Những ngày cuối đời sống ở bãi rác của sao nữ Thái Lan

Nhờ vẻ ngoài thu hút, Tai Manusanan Pandee cũng được mời đóng phim. Cô được khán giả Thái Lan và Trung Quốc chú ý với các tác phẩm You Can Get Get Away và Noodle Boxer. Nhiều người còn cho rằng cô có triển vọng trở thành minh tinh hàng đầu xứ chùa vàng.