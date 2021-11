Hyundai Accent 1.4 AT: 501 triệu đồng

Với giá bán 501 triệu đồng chưa tính thêm mức khuyến mại, và ngoại hình mới mẻ của lần nâng cấp facelift từ tháng 12/2020, phiên bản 1.4 AT của Hyundai Accent còn sở hữu những trang bị phù hợp với nhu cầu của người dùng Việt Nam. Điển hình như gương chiếu hậu gập điện, màn hình giải trí 8 inch tích hợp Apple Carplay và Android Auto, chìa khóa thông minh khởi động nút bấm, điều hòa tự động, camera lùi.

Hyundai Accent hiện đang là mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất tại Việt Nam

Mẫu xe này dùng động cơ Kappa 1.4L MPI, công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp tự động 6 cấp. So với phiên bản đặc biệt đắt hơn 42 triệu đồng, Hyundai Accent 1.4 AT chỉ thiếu cửa sổ trời, cruise control, ghế da, gương chống chói tự động và ít hơn 4 túi khí.

Thuộc phân khúc sedan cỡ B, Hyundai Accent lắp ráp trong nước chính thức ra mắt từ tháng 4/2018 và có giá bán rẻ nhất phân khúc khi duy trì 4 phiên bản dao động từ 426 triệu đến 542 triệu đồng. Các đối thủ của Hyundai Accent gồm Toyota Vios (giá từ 498 triệu đến 578 triệu đồng), Honda City (giá từ 529 triệu đến 599 triệu đồng), Suzuki Ciaz giá 529 triệu đồng...

Màn hình giải trí 8 inch là trang bị tiêu chuẩn trên Hyundai Accent 2021

Đến cuối năm 2019 khi Kia Soluto (giá từ 369 triệu đến 469 triệu đồng) xuất hiện đã phá vỡ thế độc tôn về giá rẻ của Hyundai Accent nhưng không vì thế mà chiếc sedan cỡ B đến từ Hàn Quốc “giảm nhiệt”, nhất là sau khi nhà phân phối TC Motor tăng thời gian bảo hành 3 năm lên 5 năm. Kết thúc nửa năm 2021, Hyundai Accent đứng ở vị trí số 2 Top 10 xe bán chạy nhất thị trường và xếp trên đối thủ Toyota Vios.

Suzuki Ertiga 5 MT: 499 triệu đồng

Suzuki Ertiga hiện là mẫu xe MPV cỡ nhỏ 7 chỗ rẻ nhất thị trường Việt Nam khi sở hữu phiên bản số sàn giá 499 triệu đồng, trong khi cùng ở lựa chọn này, các đối thủ khác đều đắt hơn như Mitsubishi Xpander 1.5MT giá 550 triệu đồng, Toyota Avanza 1.3MT giá 544 triệu đồng.

Đáng chú ý, từ tháng 3 năm 2021, Suzuki đã tăng thời gian bảo hành cho động cơ và hộp số ô tô con bán tại Việt Nam lên 5 năm hoặc 150.000 km thay vì 3 năm và 100.000 km như trước. Bên cạnh đó, chương trình khuyến mại giảm 50% áp dụng cho Ertiga tương đương mức giảm 25 triệu cũng khiến giá xe càng trở nên hấp dẫn.

Suzuki Ertiga 2021 sở hữu thiết kế sáng sủa hơn giai đoạn "ế ẩm" triền miên giai đoạn 2015-2017

Tuy nhiên, bất chấp các lợi thế và giá cũng như thời gian bảo hành so với các đối thủ, doanh số Suzuki Ertiga vẫn èo uột, chưa thể bứt phá hơn quá khứ của một mẫu xe ế ẩm triền miên. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, phiên bản số sàn của Ertiga chỉ bán được 254 xe, tương đương mức 42 xe/tháng, thấp nhất phân khúc.

Nguyên nhân chính khiến doanh số Suzuki Ertiga thấp được cho là bởi dịch vụ chăm sóc khách hàng kém có tiếng từ quá khứ, hệ thống đại lý lại ít nên vẫn chưa thể sớm lấy được thị phần từ đối thủ mạnh như Mitsubishi Xpander, bất chấp các thay đổi gần đây về ngoại hình và trang bị của Ertiga đã tốt hơn.

Nội thất phiên bản số sàn

Suzuki Ertiga 2021 số sàn 5 cấp trang bị động cơ 1.5L, cho công suất tối đa 104,7 mã lực tại tốc độ tua máy 6.000 v/ph, momen xoắn tối đa 138 Nm tại tốc độ tua máy 4.400 v/ph. Xe sử dụng ghế nỉ chỉnh tay, điều hòa chỉnh tay, chỉ có túi khí phía trước, không có đèn sương mù nhưng bù lại đã trang bị sẵn màn hình cảm ứng 6.2 inch, tích hợp camera lùi Radio/USB + Bluetooth.

