Những linh vật rồng tinh xảo được tạo ra từ bàn tay của 30 người thợ đặc biệt

Nằm tại phố Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), xưởng may Kymviet có 30 người thợ may thật đặc biệt. Họ là những người khiếm thính nhưng có đôi tay khéo léo. Xưởng may nằm ở ngay tầng 1, bước vào trong chỉ có tiếng lạch cạch của máy khâu, không một tiếng nói chuyện.