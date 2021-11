Những loại vitamin nào có thể giúp chống viêm?

(VTC News) -

Các nghiên cứu chỉ ra một số loại vitamin có chứa hợp chất chống viêm. Những loại vitamin này có thể được tiêu thụ dưới dạng thuốc bổ sung và bằng cách ăn những thực phẩm tự nhiên có chứa vitamin.

Vitamin A

Theo nghiên cứu, vitamin A giúp giữ cho hệ thống miễn dịch không hoạt động quá mức và gây viêm. Vitamin A sẵn ở hai dạng: Beta-carotene - một loại provitamin được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể và vitamin A - một chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do. Chế độ ăn giàu beta-carotene và vitamin A có thể giúp giảm viêm.

Thực phẩm giàu vitamin A bao gồm cà rốt, bồ công anh, cải xoăn, rau cải rổ, rau cải bó xôi và nhiều loại rau lá xanh khác.

Vitamin B

Những người có vitamin B6 thấp thường sẽ có mức độ protein phản ứng C cao - hợp chất gây ra chứng viêm, đặc biệt là đối với các bệnh tự miễn dịch như viêm khớp dạng thấp. Để giảm viêm và tăng vitamin B6, hãy thử tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin B như cải xoăn, ớt chuông, nấm, dưa vàng, cá ngừ và thịt gia cầm.

Ngoài ra, bổ sung axit folic với liều lượng thấp (còn được gọi là folate, một loại vitamin B khác) hàng ngày và trong thời gian ngắn có thể làm giảm viêm. Các nguồn thực phẩm giàu folate bao gồm đậu mắt đen, rau lá xanh đậm, măng tây và gan.

Vitamin C

Vitamin C được biết đến với công dụng giữ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và hoạt động tốt. Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể loại bỏ các gốc tự do gây viêm và giúp giảm protein phản ứng C. Để bổ sung vitamin C vào chế độ ăn uống của bạn, hãy ăn nhiều loại trái cây và rau củ bởi chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư.

Vitamin D

Được biết, cải thiện vitamin D có thể giúp giảm viêm trong cơ thể. Vitamin D được cơ thể sản xuất tự nhiên sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng không phải ai cũng có thể nhận được tất cả vitamin D theo cách này. Bạn có thể bổ sung vitamin D bằng cách ăn cá, lòng đỏ trứng, thịt nội tạng và sữa.

Vitamin E

Vitamin E là một loại vitamin chống oxy hóa khác. Kết quả từ một phân tích tổng hợp năm 2015 trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Châu Âu xác nhận vitamin E có đặc tính chống viêm và việc bổ sung có thể hữu ích cho những người bị tình trạng viêm.

Vitamin E được tìm thấy tự nhiên trong các loại hạt, bao gồm cả hạt hạnh nhân và hạt hướng dương. Nhiều loại trái cây và rau củ cũng giàu vitamin E như quả bơ và rau cải bó xôi.

Vitamin K

Theo một báo cáo trên Tạp chí Metabolism, vitamin K có thể làm giảm các triệu chứng viêm, giúp đông máu và bảo vệ sức khỏe của xương. Hầu hết mọi người không nhận đủ vitamin K từ chế độ ăn uống của mình. Nam giới trưởng thành nên bổ sung 120 mcg vitamin K mỗi ngày, trong khi phụ nữ nên tiêu thụ 90 mcg. Trẻ em được khuyến nghị với liều lượng thấp hơn.

Có hai loại vitamin K: Vitamin K1 và K2. Vitamin K1 được tìm thấy trong các loại rau lá, bao gồm cải xoăn, cải bó xôi, bông cải xanh và bắp cải, trong khi vitamin K2 có trong thịt gà, gan và trứng.

Các loại vitamin chống viêm được lấy từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau, bao gồm rau, trái cây, thịt nạc và cá, cũng như các loại thực phẩm tăng cường vitamin. Ngay cả ở dạng thuốc bổ sung, các vitamin này có thể làm giảm viêm mà không có tác dụng phụ nghiêm trọng. Tuy nhiên, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu bổ sung bất kỳ loại vitamin nào.