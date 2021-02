Những lưu ý gì khi dùng điều hoà ấm cho trẻ

(VTC News) -

Vào mùa đông nhiệt độ giảm sâu, để giữ ấm cho trẻ nhỏ trong gia đình, không ít phụ huynh chọn sử dụng lò sưởi, quạt sưởi, đèn sưởi, đặc biệt là điều hòa hai chiều. Nhưng do thân nhiệt của trẻ nhỏ khác so với người lớn, nên không phải cha mẹ nào cũng biết cách sử dụng điều hòa hai chiều đúng cách.

(Ảnh minh hoạ)

Theo các chuyên gia, khi sử dụng điều hòa hai chiều để sưởi ấm cho trẻ nhỏ, cần đặc biệt chú ý điều chỉnh nhiệt độ vừa phải.

Nếu nhiệt độ ngoài trời từ 5 đến 10 độ C thì nên điều chỉnh điều hòa ở mức 20 - 25 độ C, còn nếu nhiệt độ ngoài trời ở khoảng 10 – 17 độ C thì chỉ nên điều chỉnh mức chênh lệch hơn so với nhiệt độ ngoài trời 5 – 7 độ là hợp lý.

Bên cạnh đó, khi sử dụng điều hòa, các bậc phụ huynh không nên bật chế độ tốc gió ở mức tối đa và thổi trực tiếp vào cơ thể trẻ, mà chỉ nên để ở chế độ gió thấp, thoang thoảng vừa phải nhất.

Vào mùa đông, nhiệt độ trung bình trong phòng lý tưởng nhất là khoảng 25 - 28 độ C. Bởi vậy, khi dùng điều hòa ấm cha mẹ không nên mặc cho trẻ những bộ đồ quá chật hoặc quấn tã quá chặt. Điều này khiến bé bị ra mồ hôi, bí, gây cảm lạnh.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo thêm, khi bật điều hòa sưởi ấm cho trẻ vào mùa đông, phụ huynh không nên dùng các loại nước xịt phòng hay dung dịch tạo mùi thơm vì có thể sẽ gây ảnh hưởng tới hệ hô hấp của trẻ.

Ngoài ra, để cung cấp đủ độ ẩm trong phòng khi bật điều hòa, cha mẹ nên đặt một chậu nước nhỏ trong phòng, việc làm này sẽ tránh cho da, miệng của trẻ bị khô.