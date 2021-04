Những mẫu xe điện ra mắt làm bùng nổ thị trường của VinFast

Là xe buýt điện thông minh, VinBus mang đến trải nghiệm tiện nghi và an toàn vượt trội cho hành khách. Xe có hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn; Chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai...; Bảng điện tử thông báo điểm dừng sắp tới; WiFi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình, cảnh báo lùi, quan sát khi dừng đỗ...