Những lựa chọn ô tô mới trong tháng 5

Với nhiều mẫu xe mới được ra mắt trong giai đoạn tháng 4 và tháng 5, thị trường ô tô Việt Nam trở nên sôi động hơn, giúp người dùng có thêm đa dạng lựa chọn, đặc biệt là ở nhóm xe hạng sang.

1. Mercedes-Benz C-Class 2022

Ở nhóm sedan hạng sang, Mercedes-Benz C-Class 2022 là cái tên mới nhất trên thị trường khi vừa được ra mắt vào cuối tháng 4. Xe được phân phối với 4 phiên bản, bao gồm C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus, C 300 AMG và C 300 AMG First Edition. Trong đó, phiên bản C 300 AMG First Edition được bán với số lượng giới hạn 132 chiếc.

Giá bán của Mercedes-Benz C-Class 2022 khởi điểm 1,669 tỷ đồng cho bản C 200 Avantgarde, 1,789 tỷ đồng cho C 200 Avantgarde Plus, 2,089 tỷ đồng cho C 300 AMG. Phiên bản C 300 AMG nhập khẩu có mức giá từ 2,399 tỷ đồng . So với đời cũ, mức giá khởi điểm của C-Class 2022 này tăng 170 triệu đồng.

C-Class 2022 nhận được nhiều nâng cấp với thiết kế tương đồng "đàn anh" S-Class. Kiểu dáng của C-Class mới không quá khác biệt với đời cũ, tuy nhiên kích thước được gia tăng đáng kể. Chiều dài cơ sở tăng thêm 2,54 cm giúp người ngồi sau có thêm 2 cm khoảng trống để chân, khoảng sáng trần người ngồi sau cũng được tăng thêm 1,5 cm.

Những điểm nhấn trên C-Class 2022 có thể kể đến như hệ thống đèn chiếu Digital Light, hệ điều hành MBUX thế hệ thứ 2, màn hình tốc độ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 11,9 inch...

Hãng xe Đức trang bị cho C-Class mới 2 tùy chọn động cơ, C 200 được trang bị động cơ 1.5L, trong khi C 300 AMG dùng động cơ 2.0L (258 mã lực, 400 Nm). Khối động cơ 2.0L được trang bị thêm công nghệ EQ Boost. Tất cả phiên bản của C-Class 2022 dùng hộp số 9 cấp 9G-Tronic.

2. BMW X4

BMW X4 G02 bản nâng cấp lần thứ 2 sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong tháng 5 hoặc tháng 6. Xe có những thay đổi ở cả ngoại hình lẫn trang bị. Giá bán của mẫu xe này sẽ được công bố trong ngày ra mắt. Vẫn chưa rõ BMW X4 mới sẽ được trang bị động cơ gì và có phiên bản nào.

Về kiểu dáng, BMW X4 vẫn mang phong cách SUV-Coupe giống "đàn anh" X6. Đầu xe nổi bật với nhiều chi tiết dập nổi hơn. Cụm đèn chiếu sáng được làm góc cạnh và to hơn trước, lưới tản nhiệt, cản trước được thiết kế lại.

Ở phía sau, cụm đèn hậu được mở rộng và có họa tiết 3D mới. Cụm ống xả thể thao cũng được làm to hơn.

Khoang nội thất được thay đổi nhẹ ở khu vực chỉnh điều hòa và cần số mới, tương tự X6 và các mẫu 4-Series. Ngoài ra, xe sẽ có hệ điều hành mới và màn hình giải trí kích thước lớn hơn.

3. Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross sẽ được ra mắt tại Việt Nam vào ngày 10/5 tới, chậm hơn 1 tháng so với dự kiến ban đầu. Mẫu SUV nhỏ nhất của Volkswagen được dự kiến có 2 phiên bản là Elegance và Luxury, tương tự "đàn anh" Volkswagen Tiguan Allspace, giá bán từ 1,099 tỷ đồng .

Thừa hưởng những đường nét từ "đàn anh" Tiguan Allspace hay Teramont, Volkswagen T-Cross sở hữu thiết kế cứng cáp với lưới tản nhiệt họa tiết 3D, đèn chiếu sáng dạng LED tích hợp đèn định vị. Đèn sương mù được gắn ở 2 góc cản, có chức năng tự động chiếu theo góc lái. Ở phía sau, đèn hậu dạng LED hình chữ C kéo dài. Thiết kế phần cản sau khá cứng cáp. Ở phiên bản Luxury, xe được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch.

