Nhiều khi, quà chưa đủ để thể hiện hết tình cảm mà đấng mày râu muốn gửi tới những người phụ nữ bên cạnh mình. Những lời chúc 20/10 tràn đầy tình cảm chính là tâm tình từ tận đáy lòng mà người đàn ông muốn gửi cho họ.

Lời chúc ngày 20/10 ý nghĩa nhất dành tặng mẹ

- Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, con kính chúc mẹ có thêm nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Con yêu mẹ rất nhiều!

- Mẹ! Cám ơn mẹ rất nhiều vì đã sinh và nuôi dưỡng chúng con khôn lớn. Con không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến tình yêu của mẹ dành cho chúng con trong ngày đặc biệt này.

- Ngày 20/10 là ngày để tôn vinh những người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Với con, người phụ nữ đó không ai khác là mẹ. Con luôn cầu mong mẹ mạnh khỏe và hạnh phúc không chỉ riêng ngày 20/10 mà còn nhiều ngày sau nữa.

- Con gửi món quà này đến mẹ của con nhân ngày 20/10. Con đang sinh sống xa nhà, không về được để hôn lên má mẹ. Cảm ơn mẹ nhiều lắm! Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tới mẹ của con.

- Mẹ ơi, con xin lỗi vì nhiều lần làm mẹ không vui, để mẹ phải lo lắng, rơi nước mắt vì con. Con xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu, trưởng thành và sống tốt như kỳ vọng của mẹ. Nhân ngày 20/10 gửi đến mẹ những điều tốt đẹp nhất. Con yêu mẹ.

- Những năm qua, con biết mẹ đã rất vất vả để nuôi anh em con khôn lớn. Ba mất sớm, một mình mẹ lo toan cả gia đình. Nhiều năm qua, lòng con biết ơn và thương mẹ vô cùng. Nay chúng con đã lớn, chắc chắn sẽ báo đáp công ơn của mẹ. Con chúc mẹ Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 mạnh khỏe và hạnh phúc mẹ nhé.

- Ngày 20/10, con chúc mẹ luôn dồi dào sức khỏe, luôn mỉm cười và an yên trong cuộc sống. Điều hạnh phúc nhất của con bây giờ là được bên mẹ mỗi ngày. Mẹ hãy sống thật lâu để mãi bên con nhé. Yêu mẹ của con.

- Từ đáy lòng này không có từ nào để diễn tả hết sự kính trọng, lòng biết ơn và tình cảm của con với mẹ… Ngày Phụ nữ Việt Nam, con chỉ biết nói một điều rằng: 'Mẹ ơi, con yêu mẹ, yêu mẹ nhiều lắm!'.

- Mẹ yêu ơi! Con thực sự tự hào vì sinh ra là con của mẹ và được mẹ nuôi nấng dưỡng dục đến ngày hôm nay. Con yêu mẹ rất nhiều!

- Mẹ ơi, những vất vả, khó khăn đã qua đi rồi. Chúng con nay đã lớn có thể tự lo cho bản thân và gia đình. Con mong mẹ từ nay bớt lo toan để sống tuổi già thật vui, hạnh phúc. Ngày 20/10, gửi đến mẹ tất cả những gì tốt đẹp nhất. Con yêu mẹ!

Lời chúc 20/10 ý nghĩa nhất dành cho vợ

- Trong cuộc đời anh có hai người phụ nữ quan trọng nhất. Một người là người anh rất kính trọng đó là mẹ anh. Còn một người không ai khác chính là em – người anh yêu thương nhất. Chúc vợ anh – người phụ nữ sẽ đi bên anh suốt cuộc đời có một ngày 20/10 hạnh phúc.

- Nhân ngày 20/10 anh chúc vợ luôn tràn đầy hạnh phúc, ngọt ngào và hãy gìn giữ nuôi dưỡng mái ấm của chúng mình vợ nhé!

- Tôi, đồng chí chồng xin chúc đồng chí vợ có một ngày nghỉ ngơi, chơi bời và đặc biệt chúc đồng chí vợ luôn luôn xinh đẹp.

- Vợ ngốc của anh, hôm nay 20/10 anh chúc vợ ngốc của anh luôn vui vẻ, trẻ trung, quyến rũ và love you.

- Chẳng phải đến ngày 20/10 anh mới chúc em những lời chúc ngọt ngào nhất. Nhưng vì mọi người coi đó là ngày đặc biệt nên anh muốn dành điều đặc biệt nhất đến cho em trong ngày đó. Chúc vợ yêu của anh hạnh phúc, thành công và luôn vui vẻ.

- Vợ yêu, em biết không, với anh ngày 20/10 thật đặc biệt, bởi anh được yêu thương chăm sóc em. Cảm ơn em đã đến bên anh trong cuộc đời này.

- Vợ yêu dấu! Hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày dành riêng để thể hiện tình cảm và sự quan tâm đến phụ nữ. Anh muốn gửi tới em trọn vẹn khối óc và trái tim anh, gửi tới em tất cả những gì cao quý và thiêng liêng nhất của anh. Mong răng hạnh phúc của vợ chồng mình luôn bền vững.

