Những minh chứng cho sản phẩm cốm trí não GBrain 'An toàn - chất lượng'

(VTC News) -

Đáp ứng những quy định theo tiêu chuẩn cGMP, năm 2020 vừa qua, sản phẩm cốm trí não GBrain thuộc công ty CP Grand Nutrition chính thức được cấp giấy chứng nhận FDA Hoa Kỳ.

Nâng cao chất lượng sản phẩm bằng dây chuyền sản xuất chuẩn GMP

Cốm trí não GBrain trải qua kiểm duyệt khắt khe về thành phần và nguồn dược liệu, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ tại nhà máy sản xuất Medistar tuân thủ tiêu chuẩn GMP-HS. Toàn bộ quy trình áp dụng dây chuyền sản xuất khép kín, công nghệ cao giúp giữ lại nguyên dưỡng chất, tinh túy của dược liệu.

Sản phẩm được chứng nhận “An toàn - chất lượng” từ chuyên gia đầu ngành

Thời điểm hiện tại, cốm trí não GBrain đã và đang nhận được sự hưởng ứng, quan tâm từ phía người tiêu dùng và các chuyên gia, cơ quan thẩm định chất lượng.

Năm 2019, sản phẩm được Cục An toàn Thực phẩm cấp giấy công bố sản phẩm, cốm trí não GBrain chính thức được lưu hành và phân phối trên toàn quốc. Đến năm 2020, sản phẩm nhận phiếu kiểm nghiệm thành phần do Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cung cấp đạt các tiêu chí: thành phần ở mức an toàn cho sức khỏe, không chứa các chất độc hại, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm rõ ràng.

Trong bối cảnh hiện tại, nhu cầu và nhận thức của người tiêu dùng ngày càng tăng cao, hệ thống quản lý nội dung quảng cáo cũng được thắt chặt và áp dụng rộng rãi tại Việt Nam. Theo đó, sản phẩm cốm trí não GBrain thông qua kiểm định của cơ quan chức năng nhận giấy phép xác nhận nội dung quảng cáo.

Và mới đây, Grand Nutrition chính thức nhận được giấy chứng nhận FDA Hoa Kỳ. Đây là minh chứng khẳng định chất lượng của sản phẩm, mang lại sự an toàn và chất lượng đối với người tiêu dùng. Hơn hết giấy chứng nhận FDA trở thành đòn bẩy để Grand Nutrition xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ.