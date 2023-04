Những homestay Nha Trang gần biển khiến khách mê mẩn

(VTC News) -

S: House homestay

Homestay này chỉ cách bãi biển khoảng 2 km nên du khách rất thuận tiện trong việc di chuyển ra biển. Tuy hơi xa trung tâm song ở đây có dịch vụ thuê xe máy giúp du khách có thể vi vu quanh thành phố.

S: House có tông trắng làm màu chủ đạo, kết hợp với màu xanh lá và những chi tiết họa tiết thổ cẩm làm điểm nhấn tạo không gian sống ảo lý tưởng. Tất cả nội thất bên trong đều được làm từ gỗ với màu tự nhiên. Ngoài ra ở S: House còn có khu vườn nhỏ xinh dành cho những ai yêu thích cây cỏ.

Ccasa homestay

Là homestay ở Nha Trang duy nhất được tạp chí kiến trúc nổi tiếng Archdaily (Mỹ) giới thiệu, Ccasa homestay lần đầu tiên xuất hiện và được xây theo kiến trúc container. Homestay Nha Trang container này với thiết kế mở cùng khoảng sân vườn tạo một không gian vô cùng thoáng mát.

Sân thượng với những tấm lưới căng qua giếng trời cũng là khu vực không một du khách nào bỏ qua khi đến với Ccasa. Cùng với đó, tất cả mọi thứ từ kiến trúc, phòng ốc, dịch vụ cho đến những góc sống ảo đều gói gọn trong 2 từ “xuất sắc”.

Ccasa thực sự không chỉ là homestay Nha Trang giá rẻ mà còn nổi bật bởi phong cách kiến trúc độc đáo. Được thiết kế bởi những container ghép lại với nhau, Ccasa khiến du khách ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vivid Boutique hometel

Là một trong những homestay đẹp ở Nha Trang, Vivid Boutique gây ấn tượng với du khách bằng vẻ đẹp đơn giản mà ấm cúng. Không gian nhỏ xinh với nền trắng và điểm xuyết vài màu sắc từ bộ sofa xanh, chiếc gối sọc, thảm trải sàn…

Không gian phòng được thiết kế để có thể lấy được ánh sáng tự nhiên một cách nhiều nhất, đem lại cảm giác sảng khoái cho du khách.

Kokoro homestay

Nằm nép mình trên đường Đặng Tất, Kokoro homestay được thiết kế và bài trí theo phong cách tối giản nhưng tinh tế của người Nhật.

Các phòng ngủ ở đây lấy màu trắng làm gam màu chính và decor vào không gian chút xanh của cây leo, xương rồng, thêm chút trầm ấm của màu gỗ và ánh đèn vàng từ dàn đèn treo. Mỗi phòng ngủ tại Kokoro có sức chứa khác nhau phù hợp với nhu cầu đi du lịch của du khách.

Điểm công nữa là vị trí của homestay cực gần chợ, các quán ăn và gần biển. Từ homestay bạn chỉ mất tầm khoảng 10 phút là có thể ra đến bãi biển Nha Trang.

An An homestay

Tọa lạc tại đường Phạm Văn Đồng, một trong những con đường có nhiều khách sạn và homestay nhất Nha Trang nhưng An An Homestay vẫn khiến cho du khách biết đến rất nhiều bởi sự đặc biệt. Homestay nổi tiếng với những căn phòng được trang trí nội thất xinh xắn, dễ thương mà góc cạnh nào cũng có thể đem lại cho bạn một bức ảnh đẹp.

Cảm giác mà mọi du khách đã từng trải nghiệm khi nghỉ tại An An Homestay là cảm giác ấm áp, yên bình. An An Homestay Nha Trang thu hút du khách bởi không khí thoáng đãng, mát mẻ, không gian yên tĩnh tạo cảm giác yên bình như đang ở nhà.

Homie homestay Nha Trang

Sở hữu vị trí đắc địa nằm ngay mặt tiền gần sát khu phố Tây của thành phố Nha Trang, Homie homestay chỉ cách biển 3 phút đi bộ, xung quanh là các siêu thị, nhà hàng và quán cafe vô cùng sầm uất. Từ homestay bạn cũng chỉ mất 5 phút đi bộ để ghé thăm chợ Đêm Nha Trang tha hồ tận hưởng những món ăn đặc sản.

Đây là homestay đẹp ở Nha Trang từ phong cách trang trí cho đến đẹp trong cách phục vụ khách hàng. Homestay được thiết kế theo lối kiến trúc bình dị, mộc mạc, gần gũi với tông màu pastel nhẹ nhàng tươi sáng. Nghỉ ngơi tại homie đem đến cảm giác thân quen như đang được ở trong chính ngôi nhà của mình.

Homie được thiết kế với 3 phòng ngủ rộng rãi, gian bếp cũng là một điển nhấn ấn tượng cho du khách với đầy đủ trang thiết bị dụng cụ để bạn trổ tài nấu nướng như tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng, gia vị…

Ngọc Vy (Tổng hợp)