- Anh sẽ không chúc em điều gì cả vì em xứng đáng được hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này. Ngày 20/10 trọn niềm vui em nhé!

- 20/10, anh yêu em.

- Vợ yêu của anh, có em trong cuộc đời này là một điều may mắn nhất của anh. Hôm nay là ngày 20/10, anh muốn chúc vợ của anh luôn hạnh phúc bên anh và các con. Anh yêu vợ thật nhiều.

Lời chúc 20/10 ý nghĩa dành cho người yêu

- Chúc em một ngày thật nhiều tươi vui và hạnh phúc hơn những ngày khác. Ở bên em 365 ngày trong năm đều là những ngày thật ngọt ngào với anh. Mãi mãi yêu em.

- Trên thiên đường có 10 thiên thần: 5 thiên thần đang chơi đùa, 4 thiên thần đang nói chuyện và 1 thiên thần đang đọc tin nhắn này. Chúc thiên thần của anh vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa trong ngày 20/10 nhé.

- Chúc em một ngày 20/10 thật là ý nghĩa, vui tươi, ngập tràn hạnh phúc. Chúc em luôn cười tươi, cười duyên, cười e thẹn, cười trẻ trung và cười các kiểu hoài hoài trong ngày hôm nay.

- Anh sẽ không chúc em điều gì cả vì em xứng đáng được hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này. Ngày 20/10 trọn niềm vui em nhé!

- Hôm nay 20/10 anh nhờ bưu điện gửi tới tặng em một món quà. Đó là nỗi nhớ của anh dành cho em lúc này. Nhưng rất tiếc, họ từ chối. Họ nói rằng vì nó quá lớn. Anh phải làm sao đây?

- Nếu cần một người chia sẻ và ở bên em lúc buồn, hãy gọi cho anh. Đó là tổng đài chỉ dành riêng cho em đấy! Ngày 20/10 hạnh phúc em nhé!

- Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn... thì phải nói anh là một người cực kỳ may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em ngày 20/10 hạnh phúc.

- Trên Trái đất có 8 tỷ người. Và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin chúc mừng 20/10 cho mỗi mình em. Có lẽ vì 7.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em.

- Vào ngày đặc biệt này, hãy tự thưởng cho mình sự nghỉ ngơi trong lịch trình bận rộn. Buông xõa mái tóc, tô một thỏi son và bước ra bên ngoài để đón nhận những niềm vui, làm những điều mình thích, bởi hôm nay là dành cho em.

- Ngày 20/10, chúc người yêu xinh đẹp nhất thế gian của anh có một ngày thật vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc.

- Cảm ơn em đã đến, mang theo cơn gió mát lành cho cuộc đời anh. Ngày 20/10, anh chúc người yêu anh luôn xinh đẹp, trẻ trung bất chấp thời gian.

- Chúc em luôn vui và nở những nụ cười đẹp nhất trong ngày hôm nay. Anh sẽ cố gắng là người mang tới những nụ cười ấy cho em không chỉ hôm nay mà cho tới hết cả cuộc đời.

- Châu Âu ngủ, châu Á cũng đang ngủ, châu Mỹ đang tối dần, chỉ có đôi mắt đẹp nhất trên thế giới này đang đọc tin nhắn của anh. Chúc mừng 20/10 tới người anh yêu nhé!

- Xin chào bạn. Đây là tổng đài tin nhắn. Ấn phím 1 để có 1 lời khen. Phím 2 cho một lời chúc tốt đẹp. Phím 3 cho 1 nụ hôn. Phím 4 cho 1 cuộc hẹn. Nếu muốn tất cả hãy bấm số của tôi.

- Vợ yêu của anh à. Anh và con chúc em luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và… ăn khỏe. Vợ ơi! Cố gắng ăn nhiều vào nhé! Yêu vợ nhiều lắm. Cảm ơn vợ đã vất vả vì bố con anh!

- Em yêu! Đã có lần em nói với anh, anh là người đem đến cho em những niềm vui trong cuộc sống nhưng cũng đem đến cho em rất nhiều nỗi buồn. Nếu có một điều ước thì anh sẽ ước rằng mỗi ngày trôi qua đều là một ngày 20/10 thật đẹp đối với em!

- Quý khách đang gọi đến Tổng đài Tình yêu: quý khách có thể chia sẻ tất cả những niềm vui và nỗi buồn để được giải đáp 24/24, cước phí 0 đồng/phút. Chúc quý khách một ngày 20/10 tràn ngập hạnh phúc.

- Ngày 20/10 này anh muốn nói với em rằng, em là người phụ nữ đẹp nhất trong trái tim anh. Mãi mãi và duy nhất là em đó.

- Ngày 20/10 luôn là ngày thật đặc với em và đặc biệt với cả anh nữa. Vì đó lại thêm ngày anh được yêu thương chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào và hãy gìn giữ, nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé.