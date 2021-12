Những lợi thế phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại thị xã Đông Triều

(VTC News) -

Theo thống kê của BHXH thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), đến hết tháng 11/2021, số người tham gia BHXH tự nguyện là 3.550 người, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, đạt 97,1% kế hoạch được giao; có 139.200 người tham gia BHYT, đạt 95% kế hoạch giao

Ngoài ra, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN tháng 11/2021 là 383,9 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ.

Các chỉ tiêu về thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH, BHYT, BHTN đều hoàn thành. Tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN được hạn chế, giảm tỷ lệ nợ xuống mức thấp nhất.

Cán bộ, nhân viên BHXH TX Đông Triều ra quân tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo BHXH thị xã Đông Triều cho hay, cùng với sự phát triển về kinh tế mạnh mẽ, công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn được cấp ủy, lãnh đạo Thị xã quan tâm chỉ đạo.

Đông Triều là địa phương đi đầu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của cả nước, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch, giảm dần tỉ trọng trong nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch.

Không chỉ tiếp tục phát triển hoạt động khai thác than, phát triển Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê, phát triển cụm công nghiệp Kim Sơn, các làng nghề gốm sứ, nay còn mở rộng, chuyển dịch, phát triển 2 loại hình du lịch tâm linh và du lịch sinh thái, phát triển kinh tế trang trại với các vùng chăn nuôi, trồng trọt tập trung, khu công nghiệp xanh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sạch.

Từ đó, đời sống người dân ngày một nâng cao, có của ăn, của để dành. Họ cũng nhận thức việc quan tâm chăm lo sức khỏe gia đình và tích lũy khi về già.

“Đó là các lợi thế để phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại địa phương”, lãnh đạo BHXH thị xã Đông Triều chia sẻ.

Để đạt được những con số trên, BHXH Thị xã chủ động tham mưu với cấp uỷ, lãnh đạo thị xã Đông Triều, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên đại bàn.

BHXH thị xã mở lớp tư vấn cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đồng thời, đơn vị đưa chỉ tiêu tham gia BHYT toàn dân tại các địa phương là một trong các tiêu chí để đánh giá tiêu chuẩn đạt nông thôn mới và được giao cho Phòng Y tế chỉ đạo theo dõi, thống kê.

Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT tại thị xã luôn được cấp uỷ, UBND thị xã Đông Triều, các ban ngành, đoàn thể tới chính quyền các xã, phường tích cực tham gia, quan tâm và phối hợp tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng.

Cụ thể, các hình thức như tuyên truyền qua hệ thống truyền thông Thị xã, trực tiếp tới người dân qua các các hội nghị, cuộc họp lồng ghép; tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động trên đường phố, phát tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu... để chính sách BHXH, BHYT đến người dân, người lao động, học sinh, sinh viên trong các trường học ở thị xã Đông Triều.

“Chúng tôi cũng thường xuyên đổi mới phương pháp tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế như tuyên truyền theo nhóm nhỏ, lựa chọn người tuyên truyền có khả năng tham gia cao”, lãnh đạo BHXH thị xã Đông Triều chia sẻ.

Trong năm 2021, đơn vị tổ chức 21 buổi tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT tại UBND phường Mạo Khê, phường Hưng Đạo, các xã An Sinh, Kim Sơn, Bình Dương, Tân Việt, Hồng Thái Tây, Hoàng Quế; đơn vị cùng phối hợp Bưu điện thị xã đi tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện ở 4 điểm tại phường Tràng An, xã Bình Khê, An Sinh, Xuân Sơn.

Cán bộ, nhân viên BHXH TX Đông Triều tư vấn cho từng người dân về chính sách BHXH tự nguyện.

BHXH thị xã Đông Triều cũng tổ chức 4 cuộc ra quân trong năm 2021 vào các ngày 21/5, 11/7, 25/9, 27/11.

Hiện tại, phát triển hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT có năng lực tuyên truyền thuyết phục, bao phủ toàn bộ các xã tại BHXH Đông Triều gồm: 21 đại lý thu bưu điện văn hóa tại các xã; đại lý thu xã, phường và đại lý thu BHYT học sinh.

Chỉ tiêu thu BHXH, BHYT được BHXH Đông Triều giao cho từng đại lý và tổng kết, đánh giá hàng tháng có giải pháp cụ thể để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thu nộp của các đại lý.

Bên cạnh đó, đơn vị giao chỉ tiêu thu BHXH tự nguyện cho từng cán bộ, công chức, viên chức và lấy công tác khai thác phát triển người tham gia BHXH là nhiệm vụ chung, là chỉ tiêu phấn đấu, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; phân công cán bộ, công chức, viên chức quản lý, theo dõi, đôn đốc trợ giúp các xã trong công tác tuyên truyền, khai thác phát triển người tham gia BHXH.

Theo đó, trong năm 2021, BHXH Thị xã giao 17 cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 1/2021, trung bình 17 đơn vị/người/năm; từ tháng 1/2021 giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện 2 người/tháng, 24 người/năm.

Cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan đã cố gắng vừa hoàn thành công việc chuyên môn nghiệp vụ trong giờ hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đóng, phát hiện những đơn vị trốn đóng, nợ đóng BHXH cho người lao động. Ngoài giờ hành chính họ tranh thủ từng cơ hội để tư vấn, tuyên truyền người tham gia BHXH tự nguyện.

Tính đến hết tháng 11/2021, toàn bộ số liệu khai thác người tham gia BHXH tự nguyện giao cho cán bộ, công nhân viên trong cơ quan đạt 104%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao. Về phát triển người tham gia BHXH bắt buộc hiện tại đang đạt 55% so với kế hoạch đề ra.

Những lợi ích người dân được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số người dân thu nhập cao nhưng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và thụ hưởng chế độ theo nhu cầu cao không quan tâm đến BHXH, BHYT. Một số người dân còn khó khăn, việc để dành ra mỗi tháng một vài trăm là vấn đề lớn với họ.

“Số năm tham gia để được về hưu và độ tuổi nghỉ hưu kéo dài dẫn đến tâm lý người dân chán, muốn bỏ dở”, lãnh đạo BHXH thị xã Đông Triều chia sẻ thêm.

Quá trình khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, BHXH Thị xã luôn được lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, các cấp ủy, chính quyền các xã, phường thực sự quan tâm đến chính sách BHXH, BHYT và có những chỉ đạo thường xuyên về chính sách 2 loại hình bảo hiểm này.

Cùng với đó, các cơ quan liên quan như Phòng Lao động - Thương binh xã hội, Phòng Văn hóa truyền thông, Liên đoàn Lao động, Chi cục Thuế, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ thị xã và các cơ quan liên quan thường xuyên, tích cực phối hợp trong công tác thu BHXH, BHYT.

“Chính sách BHXH, BHYT đã tiếp cận và phần nào thấm dần vào ý thức người dân. Họ dân hiểu về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy có hiệu quả các phương pháp đã áp dụng, đồng thời tăng cường sự chỉ đạo của Thị uỷ, UBND thị xã đối với các địa phương để đạt hiệu quả cao trong công tác phát triển người tham gia các loại hình bảo hiểm”, lãnh đạo BHXH thị xã Đông Triều nhấn mạnh.