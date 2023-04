(VTC News) -

Thời tiết Quy Nhơn dịp 30/4-1/5

Quy Nhơn chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch, thời tiết nắng khô và nhiều hoạt động vui chơi, phù hợp với các nhóm du khách, gia đình.

Với địa thế lưng tựa núi, mặt hướng biển cùng rất nhiều địa điểm tham quan, du lịch, Quy Nhơn (Bình Định) là một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Thời điểm từ tháng 5 đến tháng 8 cũng là mùa cao điểm du lịch của thành phố này.

Nền nhiệt trung bình trong những tháng hè ở Quy Nhơn dao động từ 27 đến 33 độ C. Khi đến du lịch Quy Nhơn trong thời gian này, kem chống nắng có SPS cao, dù, kính mát là những vật dụng không thể thiếu để bảo vệ làn da. Bên cạnh đó, do thời tiết khô nóng dễ dẫn đến cảm, say nắng, khách du lịch cũng cần lưu ý bổ sung đủ nước, tránh các hoạt động ngoài trời vào giờ trưa.

Kiểm tra kỹ tình trạng giấy tờ tùy thân trước khi ra sân bay

Đảm bảo các loại giấy tờ tùy thân còn đủ thời hạn sử dụng, đặc biệt lưu ý những hành khách đi cùng trẻ em từ 14 tuổi trở lên (đủ tuổi làm CMND/CCCD) nếu chưa kịp làm CMND/CCCD hoặc những khách có CMND/CCCD bị mất, hết hạn sử dụng hoặc bị mờ, không được chấp nhận thì cần đến cơ quan công an nơi cư trú để làm giấy xác nhận nhân thân theo mẫu hiện hành để tránh việc bị từ chối thực hiện chuyến bay khi giấy tờ tùy thân không đủ điều kiện.

Hành khách cần chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế) để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ "vàng".

Khuyến khích hành khách làm thủ tục web check-in hoặc tự làm check-in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga.

Về lưu trú

Du khách đi theo nhóm bạn hoặc một mình muốn tìm chỗ ở với giá rẻ có thể chọn các homestay, hostel hoặc khách sạn 2 - 3 sao từ 150.000 - 400.000 đồng/đêm. Cần yên tĩnh và tiện nghi bạn hãy tìm các khách sạn đường Tây Sơn, An Dương Vương, Hàn Mặc Tử...

Nếu muốn ở gần biển, khách có thể tìm tới các con đường như Nguyễn Huệ, Xuân Diệu quanh tượng đài Nguyễn Tất Thành hay ở Bãi Xép, Kỳ Co - Eo Gió...

Đi du lịch Quy Nhơn nên mặc gì?

Tùy theo phong cách, sở thích cá nhân mà bạn có thể lựa chọn trang phục đi Quy Nhơn hợp với mình nhất, song bạn nên chuẩn bị những bộ đồ thoải mái, chất liệu thoáng mát để thích hợp với thời tiết ở đây.

- Quần áo: Các bạn nữ có thể mang theo những chiếc áo phông kết hợp với quần jean, chân váy vừa năng động, vừa thoải mái. Ngoài ra, có thể bỏ thêm vào vali của mình một chiếc váy suông dáng dài, hay váy họa tiết “bánh bèo”. Quy Nhơn có rất nhiều địa điểm check-in, vì vậy, nếu bạn đam mê chụp ảnh thì những chiếc váy này sẽ giúp cho album ảnh của bạn đẹp lung linh luôn đó.

Đối với đấng mày râu thì việc lựa chọn trang phục đơn giản hơn, gọn gàng hơn. Các anh chỉ cần mang một vài chiếc áo phông, một sơ mi vải đũi dài tay hoặc ngắn tay, kết hợp với một vài chiếc quần jean hoặc quần short là gần như đã đủ trang phục cho cả chuyến đi rồi. Đặc biệt Quy Nhơn có bãi biển dài, nước trong xanh, bờ cát trắng, do đó bạn đừng quên mang theo đồ bơi nhé.

- Giày, dép: Do đặc thù địa hình ở Quy Nhơn đa dạng, biển, núi, đồi đều đủ cả nên việc lựa chọn giày dép là khá quan trọng. Theo kinh nghiệm du lịch Quy Nhơn của nhiều du khách, một đôi giày thể thao êm, nhẹ, ôm chân sẽ là món đồ được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, bạn cũng nên mang thêm một đôi sandal nhỏ gọn tiện cho việc di chuyển trên bãi biển là điều thích hợp nhất. Chỉ với giày thể thao và sandal bạn cũng có thể kết hợp với quần áo và các phụ kiện khác vừa đẹp, vừa thuận tiện.

