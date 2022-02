Những loại gạo đặc sản, gạo thơm, gạo sạch phổ biến của A An 

(VTC News) -

Đặc tính các loại gạo tại Việt Nam

Gạo Jasmine

Là giống gạo phổ biến ở nước ta, giống lúa Jasmine là giống lúa được trồng phổ biến tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam trong mùa vụ đông xuân và hè thu, là giống lúa cho ra sản lượng ổn định. Gạo thơm Jasmine có dáng dài, màu trắng trong, khi nấu lên có mùi thơm đặc trưng và có vị ngọt nhẹ dễ ăn được nhiều người ưa thích, được sản xuất và xuất khẩu đến nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Giá tham khảo: 19.000 đồng/kg.

Gạo Sóc Trăng ST24

Nổi tiếng thuộc Top 3 gạo ngon nhất thế giới do kỹ sư Hồ Quang Cua nghiên cứu và được trồng phổ biến tại vùng đất Sóc Trăng, hạt gạo có dáng dài thon nhỏ, màu trắng trong và mùi thơm lá dứa thoang thoảng khi nấu lên cho hạt cơm dẻo thơm dù để nguội.

Với hàm lượng dinh dưỡng cao giúp dễ no phù hợp với người già và người bị tiểu đường, đây là gạo được ưa thích và được lựa chọn cho người thân mình. Giá tham khảo: 29.000 đồng/kg.

Gạo Sóc Trăng ST25

Gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 với đặc tính hạt thon dài, trong, không bạc bụng. Sau khi nấu chín cơm dẻo, thơm, mang hương vị ngọt dẻo sánh ngang với Nàng thơm chợ Đào, được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Đặc biệt, loại gạo này có hàm lượng đạm cao nên phù hợp với người mắc bệnh đái tháo đường, cả người già và trẻ em. Giá tham khảo: 32.000 đồng/kg.

Phát triển nông nghiệp “sạch, an toàn, hiệu quả”

Nối tiếp chuỗi thành công trên thị trường xuất khẩu, Tân Long đã ra mắt thương hiệu gạo A An, hướng đến thị trường nội địa. Thương hiệu hướng đến phát triển sản phẩm túi nhỏ 5kg như: Gạo giống Nhật Japonica, thơm lài, Đài thơm; Sóc Trăng ST21, ST24, ST25 lúa tôm. Đặc biệt, sản phẩm gạo ST25 cam kết sử dụng giống chuẩn của kỹ sư Hồ Quang Cua.

Gạo A An cam kết về chất lượng sạch, an toàn, thơm ngon cho người tiêu dùng.

Từ nỗ lực nhân rộng mô hình liên kết sản xuất gạo an toàn mà A An từng bước khẳng định trên thị trường lúa gạo. A An cam kết 3 không: Không đấu trộn – Không tẩy trắng – Không chất tạo mùi. Cam kết này trước hết được khẳng định qua chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đang được áp dụng trên thế giới như HACCP, BRC, ISO 22000:2018, SGS; qua quy trình kiểm tra dư lượng thuốc BVTV theo tiêu chuẩn kiểm định Hàn Quốc, Đài Loan và kiểm định xay xát theo tiêu chuẩn US No.1 – US No.3 của Mỹ.

Chỗ mua gạo sạch A An

Ngay từ thời điểm vừa ra mắt năm 2019, gạo A An đã đưa dịch vụ chăm sóc khách hàng và giao hàng nhanh tại nhà vào mô hình kinh doanh. Trong năm 2020 và đến thời điểm hiện tại, nhãn gạo này vẫn giữ cam kết bán đúng giá niêm yết bao bì và đảm bảo chất lượng cho khách hàng, song song với nỗ lực hoàn thiện hệ thống giao hàng để tiết kiệm thời gian mua sắm cho người tiêu dùng.

Với mục tiêu mở rộng mạng lưới bán lẻ tại 50 tỉnh thành trên toàn quốc và phân phối gạo qua hệ thống bán lẻ hơn 2500 điểm bán, A An đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm.

Nếu bạn đang tìm chỗ mua gạo sạch A An, ngoài hotline đặt gạo tại nhà 1900 6869, khách hàng có thể tìm mua gạo A An tại các đại lý, cửa hàng gạo A An trên cả nước hoặc Bách Hóa Xanh (miền Nam) và VinMart (miền Bắc).

Đặt hàng trực tiếp tại website: https://aan.vn/ và Fanpage https://www.facebook.com/gaoaan