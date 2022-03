Những người hỗ trợ, livestream cùng Nguyễn Phương Hằng có liên đới?

(VTC News) -

Trao đổi với VTC News về sự liên đới của những người cùng tham gia livestream với Nguyễn Phương Hằng, TS. LS Đặng Văn Cường, Trưởng phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ hành vi cụ thể của từng sự việc.

Cụ thể, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ là lợi dụng quyền tự do nào: quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp... hay tự do lập hội. Tương tự, cơ quan điều tra cũng làm rõ, xác minh hành vi xâm phạm lợi ích Nhà nước của Nguyễn Phương Hằng. Từ đó, "xác định hậu quả do hành vi gây ra, cũng như xác định người bị hại trong vụ án này", LS Cường nói, thêm vào rằng cơ quan điều tra sẽ thu thập thông tin tài liệu từ những phát ngôn, từ những buổi livestream, thông tin của Nguyễn Phương Hằng cũng như là những người có liên quan.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ, ngoài Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ thì còn có ai thực hiện hành vi này hay không? Bởi quá trình thực hiện hành vi này không chỉ một mình Hằng thực hiện, có người phụ giúp về mặt kỹ thuật cũng như về mặt nội dung, thông tin, đằng sau đó còn cả một đội ngũ tư vấn, hỗ trợ và cả những người tham gia livestream, cùng bàn luận trên mạng xã hội sẽ được điều tra.

TS. LS Đặng Văn Cường.

“Cơ quan điều tra sẽ làm rõ tất cả những người này là người làm chứng, là người liên quan hay đồng phạm, giúp sức, hỗ trợ. Trên cơ sở hành vi, nhận thức, ý chí của từng người và sự tác động của những người này với bà Hằng để bà Hằng thực hiện hành vi, phát ngôn vi phạm pháp luật, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật", LS Cường nói.

"Nếu trong trường hợp có căn cứ cho thấy, ngoài bà Hằng có những người khác cùng ý chí lợi dụng quyền tụ do dân chủ xâm phạm lợi ích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, của tổ chức thì sẽ xử lý đối với những người đó”

Theo LS Cường, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hoạt động thu thập thông tin trái phép, những ngôn ngữ, hành động mà nhóm người này đã thực hiện trên mạng xã hội suốt thời gian qua, đánh giá những hệ lụy đã gây ra đối với xã hội, với Nhà nước, với các tổ chức cá nhân để làm căn cứ giải quyết triệt để vụ án này.

"Rất có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối với nhiều bị can và về nhiều tội danh khác nhau như tội vu khống, làm nhục người khác, đưa thông tin trái phép trên mạng internet,...", ông Cường nhận định.

Cũng theo LS Cường, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ chỉ là khởi đầu của vụ việc. Bởi trong quá trình thực hiện hoạt động livestream trong suốt thời gian qua, nhóm người Nguyễn Phương Hằng còn thực hiện nhiều hành vi khác như thu thập, sử dụng trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin về đời tư cá nhân của nhiều cá nhân, tổ chức đưa lên mạng xã hội.

Một buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng.

Luật sư Cường cho biết thêm, ngoài vi phạm Điều 331, Bộ luật hình sự, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ những hành vi mà những người khác tố cáo bà Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa tin trái phép trên mạng internet. Những hành vi này được quy định tại điều 155, 156 và Điều 288 Bộ luật Hình sự. Hành vi thỏa mãn cấu thành tội danh nào thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố tội danh đó.

Được biết, từ tháng 3/2021 đến nay, Nguyễn Phương Hằng thường xuyên tổ chức các buổi livestream với sự tham gia của nhiều khách mời như TS Đặng Anh Quân (Luật sư, giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM), luật sư Nguyễn Đình Kim và một số Youtuber khác. Các buổi livestream này cũng được thông báo và phát trên trang cá nhân của các trợ lý, thư ký của Nguyễn Phương Hằng.