Những kẻ lột đồ, đánh ghen cô gái như thời trung cổ đối diện mức án nào?

Ngày 23/11, trả lời PV VTC News, luật sư Võ Thị Tuệ Minh - Giám đốc Công ty luật An Doanh tỉnh Thừa Thiên - Huế phân tích, hành vi lột sạch quần áo trên người cô gái và túm tóc, đánh, tát mạnh vào đầu, mặt, vùng kín, đồng thời với đó là chửi bới thô bỉ, tục tĩu, lăng mạ cô gái của nhóm người đánh ghen cô gái như thời trung cổ có thể được xem là hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của cô gái.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm người nói trên về hành vi "làm nhục người khác” là xác đáng. Theo luật sư Võ Thị Tuệ Minh, với hành vi nói trên, quy định tại Điều 155 BLHS với mức hình phạt cao nhất mà nhóm người nói trên có thể phải chịu là cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Cô gái bị nhóm 4 người lột đồ, đánh ghen dã man như thời trung cổ sau đó còn dùng điện thoại quay clip đăng lên mạng xã hội Facebook.

Theo Giám đốc của Công ty luật An Doanh, hành vi sử dụng điện thoại di động, máy quay phim... ghi lại quá trình đánh ghen trên để đăng tải lên mạng xã hội nhằm mục đích bêu rếu, làm nhục cô gái có thể thuộc tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 155 BLHS, đó là “sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”.

Với tình tiết định khung tăng nặng nói trên, nhóm người tham gia lột đồ, đánh ghen cô gái như thời trung cổ có thể đối mặt với mức hình phạt là 02 năm tù giam.

Luật sư Võ Thị Tuệ Minh phân tích thêm, ngoài ra, còn tùy thuộc vào kết luận giám định về tỷ lệ tổn thương cơ thể của cô gái mà hành vi của nhóm người này có thể cấu thành tội phạm của một tội phạm khác, đó là tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” được quy định tại Điều 134 BLHS.

Mức hình phạt đối với tội danh này còn tùy thuộc vào tỷ lệ tổn thương cơ thể của cô gái và các tình tiết định khung tăng nặng khác.

Trước đó, như VTC News đưa tin, trong ngày 19 và 20/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) ra điều tra, quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 4 bị can với tội danh “làm nhục người khác”.

4 kẻ tham gia lột đồ, đánh ghen cô gái vừa bị cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/11 tại xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) xảy ra vụ đánh ghen giữa nhóm gồm 4 người với một cô gái được cho là có quan hệ bất chính với chồng của một phụ nữ trong nhóm.

Lợi dụng lúc đêm tối, tại nơi vắng người, 4 người này phát hiện cô gái đang ngồi cùng chồng của người trong nhóm nên xông vào khống chế, lột hết quần áo, đánh đập, lăng nhục rồi quay lại video và sau đó đăng tải lên mạng internet.

Sau khi nhận được đơn trình báo của người bị hại, Công an thị xã Hương Trà khẩn trương điều tra và xác định 4 người lột đồ hành hung cô gái là Nguyễn Thị Trâm (SN 1992 trú 30/3/73 Bùi Thị Xuân, TP Huế); Nguyễn Thị Bé (SN 1983); Đặng Thị Thuỳ Trang (SN 1979) và Lê Công (SN 1991) cũng trú xã Hải Dương (thị xã Hương Trà).