- Phụ kiện đi kèm: Nếu như các bạn lựa chọn những bộ đồ đơn giản thì việc kết hợp với phụ kiện khác cũng rất đơn giản. Bạn có thể lựa thêm cho mình một chiếc kính, một chiếc mũ, một túi đeo nhỏ nhỏ xinh xinh hoặc một chiếc khăn turban làm tăng thêm nét cá tính riêng.

Quy Nhơn có rất nhiều địa điểm check-in. (Ảnh: Dũng Nhân).

Những vật dụng cần thiết khác khi đi Quy Nhơn

Bên cạnh những giấy tờ và trang phục, khi chuẩn bị đồ đi du lịch Quy Nhơn, bạn cũng nên mang theo những thứ sau:

- Khẩu trang: Các sân bay hay các điểm du lịch những dịp lễ rất đông người, vì vậy bạn cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tuân thủ khuyến cáo 2K (khẩu trang, khử khuẩn) của Bộ Y tế, đặc biệt tại các khu vực công cộng.

- Đồ dùng cá nhân: Thông thường trong các khách sạn sẽ chuẩn bị kem đánh răng, bàn chải đánh răng, bánh xà phòng tắm,...Tuy nhiên, nếu cẩn thận hơn bạn có thể mang những đồ dùng này để đúng ý của mình.

Đối với các bạn nữ nên chuẩn bị thêm dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt, 1 tuýp kem đánh răng loại nhỏ, bông tẩy trang, nước tẩy trang, bông tai,...Bạn nên mang theo các dung dịch được chiết vào lọ thể tích nhỏ vì hầu hết các hãng hàng không đều quản lí nghiêm ngặt việc mang chất lỏng lên máy bay. Đối với các bạn là nam thì một chiếc dao cạo râu cũng khá cần thiết.

- Đồ make up: Chắc hẳn các bạn nữ sẽ không thiếu những món đồ make up trong chuyến du lịch Quy Nhơn của mình. Tuy nhiên, để gọn nhẹ bạn chỉ nên mang một số dụng cụ make up cơ bản như: kem chống nắng, một hộp phấn nước, chì kẻ mày, một bút kẻ eyeliner, một hộp phấn mắt nhỏ từ 4-6 tông màu và vật bất li thân một thỏi son mà bạn yêu thích. Tất cả bạn chỉ cần cho vào một túi vải có khóa là có thể xếp gọn vào góc vali được rồi.

- Đồ dùng y tế: Trong những vật dùng cần thiết khi đi Quy Nhơn đây là thứ ít được chú ý đến nhất vì trước mỗi chuyến đi ai cũng chỉ chuẩn bị trang phục, đồ make up là chủ yếu, tuy nhiên chúng lại rất cần thiết. Bạn chỉ cần đem theo một số loại thuốc cơ bản như thuốc giảm đau, thuốc cảm cúm và Urgo. Đối với các bạn hay bị say tàu xe thì hãy chuẩn bị thêm thuốc chống say tàu, xe.

- Đồ điện tử: Điện thoại, máy ảnh chắc chắn sẽ là những thứ bạn không thể thiếu trong hành lý khi đi du lịch Quy Nhơn. Ngoài việc giúp bạn lưu giữ lại những bức ảnh đẹp cho chuyến đi, điện thoại smartphone còn giúp chúng ta có thể tra cứu các thông tin những quán ăn, các món ăn ngon ở Quy Nhơn, đường đi,...đặc biệt rất cần khi bạn đi du lịch Quy Nhơn tự túc.

Ngoài ra, đừng quên sạc pin dự phòng, sạc pin điện thoại hoặc máy ảnh. Sạc dự phòng tuy khá quan trọng nhưng lại nằm trong danh mục hành lý đặc biệt của các hãng hàng không, nên đồ vật này bạn không được mang theo hành lý xách tay mà phải ký gửi.

Một số lưu ý khi chuẩn bị hành lý đi du lịch Quy Nhơn

- Chuẩn bị đầy đủ và bảo quản cẩn thận các loại giấy tờ tùy thân, để chắc chắn bạn có thể photo hoặc chụp ảnh lại để sử dụng khi cần thiết.

- Chỉ mang đủ những đồ dùng cần thiết, không nên mang quá nhiều, có thể sẽ dẫn đến thừa số kg trong hành lý. Nếu có thể mang trong phạm vi cân nặng quy định xách tay của hãng máy bay càng tốt, bởi các bạn sẽ không mất công chờ đợi lấy đồ sau khi xuống máy bay và tiết kiệm được chi phí ký gửi.

- Không mang quá nhiều tiền mặt tránh trường hợp bị rơi hoặc mất cắp.

H.D