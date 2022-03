Trước khi thành công vang dội với bộ phim Clueless, Alicia Silverstone thử sức với vai chính trong tác phẩm truyền hình My So-Called Life. Tuy nhiên, ban đầu đồng sản xuất Herskovitz không được nhận vai. Người này cho rằng ngoại hình của Silverstone không phù hợp với vai tuổi teen mà cô sắp tham gia. "Alicia xinh đến mức ảnh hưởng đến trải nghiệm của nhân vật về thế giới", Herskovitz nói với The New Yorker. (Ảnh: Getty)