Bên trong nội thất, xe được trang bị màn hình trung tâm kích thước 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ở phía sau vô lăng là đồng hồ kỹ thuật số LCD kích thước 8 inch. Những tính năng tiện nghi có thể kể đến như ga tự động Cruise Control, đèn pha tự động, điều hòa tự động, sạc không dây, 4 cổng USB-C, hệ thống cảm biến gạt mưa tự động. Ở phiên bản Luxury, xe được trang bị thêm cửa sổ trời chỉnh điện.

Volkswagen T-Cross phân phối tại Việt Nam được trang bị động cơ TSI 3 xy-lanh, dung tích 1.0L, tăng áp, sản sinh công suất 113 mã lực tại 5.000-5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 178 Nm tại 1.750-4.500 vòng/phút. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và lẫy chuyển số sau vô-lăng. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của Volkswagen T-Cross là 6 lít/100 km.

Volkswagen T-Cross sẽ là đối thủ của các mẫu xe trong nhóm SUV đô thị hạng B như Kia Seltos, Peugeot 2008, Toyota Corolla Cross...Tuy nhiên, với mức giá dự kiến trên 1 tỷ đồng , việc cạnh tranh dường như không phải mục tiêu của mẫu xe này, thay vào đó chiếc xe mang tính chất làm hình ảnh hơn và góp phần mở rộng danh mục sản phẩm của Volkswagen tại Việt Nam.

4. Lexus NX 2022

Vào đầu tháng 4, Lexus đã giới thiệu mẫu NX 2022 tại thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và phân phối với 2 phiên bản gồm NX 350h và NX 350 F Sport, giá bán lần lượt là 3,3 tỷ đồng và 3,01 tỷ đồng .

Thiết kế của NX 2022 vẫn mang nhiều nét đặc trưng của thương hiệu như phần lưới tản nhiệt và hệ thống đèn pha LED với dải đèn chạy ngày hình con suốt. Nắp ca pô được thiết kế kéo dài về trước, trong khi phần thân được tạo hình năng động và nhanh nhẹn hơn.

Nội thất Lexus NX 2022 mang đến sự thuận tiện cho người lái trong quá trình vận hành. Nút khởi động, cần số và công tắc chọn chế độ lái được tích hợp ngay trên vô lăng, đi kèm màn hình hiển thị kính lái HUD.

Các trang bị tiện nghi nổi bật trên NX thế hệ mới bao gồm màn hình cảm ứng 14-inch kết nối điện thoại thông minh, hệ thống âm thanh cao cấp với 17 loa Mark Levinson trên phiên bản NX 350h và 10 loa Lexus Premium trên phiên bản NX 350 F Sport, bảng đồng hồ kỹ thuật số độ phân giải cao. Trên phiên bản 350h, đèn viền nội thất có đến 64 màu sắc cho khách hàng lựa chọn.

Về động cơ, Lexus NX 350h sở hữu động cơ I4, dung tích 2.5L, tích hợp hệ thống hybrid, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD E-Four. Hộp số là loại tự động vô cấp CVT. Trong khi đó Lexus NX 350 F Sport được trang bị động cơ I4, dung tích 2.4L tăng áp, đi kèm hộp số tự động 8 cấp Direct-shift, hệ dẫn động AWD E-Four.

5. Lexus LX600

Mẫu xe tiếp theo cũng vừa được ra mắt trong cuối tháng 4 là chiếc SUV hạng sang Lexus LX600. Đây là dòng SUV đầu bảng của Lexus, thay thế cho chiếc LX570 trước đây. LX 600 bán tại Việt Nam với 3 phiên bản là Urban, F Sport và VIP. Phiên bản Urban có cấu hình 7 chỗ, trong khi F Sport và VIP lần lượt là 5 chỗ và 4 chỗ.

Những điểm nhấn trên LX 600 mới có thể kể đến như mâm xe 22 inch, lưới tản nhiệt kích thước lớn, màn hình giải trí trung tâm gồm 2 màn hình 12,3 inch và 7 inch, nút bấm khởi động xác thực dấu vân tay...

Lexus LX 600 dùng động cơ tăng áp kép V6 3.5L, sản sinh công suất 409 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 650 Nm tại dải vòng tua 2.000-3.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp.