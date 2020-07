Những mối tình gây tiếc nuối của bộ ba sao nữ 'Hoàn Châu cách cách'

Cuối tháng 6, Lâm Chí Dĩnh chia sẻ hình ảnh thân thiết giữa mình và Hoắc Kiến Hoa khiến dân mạng khá bất ngờ và thích thú. Bởi lẽ hai tài tử nổi tiếng xứ Đài, một người hiện là chồng, người còn lại là tình đầu của nàng Tử Vy - Lâm Tâm Như.

Dù Hoắc - Lâm đã về cùng nhà 4 năm và có một cô công chúa nhỏ, mối tình song Lâm một thời vẫn còn làm nhiều khán giả chú ý. Trùng hợp thay, không chỉ riêng Lâm Tâm Như, cả 2 mẩu còn lại của Hoàn Châu cách cách là Triệu Vy và Phạm Băng Băng cũng khiến người hâm mộ tiếc nuối vì những mối tình đẹp nhưng không thành.

Tình đầu và ông xã của Lâm Tâm Như vẫn giữ tình bạn thân thiết, hoà thuận.

Tình đầu mong manh

Năm 1993, Lâm Chí Dĩnh và Lâm Tâm Như gặp nhau lần đầu trên phim trường Bá vương học đường và phải lòng nhau. Khi ấy, Lâm Tâm Như mới chỉ là cô gái 17 tuổi vừa gia nhập làng giải trí không lâu, còn Lâm Chí Dĩnh đã là “tiểu thiên vương Đài Loan” được nhiều người mến mộ.

Tài tử Sợi dây chuyền định mệnh chia sẻ, anh bị thu hút bởi nét đẹp dịu dàng, nữ tính của mỹ nhân họ Lâm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn Lâm Tâm Như lại xiêu lòng trước những quan tâm, chăm sóc của Lâm Chí Dĩnh. Vì thế, cả hai bắt đầu hẹn hò yêu đương.

Tình cảm của song Lâm keo sơn đến mức tài tử đã dẫn nữ diễn viên về ra mắt gia đình, thậm chí xác nhận sẽ cưới người đẹp làm vợ dù bộ đôi vẫn còn rất trẻ.

Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, 4 năm sau tiếng sét ái tình, Lâm Tâm Như quyết định sang đại lục để quay Hoàn Châu cách cách. Từ đây tạo ra bước rẽ trong chuyện tình của cả hai khi phải đối diện với thử thách yêu xa.

Vai diễn Hạ Tử Vy đã đưa tên tuổi Lâm Tâm Như lên hàng sao được săn đón nhất nhì của showbiz Hoa ngữ, người đẹp cũng bận rộn xây dựng chỗ đứng tại thị trường tỷ dân. Còn Lâm Chí Dĩnh vẫn miệt mài phát triển, ổn định sự nghiệp ở quê nhà.

Lâm Chí Dĩnh và Lâm Tâm Như từng có mối tình kín tiếng ít người biết.

Tình yêu đầu của cặp đôi họ Lâm chẳng vượt qua được khoảng cách địa lý. Cả hai không còn giành thời gian cho nhau, thêm vào đó là sự khác biệt về tính cách, quan điểm dẫn đến những bất đồng, cãi vã kéo dài.

"Người đó bao năm rồi không thay đổi, vẫn là trẻ con. Dù đã làm cha, nhưng tính khí cũng còn như xưa", bà xã Hoắc Kiến Hoa nhận xét về tình cũ.

Thời điểm tình cảm rạn nứt, Lâm Tâm Như lại thường xuyên khen ngợi và xuất hiện trong các sự kiện cùng bạn diễn Tô Hữu Bằng khiến tin đồn phim giả tình thật ồn ào khắp nơi. Đây chính là giọt nước tràn ly khiến cuộc tình song Lâm đứt gánh giữa đường.

Khi ấy, Lâm Chí Dĩnh đã đến tận phim trường Hoàn Châu cách cách để tuyên bố “Mình chia tay đi” với bạn gái. Cả đoàn phim đều biết chuyện yêu đương cùng đổ vỡ của đôi uyên ương, nhưng ekip vẫn giữ bí mật việc này để giữ danh tiếng của phim và người đẹp.

