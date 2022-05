Những mối tình 'chị - em' tan vỡ gây tiếc nuối nhất showbiz Việt

(VTC News) -

Mối tình của các cặp sao này từng khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ và tin vào thông điệp "trong tình yêu không có khoảng cách về tuổi tác". Một điểm chung khác là họ đều không thể cùng đi với nhau đến hết cuộc đời.

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Cát Phượng gặp Kiều Minh Tuấn tại buổi lễ tốt nghiệp của trường sân khấu. Ấn tượng với nét diễn của Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng rủ đàn em diễn chung trong nhiều tiểu phẩm. Từ chỗ là đồng nghiệp, họ dần nảy sinh tình cảm và chính thức hẹn hò năm 2009. Tuy nhiên, mãi đến năm 2017, cặp đôi mới công khai chuyện tình của mình với công chúng.

Bất chấp khoảng cách 18 tuổi, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả, được đánh giá là một trong những mối tình "chị ơi, anh yêu em'' đẹp nhất của showbiz Việt. Trong nhiều chương trình, Kiều Minh Tuấn dành những lời đậm chất ngôn tình cho Cát Phượng, khiến công chúng ngưỡng mộ. Anh cũng yêu thương con trai riêng của cô hết lòng. Dù chưa kết hôn nhưng cặp đôi đã dọn về sống chung như vợ chồng nhiều năm qua.

Kiều Minh Tuấn và mẹ con Cát Phượng từng là một tổ ấm.

Sau nhiều năm yêu nhau, mối tình của họ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Đỉnh điểm là vào năm 2018, Kiều Minh Tuấn vướng tin đồn ''phim giả tình thật'' với bạn diễn An Nguy sau khi cùng tham gia phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con. Sau đó, An Nguy thừa nhận có tình cảm với 'đàn anh. Sau ồn ào, An Nguy trở về Mỹ và lập gia đình. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn tiếp tục bên nhau, nhưng danh tiếng của nam diễn viên thiệt hại nặng nề, và mối quan hệ của họ bị nhiều người nghi ngờ là đã trở thành hữu danh vô thực.

Năm 2021, tin đồn Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay lại rầm rộ trên mạng xã hội, bắt nguồn từ việc hai người né tránh nhau tại sự kiện. Nhiều người càng tin vào điều này khi thấy sự vắng mặt của Kiều Minh Tuấn khi Cát Phượng đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 15/5/2022, Cát Phượng bất ngờ thông báo đã chia tay Kiều Minh Tuấn vào dịp Valentine 2021, sau 12 năm bên nhau. Theo nữ diễn viên, Kiều Minh Tuấn là người chủ động chia tay vì lý do "không hợp" nên cô đồng ý. Cô cũng khẳng định hai người vẫn coi nhau như những người bạn.

Hiện Kiều Minh Tuấn đang nhận về vô vàn chỉ trích vì chia tay Cát Phượng với lý do ''không hợp''.

Trương Ngọc Ánh - Kim Lý

Trương Ngọc Ánh quen biết Kim Lý khi hợp tác trong phim điện ảnh Hương Ga (2014). Đầu năm 2015, Kim Lý công khai tình cảm với Trương Ngọc Ánh - lúc này vừa ly hôn Trần Bảo Sơn. Dù Ngọc Ánh hơn Kim Lý 7 tuổi nhưng khi đứng cạnh anh, ngoại hình của họ không chênh lệch nhiều.

Trương Ngọc Ánh và Kim Lý thuở mặn nồng.

Thời gian đầu quen nhau, cặp đôi khá khép kín khi được hỏi về chuyện tình cảm. Sau này, Trương Ngọc Ánh cho biết, sự từng trải và lãng mạn, ga lăng ở Kim Lý đã giúp cô mở lòng và đón nhận tình cảm của anh sau đổ vỡ hôn nhân. Trong hai năm gắn bó, hai người từng nghĩ đến kết hôn và đã gặp bố mẹ hai bên, nhưng cuối cùng mọi chuyện đều không thành. Cuối năm 2016, cặp đôi xác nhận chia tay và khẳng định mối quan hệ hiện tại chỉ là bạn bè thân thiết.

