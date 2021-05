Những minh chứng cho sản phẩm cà phê Xanh ‘An toàn – Chất lượng’

(VTC News) -

Năm 2020 vừa qua, sản phẩm cà phê Xanh của Thiên Nhiên Việt Group chính thức được Viện Thực phẩm Việt Nam tin cậy (VTFI) cấp chứng thư thẩm định “Thực phẩm Sạch – An toàn vì sức khỏe người tiêu dùng”, chứng thư “Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm” do Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam cấp. Đặc biệt, mới nhất đây là chứng nhận FDA Hoa Kỳ.

Nâng cao chất lượng bằng dây chuyền sản xuất chuẩn GMP

Ở mức độ chuyên nghiệp, các chuyên gia của Hiệp hội cà phê đặc sản quốc tế (SCA) và Viện cà phê chất lượng (CQI) sử dụng bảng hồ sơ (cupping form) để phân tích từng yếu tố thành phần có trong hạt cà phê cho biết: “Cà phê hạt xanh chứa khoảng 46% acid chlorogenic, cùng với các acid hydroxycinnamic khác giúp chống oxy hóa. Tổng cộng hàm lượng acid chlorogenic và acid hydroxycinnamic là khoảng 57%. Thông thường, các hạt cà phê pha uống truyền thống thường được rang ở nhiệt độ 246 độ C (475 độ F), nhiệt độ này có thể làm thay đổi cấu trúc hóa học, màu sắc, hương vị và nồng độ của hạt cà phê, thay vì thông qua rang xay, hạt cà phê Xanh nguyên chất có nồng độ dưỡng chất cao hơn”.

Kết hợp với nghiên cứu, nhận định từ phía chuyên gia, các kĩ sư thuộc nhà máy Thiên Nhiên Việt đã tiếp tục nghiên cứu, áp dụng dây chuyền sản xuất khép kín từ khâu chọn lọc nguyên liệu đến bào chế, chiết rót, đóng gói, vận chuyển. Đặc biệt, máy móc, công nghệ hiện đại chuẩn GMP được nhập khẩu từ Liên Bang Nga. Không thông qua quá trình rang xay giúp hạt cà phê Xanh giữ nguyên dưỡng chất, hương vị và các hoạt chất acid hydroxy, chlorogenic có khả năng chống oxy hóa, tăng quá trình trao đổi chất, tăng khả năng đốt cháy chất béo nhanh hơn bằng cách ngăn ngừa sự hấp thu chất béo, kiểm soát lượng calo giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả

Theo kết quả chứng thực của trung tâm kiểm nghiệm TSL cho biết, trong thành phần cà phê Xanh có chứa: 0 mg/kg Cholesterol, 0.39% Cafein, 0 mg/kg Pb, 222 mg/kg Ca, 4.78 mg/kg Fe, 6818 mg/kg K, 2768 mg/kg Na, 3.68% xơ tiêu hóa, 0% trans fat. Tất cả các thành phần đều ở mức an toàn cho sức khỏe.

Sản phẩm được chứng nhận “An toàn - Chất lượng” từ chuyên gia đầu ngành

Thời điểm hiện tại, cà phê Xanh đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người tiêu cùng cũng như các chuyên gia, cơ quan thẩm định chất lượng.

Ra mắt vào năm 2019, sản phẩm được Cơ quan Quản lý cấp giấy công bố sản phẩm, cà phê Xanh chính thức được lưu hành, phân phối trên thị trường. Đến năm 2020, cà phê Xanh tiếp tục nhận được Chứng thư thẩm định “Thực phẩm Sạch – An toàn vì sức khỏe người tiêu dùng” do Viện Thực phẩm Việt Nam tin cậy (VTFI) cấp. Kiểm định sản phẩm cà phê Xanh đạt chuẩn các tiêu chí: Thành phần an toàn, không sử dụng các chất hóa học độc hại trong sản xuất, bao bì, nguồn gốc xuất sứ sản phẩm rõ ràng, dây chuyền sản xuất sạch, an toàn cho người lao động.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh nhu cầu và áp lực từ phía người tiêu dùng ngày càng tăng, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý thực phẩm cũng được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam. Theo đó, thông qua kiểm định, kiểm chứng của cơ quan chức năng, hệ thống sản xuất, thủ tục kiểm soát, phân phối sản phẩm cà phê Xanh đểu đạt chuẩn ISO 22000:2018 và chính thức được Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam cấp chứng nhận “Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm”.

Mới nhất đây, vào tháng 5/2021, sản phẩm cà phê Xanh của Thiên Nhiên Việt Group chính thức nhận được giấy chứng nhận FDA Hoa Kỳ. Đây là minh chứng khẳng định chất lượng sản phẩm, an toàn cho người sử dụng. Là điều kiện cần và đủ để cà phê Xanh có thể xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Đánh dấu cột mốc phát triển, nâng cao chất lượng, mang sản phẩm Việt, giá trị Việt sánh ngang tầm Quốc tế.