Đến tận 13 năm sau khi đường ai nấy đi, trong dịp cùng nhau xuất hiện tại chương trình Khang Hy đến rồi, cả hai mới công khai mối tình đã qua. Lúc đó, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ cũng như tiếc nuối về chuyện tình không thể vãn hồi này.

Hiện tại, cặp song Lâm ngày xưa đều đã có mái ấm của mỗi người. Cả hai cũng thường xuyên liên lạc, tặng quà sinh nhật, tương tác thân thiết với nhau trên mạng xã hội như bao đôi bạn bình thường khác.

Tình đơn phương bị chối từ

Một mối tình khác của bộ ba Hoàn Châu cách cách luôn được khán giả nhắc đến với sự tiếc nuối chính là tình đơn phương của Huỳnh Hiểu Minh dành cho Triệu Vy.

Cả hai ngôi sao chính là bạn học cùng khoa Diễn xuất năm 1996 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nam diễn viên đã xao xuyến trước nhan sắc nàng Tiểu Yến Tử ngay từ lần đầu gặp gỡ.

“Ngày tôi đến Học viện, cô gái đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Triệu Vy. Lúc đó tôi nghĩ rằng tiên nữ cũng chỉ có thể đẹp đến thế mà thôi”, ngôi sao Tân bến Thượng Hải bộc bạch. Còn "Én nhỏ" lại hoài niệm về khoảng thời gian cả hai cùng đi học, gắn bó với nhau như hình với bóng.

Luôn sóng vai cùng nhau, tương tư đến tận 2 năm, tài tử họ Huỳnh mới đủ can đảm thổ lộ với người đẹp. Thế nhưng, lời tỏ tình đã bị Triệu Vy khéo léo từ chối.

“Hồi đấy, tôi luôn cảm thấy cậu ấy còn trẻ con, vừa chân thật vừa có phần ngốc nghếch”, Triệu Vy nhớ lại tình cảnh năm xưa. “Tôi từ chối Hiểu Minh, vậy mà cậu ấy lại chẳng thù hận gì tôi. Cậu ấy vẫn đối xử tốt với tôi như trước kia”, minh tinh chia sẻ thêm.

Từ lần đầu gặp mặt, Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn bên cạnh ủng hộ Triệu Vy bao năm qua dù mối tình đơn phương không thành.

Chẳng phải nói suông, Huỳnh Hiểu Minh chính là người đồng hành suốt cuộc đời và sự nghiệp của cô bạn học. Dù khi thành công vang dội của Hoàn Châu cách cách đưa tên tuổi Triệu Vy bay xa, hay lúc nàng Tiểu Yến Tử dính scandal khiến tất cả quay lưng, Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn là người bên cạnh không rời bỏ cô.

“Tôi giấu mình trong phòng khoá trái cửa, cứ ăn rồi tăng cân liên tục. Tôi cũng chẳng cần Hiểu Minh phải an ủi gì tôi cả, tôi chỉ cần một người lắng nghe mình”, người đẹp nhớ lại gian đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Và may mắn thay, Triệu Vy đã có một người tri kỷ tâm giao: “Tôi hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Có Hiểu Minh bên cạnh, tôi luôn cảm thấy đặc biệt an toàn”.

Tình cảm hơn cả tình bạn, tình yêu và tình thân giữa Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy.“Chúng tôi đã vượt qua cả tình bạn, tình yêu, tình thân. Có lẽ đã thuộc loại tình cảm thứ tư rồi”, nam diễn viên khẳng định tình cảm với Triệu Vy trong video tuyên truyền phim Love - bộ phim có sự hợp tác của cả hai.

“Giữa hai chúng tôi, như Hiểu Minh đã nói, đã vượt qua nhiều loại tình cảm. Thế nên có thể đơn giản gọi là ‘vô tình’ đi”, Triệu Vy dí dỏm khẳng định trong một lần khác.