Hiện tại, cả Trương Ngọc Ánh và Kim Lý đều đã tìm được hạnh phúc riêng. Trong khi Kim Lý viên mãn bên Hồ Ngọc Hà cùng hai bé sinh đôi Leon - Lisa thì Trương Ngọc Ánh cũng đang có mối tình ''chị - em'' được ngưỡng mộ với diễn viên Anh Dũng.

Hương Giang - Đình Tú

Sau khi hợp tác trong phim truyền hình Lặng yên dưới vực sâu (2017), Hương Giang và Đình Tú trở thành một cặp. Mối tình của họ từng nhận về không ít lời bàn tán tiêu cực, bởi Hương Giang đã qua một đời chồng và có con gái riêng, Đình Tú lại kém nữ diễn viên 3 tuổi. Vượt qua nhiều thử thách, cặp đôi đã nắm tay nhau đi đến năm thứ 5 của mối tình này và được coi là một trong những "cặp chị - em" đẹp nhất showbiz Việt.

Hương Giang - Đình Tú từng được xem là cặp đôi chị - em đẹp nhất nhì vũ trụ điện ảnh VTV.

Hương Giang từng cho biết, cô yêu Đình Tú ở sự chân thành, luôn hết lòng với cô và con gái. Cô dành sự tin tưởng đặc biệt cho Đình Tú khi anh liên tục đóng phim với nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp.

Tháng 12/2021, cộng đồng mạng bỗng dấy lên tin đồn họ đang rạn nứt khi xem đoạn clip Hương Giang bật khóc sau bình luận của một khán giả nhắc về chuyện tình của cô và Đình Tú. Fans của cô chỉ trích Đình Tú có nhiều hành động thân mật với Phan Minh Huyền. Cặp đôi sau đó lên tiếng khẳng định mối quan hệ của họ vẫn bình thường, và Minh Huyền ''vô tội'' trong chuyện này.

Trưa 13/5 vừa qua, Hương Giang bất ngờ thông báo trên trang cá nhân chuyện đã ''đường ai nấy đi'' với diễn viên Đình Tú. ''Không kể chuyện gì xảy ra, đó đều là chuyện cần phải xảy ra. Không kể sự tình bắt đầu vào thời khắc nào, đó đều là thời khắc đúng đắn. Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai!", dòng chia sẻ của Hương Giang cho thấy cô nhìn nhận khá văn minh khi quyết định kết thúc mối tình 5 năm.

Huỳnh Anh – Hoàng Oanh

Năm 2014, Huỳnh Anh và Hoàng Oanh công bố hẹn hò sau khi bị ''soi'' loạt khoảnh khắc tình tứ, hoặc ảnh xuất hiện cùng nhau tại sự kiện... Từ đó, họ trở thành một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất nhì Vbiz. Dù Huỳnh Anh kém Hoàng Oanh 2 tuổi nhưng cặp đôi vẫn khiến khán giả phát ''sốt'' vì ngoại hình tương xứng. Cuộc tình của hai người cũng được yêu mến bởi sự giản dị, không phô trương hay tạo ồn ào.

Huỳnh Anh từng khai gian tuổi để ''cưa đổ'' Hoàng Oanh.

Thế nhưng sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Năm 2019, Hoàng Oanh lên xe hoa với ông xã người Mỹ - Jack Cole và có một bé trai kháu khỉnh. Những tưởng Hoàng Oanh đã cập bến bờ hạnh phúc, nhưng vào ngày 11/4 vừa qua, chồng Tây bất ngờ cho biết anh và nữ MC đã chia tay khiến công chúng ngỡ ngàng. Sau ly hôn, Hoàng Oanh dành toàn bộ thời gian cho công việc và chăm sóc con trai.

Về phía Huỳnh Anh, nam diễn viên đã trải qua một số mối tình trước khi chủ động công khai tình cảm với Bạch Lan Phương - nữ MC hơn 6 tuổi, có con gái riêng. Đến nay, cặp đôi vẫn rất hạnh phúc, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên nhau trên mạng xã hội.