MG ZS Smart Up STD+: 519 triệu đồng

MG ZS được định vị ở phân khúc SUV hạng B, là mẫu xe của thương hiệu Anh quốc nhưng từ lâu đã bị mua lại bởi người Trung Quốc. So với các đối thủ chính như Hyundai Kona, Ford EcoSport và Honda HR-V, mẫu xe MG được ghi nhận có lợi thế giá rẻ nhưng kém về thương hiệu.

MG ZS hiện là mẫu xe rẻ nhất phân khúc SUV/Crossover cỡ B ở Việt Nam

Sau khi ra mắt khách Việt lần đầu tháng 7/2020 với nguồn xe nhập từ Trung Quốc, đến tháng 3/2021, phiên bản MG ZS rẻ nhất là ZS Smart Up STD+ nhập khẩu Thái Lan chính thức tung ra thị trường có giá 519 triệu đồng. Đáng chú ý vào thời điểm hiện tại, phiên bản rẻ nhất này có giá chỉ còn từ 475 triệu đến 483 triệu khi đã trừ đi khuyến mại 50% trước bạ, tặng bảo hiểm thân vỏ và phụ kiện.

So với các đối thủ đến trước, MG ZS Smart Up STD+ có thông số không đến nỗi nào khi sử dụng động cơ xăng 1.5L công suất 112 mã lực và đạt 150 Nm mô men xoắn, kết hợp hộp số tự động CVT.

Nội thất MG ZS trẻ trung, hiện đại

Mẫu xe này bên cạnh giá rẻ nhất phân khúc còn có các ưu điểm như sẵn trang bị hiện đại (đèn pha LED, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, ghế bọc da, màn hình cảm ứng 10 inch...), hàng ghế sau rộng rãi, nhiều tính năng an toàn (camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đổ đèo, kiểm soát phanh ở góc cua, cảm biến áp suất lốp, tự làm khô đĩa phanh). Tuy nhiên, do có yếu tố Trung Quốc cộng với hệ thống đại lý ít nên dù giá rẻ nên MG ZS Smart Up STD+ vẫn chưa ghi nhận sự bứt phá về doanh số.

Nissan Almera CVT: 529 triệu đồng

Almera chính là cái tên trở lại thay cho Nissan Sunny, đối thủ một thời của Honda City, Toyota Vios, Hyundai Accent. Trước đó, từ tháng 8/2020, mẫu sedan cỡ B này đã phải dừng bán ở Việt Nam do thay đổi nhà phân phối. Một năm sau đó, Nissan Almera xuất hiện cùng nhà phân phối mới. Tuy nhiên, không còn mức giá dễ chịu từ 428 triệu đến 498 triệu như Nissan Sunny trước đây, mà giá Almera mới đã tăng thêm từ 41 triệu đến 81 triệu đồng.

Nissan Almera không còn mang vẻ bề ngoài "khù khờ" như Nissan Sunny

Phiên bản Nissan Almera CVT có giá 529 triệu đồng không có lợi thế về giá bán so với đối thủ Toyota Vios hay Honda City, nhưng bù lại chiếc xe này lại có lợi thế mang “mác” nhập khẩu, cộng với chính sách bảo hành 5 năm của nhà phân phối mới. Trong những tháng cuối năm, phiên bản CVT đang được hưởng ưu đãi tặng 50% trước bạ, tương đương giá bán chỉ còn khoảng 500 triệu đồng.

Ngoại hình của Nissan Almera CVT khác hẳn trước, không còn vẻ “khù khờ” của Sunny mà đã sắc nét hơn từ cụm chi tiết đầu xe, thân vuốt ngược thể thao tới đuôi trông cứng cáp hẳn. Bên trong, chiếc xe gây ấn tượng khi tạo hình vô-lăng 3 chấu dạng D-cut tích hợp các nút bấm tiện ích, chìa khóa thông minh kèm khởi động nút bấm. Hệ thống an toàn đã có sẵn hỗ trợ khởi hành ngang dốc nhưng lại không có sẵn camera lùi và màn hình cảm ứng. Thêm nữa, xe vẫn dùng nỉ là điểm trừ đáng thất vọng cho một chiếc xe giá trên 500 triệu đồng.

Nội thất Nissan Almera CVT

Điểm đáng khen ngợi nhất trên Nissan Almera là trang bị động cơ tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 152 Nm, hộp số CVT. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là mẫu sedan cỡ B đầu tiên tại Việt Nam được trang bị động cơ tăng áp dung tích nhỏ.