Đến hiện tại, cả hai vẫn luôn là đôi bạn thân đáng ngưỡng mộ của showbiz. Tài tử Lộc đỉnh ký cũng chẳng ngần ngại công khai tình cảm đặc biệt dành cho sao nữ Hoạ bì dù mỗi người đều đã có bến đỗ riêng của mình.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Những tưởng khi hai nàng cách cách Tử Vy và Yến Tử yên bề gia thất, tiếp theo sẽ là ngày vui của Kim Toả Phạm Băng Băng sau 4 năm mặn nồng cùng Lý Thần. Nhưng cuối cùng, câu chuyện tình dở dang của minh tinh họ Phạm cũng khiến khán giả phải buông tiếng thở dài.

Năm 2005, tài tử Đường sơn đại địa chấn và mỹ nữ Phạm gia phát triển mối quan hệ bạn bè cùng ngành. Đến 2014, cả hai công khai ảnh chung lần đầu trên mạng xã hội và dấy lên tin đồn hẹn hò giữa cặp đôi nam nữ diễn viên.

2015, báo chí Trung Quốc đưa tin bắt gặp đôi tình nhân ở cạnh nhau dịp Valentine. Chẳng lâu sau, nam diễn viên đăng ảnh cùng Phạm Băng Băng với dòng trạng thái “Chúng ta” như tuyên bố về mối quan hệ chính thức của mình.

Từ đó, người ta thấy cặp đôi luôn tay trong tay đến các sự kiện hay không ngừng thể hiện tình cảm thắm thiết trên truyền thông. Trong chương trình Khang Hy đến rồi vào năm 2016, minh tinh Võ Mị Nương truyền kỳ đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng: “Anh ấy là bạn trai cuối cùng của tôi”.

Tháng 5/2018, dư luận xôn xao cặp đôi uyên ương đang chuẩn bị kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Thế nhưng, chỉ một tháng sau, sự nghiệp ngôi sao họ Phạm lại lao đao vì scandal trốn thuế ồn ào.

Giữa lúc đó, Lý Thần đang bận quay phim ở nước ngoài. Dù lo lắng, buồn bã nhưng nam diễn viên cũng tiết lộ rằng tinh thần của bạn gái khá ổn. Tháng 8 cùng năm, “Nữ hoàng thị phi” phải nộp phạt 130 triệu USD vì án trốn thuế, đồng thời tin đồn đôi tình nhân đã chia tay rộ lên khắp nơi. Tuy nhiên, cả hai đã phủ nhận việc này và thể hiện tình cảm gắn bó khi xuất hiện cùng nhau.

Thế nhưng, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, sau bao sóng gió, 6/2019 cặp đôi Lý Thần - Phạm Băng Băng tuyên bố đường ai nấy đi thông qua vài dòng trạng thái trên mạng xã hôi.

“Trong cuộc đời sẽ có muôn kiểu từ biệt, tình yêu và sự ấm áp từ mối duyên hai ta sẽ trở thành sức mạnh vĩnh hằng. Cảm ơn những điều anh đã dành cho em, sự ủng hộ và tình yêu suốt thời gian qua. Cảm ơn sự quan tâm, yêu thương và che chở của anh ở tương lai. Chúng ta không còn là ‘chúng ta’, nhưng vẫn là chúng ta”, mỹ nhân Lạc lối ở Bắc Kinh đăng tải trên trang cá nhân.

“Từ bạn bè trở thành người yêu, rồi lại trở lại làm bạn bè. Cách thức biểu đạt tình cảm của chúng ta có thể thay đổi, nhưng tình cảm đơn thuần sẽ không bao giờ thay đổi. Sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau là mãi mãi. Chúng ta không còn là ‘chúng ta’, nhưng chúng ta vẫn là chúng ta như cũ”, tài tử sinh năm 1978 chia sẻ lại trạng thái của người đẹp thay lời khẳng định cuộc đã tình chấm dứt.

Hiện tại, cả hai đều chưa công bố có mối quan hệ nào khác sau chia tay. Riêng Phạm Băng Băng vẫn đang loay hoay tìm lại hào quang sự nghiệp kể từ scandal chấn động 2 năm trước.