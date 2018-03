Những lời chúc Valentine cực ngọt ngào bằng tiếng Anh

(VTC News) - Một tin nhắn ý nghĩa, một lời nói ngọt ngào bằng tiếng Anh sẽ làm cho một nửa của bạn thật sự bất ngờ và hạnh phúc.

I wanna tell you that you are my life. I love you from bottom of my heart. I can't stay without you. You are my Valentine (Tạm dịch: Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em ko thể thiếu anh. Anh là tình yêu của em).

When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you’re still the one I love (Tạm dịch: Lần đầu tiên em nhìn thấy anh.. em thấy tình yêu… Lần đầu tiên anh chạm vào em… em cảm nhận được tình yêu. Và sau những khoảng thời gian đó… Anh vẫn là người duy nhất em yêu).

In your eyes, I see tomorrow... In your arm I found love... Loving you today and forever (Tạm dịch: Trong mắt anh, em nhìn thấy ngày mai...Trong vòng tay của anh, em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi).

I hate when you smile at me because you make me crazy about you. I hate when you talk to me because you make me run out of words. I hate you when I see you because you make me love you more (Tạm dịch: Anh ghét em cười vì em làm anh điên lên. Anh ghét em nói vì em làm anh lạc mất ngôn từ. Anh ghét em khi anh nhìn thấy em bởi vì em làm anh càng yêu em hơn).

I just want to say that I Love You A lot and I`m Missing You...But i promise that we`ll celebrate this day with lots of love and happiness (Tạm dịch: Anh muốn nói rằng anh yêu và nhớ em rất nhiều...Nhưng anh hứa chúng ta sẽ cùng ăn mừng ngày này với thật nhiều tình yêu và hạnh phúc).

We've been through a few hard times honey well. I just want to let all the people to know that you are my only one. I love you very much (Tạm dịch: Chúng ta cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, em yêu. Anh chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: em là duy nhất của anh. Anh yêu em rất nhiều).

If I never met you, I wouldn’t like you. If I didn’t like you, I would not love you. If I didn’t love you, I wouldn’t miss you. But I did, I do and I will. Love you so much… kisses (Tạm dịch: Nếu anh không bao giờ gặp em. Anh sẽ không thích em. Nếu anh không thích em. Anh sẽ không yêu em. Nếu anh không yêu em. Anh sẽ không nhớ em. Nhưng anh làm, đang làm và sẽ làm. Yêu em thật nhiều… hôn em).

You are the most special person in my life and I love you from the core of my heart. You are there in me, in my thoughts and in my dreams. Without you my life loses its meanings. Even an hour without you causes pain in my heart. I wish we will never part (Tạm dịch: Em là người đặc biệt trong đời đối với anh và anh yêu em tự đáy lòng. Em ở đây…trong anh, và trong những giấc mơ của anh. Thiếu em cuộc sống của anh không còn ý nghĩa. Nếu 1 giờ thiếu em trái tim anh sẽ đau nhói. Anh ước chúng ta sẽ không bao giờ là quá khứ).

If someone would ask me what a beautiful life means, I would lean my head on your shoulder and hold you close to me and answer with a smile: Like this! (Tạm dịch: Nếu ai đó hỏi anh cuộc sống tươi đẹp nghĩa là gì. Anh sẽ dựa vào vai em, ôm em thật chặt và nói: Như thế này đó!).

Nothing gonna change my love for you because you are my soul (Tạm dịch: Không gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho em, bởi vì em là linh hồn của anh).

Video: Sơn Tùng M-TP ngọt ngào bên "bạn gái" dịp Valentine

>>> Đọc thêm: Gần đến Valentine, Trung Quân tung ca khúc dành cho hội độc thân

(Tổng hợp)

Trung Ngạn