Những lưu ý khi tham gia tour đi bộ dưới biển Phú Quốc

(VTC News) -

Đi bộ dưới biển còn gọi là Seawalker hay Sea walking là một hành trình khám phá mới lạ tương tự như lặn biển, giúp du khách đi bộ dưới đáy đại dương. Khi tham gia tour đi bộ dưới biển Phú Quốc, du khách có thể thỏa sức ngắm nhìn những rạn san hô nhiều màu sắc, hòa mình cùng những đàn cá bơi lội tung tăng và tận mắt chứng kiến những sinh vật biển độc đáo.

Bạn sẽ được thỏa sức ngắm san hô và những đàn cá tung tăng bơi lội. (Ảnh minh họa)

Những trải nghiệm hấp dẫn

Tour đi bộ dưới biển Phú Quốc sẽ khởi hành từ cảng An Thới (quần đảo An Thới - Phú Quốc). Thời gian trải nghiệm trung bình rơi vào khoảng 15 – 20 phút. Vừa trải nghiệm Sea Walking Phú Quốc, du khách vừa có thể kết hợp đi tour 4 đảo dễ dàng, tiết kiệm chi phí. Đó cũng chính là lý do vì sao đây đang là một trong những hoạt động trải nghiệm được ưa chuộng bậc nhất tại Phú Quốc hiện nay.

Khám phá thế giới diệu kỳ dưới đáy biển

Lựa chọn dịch vụ đi bộ dưới biển Phú Quốc, du khách sẽ được chiêm ngưỡng thế giới kỳ diệu trong lòng biển. Thiên đường biển đảo Phú Quốc không chỉ có cảnh đẹp hoang sơ, nước biển xanh trong mà còn có hệ động - thực vật biển đa dạng. Du khách đi bộ dưới biển sẽ được nhìn tận mắt vẻ đẹp của hơn 200 loài san hô Phú Quốc và những chú cá biển tuyệt đẹp ở độ sâu 5m trong khuôn viên rộng 10.000m2.

An toàn và thoải mái như đi trên mặt đất

Nhờ có sự hỗ trợ của các trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại (mũ lặn giống như mũ phi hành) cùng hướng dẫn của các thợ lặn chuyên nghiệp, du khách có thể thoải mái đi bộ dưới nước như đi trên đất liền. Ngoài ra, thợ lặn chuyên nghiệp cũng sẽ đi cùng đoàn để kịp thời hỗ trợ. Tour đi bộ được tổ chức ở khu vực an toàn, độ sâu 5m, có đường dây vịn nên bạn có thể yên tâm.

Phù hợp với mọi đối tượng

Trẻ em từ 5 tuổi trở lên và người lớn dưới 70 tuổi, không có bệnh lý về hô hấp, huyết áp,... đều có thể tham gia đi bộ dưới biển được. Ngoài ra, những du khách không cần biết lặn hay biết bơi hoặc bị cận thị, viễn thị,... vẫn có thể theo tour để tận mắt chiêm ngưỡng các sinh vật biển.

Kết hợp đi tour 4 đảo dễ dàng, tiết kiệm chi phí

Tour 4 đảo đi bộ dưới biển là lựa chọn của nhiều du khách để thỏa sức khám phá những địa điểm du lịch Phú Quốc hấp dẫn với chi phí tiết kiệm nhất. Bạn sẽ được đi bộ ngắm nhìn đáy biển tại công viên San Hô, ghé thăm hòn Gầm Ghì, hòn Móng Tay, hòn Mây Rút để nghỉ ngơi, đi dạo, chụp hình, thưởng thức đặc sản Phú Quốc,...

Mức giá vé đi bộ dưới biển ở Phú Quốc

Vé tiêu chuẩn 1: từ 950.000 đồng/vé

Vé đi bộ dưới biển 15 phút + hướng dẫn viên + bảo hiểm du lịch + dụng cụ an toàn cần thiết khi bơi lặn + xe đón khách tại điểm + cano đưa đón + thuế và phí phục vụ + chi phí phát sinh

Vé tiêu chuẩn 2: từ 1.340.000 đồng/vé

Vé đi bộ dưới biển 15 phút + hướng dẫn viên + bảo hiểm du lịch + dụng cụ an toàn cần thiết khi bơi lặn + cano đưa đón + chụp ảnh và video đi bộ dưới đáy biển + xe đón khách tại điểm + thuế và các chi phí phát sinh

Vé VIP 1: từ 1.290.000 đồng/vé

Vé đi bộ dưới biển 20 phút + hướng dẫn viên + bảo hiểm du lịch + dụng cụ an toàn cần thiết khi bơi lặn + xe đón khách tại điểm + cano đưa đón + quay video và chụp ảnh + thuế và chi phí phát sinh

Vé VIP 2: từ 1.690.000 đồng/vé

Vé đi bộ dưới biển 20 phút + hướng dẫn viên + bảo hiểm du lịch + dụng cụ an toàn cần thiết khi bơi lặn + cano đưa đón + chụp ảnh và video đi bộ dưới đáy biển + xe đón khách tại điểm + thuế và chi phí phát sinh

Thế giới đại dương diệu kỳ đang chờ bạn khám phá. (Ảnh minh họa)

5 lưu ý khi đi tour đi bộ dưới biển Phú Quốc

- Để bảo vệ môi trường sinh thái biển, không nên chạm, sờ hay bẻ các cành san hô.

- Khi đi biển nên chọn trang phục gọn gàng, tiện dụng, tránh mang các đồ trang sức quý giá.

- Luôn theo sát và làm theo chỉ dẫn của đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên.

- Ban đầu khi mới xuống biển, bạn sẽ có cảm giác hơi sợ hãi hoặc bị shock. Tuy nhiên khi đã quen, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều và tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.

- Mũ đội khi đi bộ dưới biển Phú Quốc được làm bằng đồng, nặng gần 30kg. Chính vì thế, bạn cần giữ thẳng đầu khi xuống nước, đồng thời có thể mang ủng chân để tránh bị san hô làm trầy xước.

KHÔI NGUYÊN (Tổng hợp)