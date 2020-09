Những loại thực phẩm ăn đêm không lo béo

Chuối

Đây là loại trái cây được tiêu hóa nhanh và giúp bạn ngủ ngon vào ban đêm. Chuối giàu kali và magie giúp cơ thể thư giãn, hơn nữa, melatonin, hormone giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đặc biệt, ăn chuối vào ban đêm khiến bạn không lo bị béo phì hay tăng cân.

Nước ép hoa quả

Các nước ép từ hoa quả tươi, không cho thêm đường sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, giữ dáng và dưỡng da mịn màng. Các loại khoáng chất, vitamin, chất xơ trong hoa quả sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể, đốt cháy năng lượng thừa trong đêm nên hỗ trợ giảm cân rất tốt. Nếu ngại làm nước ép vào đêm muộn thì bạn cũng có thể ăn trực tiếp các loại hoa quả như bưởi, táo, cam, cà chua.

Sốt táo, quế

Món ăn sốt táo, quế giúp kiểm soát sự thèm ăn thực phẩm không lành mạnh như bánh rán, bánh nướng, đồng thời làm giảm mức độ oxerin, hợp chất khiến bạn thức dậy nửa đêm vì đói.

Rong biển

Trong rong biển có chứa chất Alginate có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, nhờ đó sẽ khiến bạn no lâu hơn, hạn chế cơn thèm ăn vặt lúc đêm muộn. Đặc biệt, sự dồi dào chất xơ trong rong biển có thể làm giảm khả năng hấp thụ chất béo vào cơ thể nhiều hơn 75% so với các loại rau xanh khác. Do đó, món ăn này sẽ thực sự rất tốt cho những người ăn đêm mà không sợ bị béo.

Rau

Rau chứa các loại tinh bột giúp bạn no cho tới sáng mà không phải ăn những thứ không lành mạnh khác.

Trứng

Một quả trứng luộc chứa 75 calo, là món ăn nhẹ ban đêm hoàn hảo. Một bữa ăn nhẹ như vậy sẽ giúp bạn quên đi cơn đói cho đến sáng hôm sau và sẽ không "chuyển hóa" thành mỡ thừa trên vùng eo của bạn.

Bánh quy giòn

Bánh quy giòn làm từ các hạt ngũ cốc nguyên cám, có chứa lượng chất xơ, khoáng chất và nhiều loại vitamin, đồng thời ít chứa các thành phần tổng hợp. Nhờ đó, đây được đánh giá là món ăn có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể vào ban đêm. Do đó, nếu thấy đói lúc giữa đêm, hãy ăn 2 đến 3 chiếc bánh quy giòn, cân nặng của bạn có thể giảm sau thời gian nhất định mà không còn phải quá lo lắng vì sợ bị béo lên.

Mật ong pha nước ấm

Với thành phần dinh dưỡng có chứa đầy đủ các khoáng chất, vitamin thiết yếu và các loại acid amin, mật ong cũng sẽ là một trong những món ăn khuya mà bạn có thể sử dụng. Sau 10 giờ tối, bạn chỉ uống một cốc nước ấm có pha chút mật ong thì “xoa dịu” dạ dày, nhờ đó cơn thèm ăn đêm của bạn cũng sẽ qua đi nhanh chóng. Theo cách này, bạn không chỉ không bị tăng cân mà còn có thể giảm cân một cách nhanh chóng đó.

Sữa chua

Chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, sữa chua Hy lạp phù hợp cho một bữa ăn nhẹ ban đêm vì nó không chứa nhiều chất béo mà lại giàu protein. Nhiều nghiên cứu cho thấy protein trong sữa chua không chỉ khiến bạn cảm thấy no mà còn giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo kể cả khi ngủ.