PP, C).

Đậu xanh còn có các phosphatidyl choline, phosphatidyl ethanolamine… thúc đẩy hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa lão hóa.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Đậu xanh chứa nhiều dưỡng chất tốt cho hệ tiêu hóa như chất xơ hay kháng tinh bột. Trong 200g đậu xanh nấu chín có 15,4g chất xơ, đặc biệt một loại chất xơ hòa tan tên pectin làm dễ tiêu hóa thức ăn. Chất kháng tinh bột trong đậu xanh đóng vai trò như chất xơ hòa tan, có ích cho lợi khuẩn đường ruột.

Các lợi khuẩn này sẽ tiêu hóa kháng tinh bột và biến loại tinh bột này thành các axit béo chuỗi ngắn như butyrate. Butyrate có chức năng nuôi dưỡng các tế bào ruột già, tăng cường khả năng miễn dịch đường ruột, giảm nguy cơ ung thư ruột già.

Đậu xanh tuy bổ nhưng không phải ai cũng ăn được.

Cung cấp dưỡng chất cho thai phụ

Phụ nữ nên ăn nhiều thực phẩm giàu folate trong thai kỳ vì đây là chất rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển tối ưu của bé. Tiêu thụ 200g đậu xanh cung cấp cho cơ thể 80% lượng folate cần thiết mỗi ngày. Đậu xanh nhiều chất sắt, protein và chất xơ là những chất cơ thể dễ bị thiếu trong thai kỳ.

Ngăn ngừa bệnh mạn tính

Đậu xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa lành mạnh như axit phenolic, flavonoid, axit caffeic, axit cinnamic… Các hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do - tác nhân gây viêm mạn tính, bệnh tim hay ung thư. Các nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa từ đậu xanh có thể giảm sự phát triển ung thư ở phổi và dạ dày do gốc tự do.

Phòng bệnh tim mạch

Dinh dưỡng từ đậu xanh có thể giúp cơ thể giảm lượng cholesterol xấu, nhờ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Giúp giảm huyết áp

Theo các bác sĩ, protein trong đậu xanh có thể ức chế các enzyme có vai trò làm tăng huyết áp. Nhờ đó huyết áp được ổn định một cách tự nhiên.

Giúp giảm đường huyết

Đậu xanh giúp giảm đường huyết nhờ có hàm lượng chất xơ và protein cao, làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu. Các nghiên cứu trên động vật cũng chỉ ra chất chống oxy hóa vitexin và isovitexin trong đậu xanh có thể làm giảm đường huyết và giúp insulin hoạt động hiệu quả hơn.

Hỗ trợ giảm cân

Đậu xanh rất giàu hàm lượng chất xơ và protein. Hai hợp chất này giúp ức chế các hormone gây đói, tạo cảm giác no lâu.

Ngừa ung thư dạ dày

Đậu xanh chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa coumestrol - một loại polyphenol giúp bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, các hợp chất phytonutrient chứa trong đậu xanh còn có tác dụng ngăn ngừa ung thư dạ dày.

Tăng cường hệ miễn dịch

Các chất chống oxy hóa, cụ thể là flavanoid, carotenoid, polyphenol trong đậu xanh được chứng minh rất hiệu quả trong việc tăng cường hệ miễn dịch và các chức năng hoạt động của cơ thể.

Giúp tim khỏe

Đậu xanh chứa các chất kháng viêm và mức cao vitamin B phức hợp, tác dụng tăng cường sức khỏe các mạch máu. Ngoài ra, đậu xanh còn giúp giảm mức triglyceride và cholesterol xấu, nên rất có ích cho sức khỏe tim.

Những người không nên ăn đậu xanh

Đậu xanh tuy bổ nhưng những người dưới đây được khuyến cáo không nên ăn đậu xanh.

Thể trạng hư hàn

Đậu xanh là thực phẩm có tính hàn mát nên với người có thể trạng hư hàn, tay chân hay bị lạnh hoặc mắc chứng tiêu chảy thường không được khuyến khích sử dụng. Trường hợp muốn bổ sung các món ăn từ đậu xanh vào thực đơn, bạn nên kết hợp chế biến với nguyên liệu có tính dương (như vài lát gừng) để cân bằng.

Đang điều trị với thuốc

Như đã chia sẻ, trong quá trình điều trị bệnh lý có sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc Đông y thì bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi muốn sử dụng đậu xanh.

Trẻ em dưới 1 tuổi

Hệ thống tiêu hóa của trẻ dưới 1 tuổi thường chưa hoàn thiện và khá nhạy cảm, dễ bị tiêu chảy mất nước. Chính vì thế, lời khuyên là cha mẹ tránh vội vàng cho con dùng các món ăn từ đậu xanh ở giai đoạn này.

Có tiền sử dị ứng

Tuy tỉ lệ bị dị ứng ngứa ngáy sau khi ăn đậu xanh thường khá thấp song trường hợp bạn có tiền sử dị ứng đậu phộng hay đậu nành thì cần cân nhắc trước sử dụng.

Người mới ốm dậy

Đậu xanh không phải là thực phẩm phù hợp với người mới ốm dậy và còn mệt mỏi (nhất là sau khi mới bị cảm lạnh) bởi dược tính của loại đậu này có thể khiến bạn bình phục chậm hơn.

Trên đây là những người không nên ăn đậu xanh. Hãy ăn đậu xanh đúng cách để bảo vệ sức khỏe nhé.

Vân Anh (Tổng hợp)