Những người đẹp diễn áo tắm đẹp nhất Miss Grand Vietnam 2023

Top 44 thí sinh Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 vừa hoàn thành phần thi Best in Swimsuit (Người đẹp áo tắm) và tham gia show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest 5. Các người đẹp xuất hiện trong những trang phục từ NTK Võ Thanh Can, Ivan Trần và Hoàng Tony.