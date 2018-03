Những kiêng cữ sai lầm sau khi sinh mẹ bầu cần tránh

Chị em cần loại bỏ ngay những quan niệm sai lầm về kiêng cữ sau khi sinh dưới đây để không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé.

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, bác sĩ Lê Thị Kiều Dung – Khoa sản Bệnh viện Đại học Y dược (TP.HCM) cho biết nhiều chị em vẫn áp dụng một cách rập khuôn những quan niệm kiêng cử sai lầm sau khi sinh khiến sức khỏe của mẹ và bé ít nhiều bị ảnh hưởng. Thói quen hơ bụng bằng bếp than, kiêng tắm gội, kiêng quan hệ vợ chồng suốt 3 tháng hay ăn uống quá khô khan... đều là những sai lầm chị em cần tuyệt đối tránh xa.

Hơ bụng bằng bếp than nóng

Theo kinh nghiệm dân gian, nhiều sản phụ ở cữ trong 3 tháng đầu thường nằm hơ bụng bằng bếp than nóng. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Hơ bụng bằng bếp than sau sinh là quan niệm kiêng cử có hại cho sức khỏe của mẹ và con - Ảnh minh họa: Internet

Lượng khí CO2 sản sinh ra từ bếp than sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp chưa hoàn chỉnh của trẻ sơ sinh, đặc biệt là các bé sinh mổ. Nhiệt độ quá cao của bếp than có nguy cơ gây bỏng cho làn da nhạy cảm của bé. Ngoài ra, việc hơ bụng bằng bếp than có thể gây chảy sệ vùng tử cung. Trong y khoa, khi băng huyết, các bác sĩ sẽ tiến hành phương pháp chườm đá lạnh, hoàn toàn không áp dụng chườm nóng để thu gọn kích thước tử cung.

Tử cung của sản phụ sẽ tự co lại, trở về trạng thái ban đầu một cách tự nhiên. Do đó, mẹ bầu không nên hơ bụng bằng bếp than sau sinh.

Kiêng tắm gội

Không gội đầu suốt thời gian ở cữ 3 tháng 10 ngày là quan niệm truyền miệng vẫn được chị em nghe theo. Tuy nhiên, việc kiêng tắm gội trong thời gian dài sẽ dễ làm cơ thể mẹ bị nhiễm khuẩn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và rất dễ lây cho bé. Mặt khác, cơ thể không được tắm rửa sạch sẽ gây nên cảm giác khó chịu, bức bối cho mẹ bầu. Nhiều chị em sẽ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, căng thẳng và nguy cơ các mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Kiêng tắm gội 3 tháng sau sinh dễ khiến cơ thể sản phụ bị nhiễm khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm thích hợp để sản phụ tắm gội, làm sạch cơ thể sau sinh là từ 3 đến 4 ngày đối với trường hợp sinh thường. Nếu sinh mổ, sản phụ nên kiêng từ 5 – 7 ngày. Ngoài ra, chị em cần lưu ý tắm bằng nước ấm trong thời gian từ 5 – 10 phút. Sau khi gội đầu cần nhanh chóng sấy khô. Đối với vùng kín nên vệ sinh sạch sẽ bằng nước sôi để nguội và nước muối sinh lý.

Kiêng đồ tanh, ăn uống khô khan

Quan niệm ở cữ sau sinh phải ăn uống kiêng khem, chủ yếu ăn đồ khô là hoàn toàn sai lầm. Có rất nhiều sản phụ phải ăn theo chế độ nghèo nàn, chủ yếu là các món cơm trắng ăn kèm thịt kho khô, thịt kho nghệ, móng giò hầm, trứng gà.

Trong khi đó, cơ thể chị em lúc này cần nhận nhiều chất dinh dưỡng vừa giúp cơ thể phục hồi vừa tạo nguồn sữa mẹ giàu dinh dưỡng để nuôi con.

Sau khi sinh, cơ thể mẹ cần nhiều dưỡng chất để phục hồi sức khỏe và tạo sữa nuôi con - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, về chế độ dinh dưỡng sau sinh, chị em nên ăn đa dạng các 4 nhóm thực phẩm theo tháp dinh dưỡng. Phụ nữ sinh con bằng phương pháp sinh mổ có thể kiêng các thực phẩm gây sẹo và làm vết thương lâu lành như rau muống, thịt bò, xôi nếp.

Kiêng quan hệ vợ chồng suốt 3 tháng

Sản phụ chỉ cần kiêng việc quan hệ vợ chồng từ 6 - 8 tuần - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện quan hệ vợ chồng cần kiêng cử 3 tháng sau khi sinh hoàn toàn sai lầm. Chỉ cần hết thời gian hậu sản (từ 6 – 8 tuần), chị em đã có thể sinh hoạt một cách bình thường.

Video: Bà bầu tự đỡ đẻ cho "thuận tự nhiên", bác sỹ nói gì?

>>> Đọc thêm: Video: Cười vỡ bụng với cuộc thi bịt mắt bắt lợn rừng ở Bắc Giang