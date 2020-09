Những hoạt chất phân hủy mỡ máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch hiệu quả

Mỡ máu (còn gọi là cholesterol hoặc tăng lipid máu) là tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid. Khi chỉ số mỡ trong máu cao hơn bình thường này sẽ hình thành nên các mảng xơ vữa ở thành mạch máu dẫn đến tình trạng bị xơ vữa đông mạch, hình thành các cục máu đông chặn đường vận chuyển máu lên các vùng của cơ thể, gây nên các bệnh thiếu máu, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, viêm tụy cấp, tăng huyết áp, thiếu máu não… Bệnh diễn biến ở mọi độ tuổi, khó phát hiện ra bởi không có triệu chứng cụ thể.

Thói quen ăn uống hàng ngày dùng nhiều thực phẩm chứa lượng cholesterol cao đã làm tăng mức độ cholesterol xấu, làm hại cơ thể, khiến cho cơ thể tẩm vào người quá nhiều lượng chất béo. Đây cũng là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống hiện nay.

Trong trường hợp này, nên sử dụng 3 loại thảo dược quý hơn vàng mà các công trình nghiên cứu y học đã kỳ công nghiên cứu:

Trái khổ qua rừng

Quả hình tròn, nhỏ, ăn giòn, vị đắng đậm. Bạn nên phân biệt trái khổ qua rừng khác với các trái khổ qua thông thường nhé. Khổ qua rừng được xếp đứng đầu trong danh sách các thực phẩm tốt cho người bệnh mỡ máu cao. Rất nhiều người bị mỡ máu hiện đang sống khỏe mạnh và tình trạng bệnh ngày càng thuyên giảm, một phần là nhờ biết cách sử dụng khổ qua rừng cho thực đơn ăn uống của mình. Khổ qua rừng chứa nhiều chất giúp phân hủy mỡ thừa hiệu quả và giúp giảm các cholesterol xấu nên cho tác dụng điều trị rất tích cực.

Dây thìa canh

Dây thìa canh có hàng loạt hoạt chất lợi ích như flavonoid, peptide, pectin, alkaloids và các thành phần hóa học khác. Ngoài khả năng ức chế đáng kể sự gia tăng lượng đường trong máu thì nó còn có tác dụng hạ sốt và chống xơ vữa động mạch mạnh mẽ thông qua hoạt chất Echinochloa crusgalli làm giảm triglyceride huyết thanh, giảm LDL-cholesterol, tăng HDL-cholesterol, ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Giảo cổ lam

Giảo cổ lam còn được gọi với nhiều cái tên khác nhau là “cỏ trường thọ” hay “phúc ẩm thảo”, hay “nhân sâm 5 lá” với lợi ích bất ngờ cho người sống lâu dài thông qua 100 hoạt chất được tìm thấy. Đây là các hoạt chất có cấu trúc giống nhóm dammaran trong cây nhân sâm, có chức năng kỳ diệu giảm cholesterol toàn phần, ngăn ngừa hình thành mảng xơ vữa động mạch, duy trì huyết áp ổn định.

Giảo cổ lam giảm lượng cholesterol tới 71% nhờ hoạt chất saponin “loại bỏ” các chất béo có trong máu, các mảng xơ vữa trong lòng mạch, ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tim mạch, giúp máu lên não lưu thông.

Các chuyên gia y học thừa nhận giá trị siêu lợi ích về 3 loại thảo dược quý này, khuyến khích người dân dử dụng 3 loại thảo dược này đủ hàm lượng thì sẽ cho những kết quả tốt.

Trên cơ sở đó, để tiện lợi cho việc sử dụng, các nhà dược học đã sáng chế ra Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HASACHI, bao gồm 3 thành phần chính ở trên, đồng thời bổ sung thêm Alpha Lipoic Acid (ALA) và một số thành phần tinh túy khác, với hàm lượng khoa học, phù hợp với mọi cấp độ người bệnh mỡ máu, xơ vữa động mạch.

Đặc biệt, ALA là thành phần chống oxy hóa cực mạnh, có nhiệm vụ tiêu diệt các gốc tự do, giúp trẻ hóa cơ thể cũng như ngăn ngừa các tác hại do gốc tự do gây ra.

Sự có mặt của ALA sẽ can thiệp và làm chậm quá trình oxy hóa bằng cách ALA di chuyển khắp các vùng cơ thể để thực hiện chức năng trung hòa gốc tự do, dọn dẹp các gốc tự do và đào thải các chất cặn bám ở các thành mạch ra ngoài, làm lành các tế bào bị tổn thương do quá trình oxy hóa. Mặt khác, ALA còn kích hoạt khả năng chống gốc tự do của vitamin C và vitamine E, điều này góp phần hình thành nhiều hơn các điểm chống gốc tự do mới, tại những khu vực chống gốc tự do mới này thì tế bào được trẻ hóa trở lại, có sức đề kháng, sức hoạt động dẻo dai hơn, từ đó thông tắc được đường vận chuyển máu, dinh dưỡng thông suốt.

Sự kết hợp các thành phần trong Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hasachi tăng thêm sức mạnh toàn diện về khả năng ức chế giảm cholesterol trong máu, ức chế khả năng tổng hợp lipit máu, chặn lại những nguyên nhân hình thành mỡ máu, đồng thời phân hủy những mảng bám ở thành mạch không thể tích tụ lại để gây ra những biến chứng thiếu máu, đột quỵ, tai biến… Ngoài ra, nhờ sự bổ sung Alpha Lipoic Acid nên đã tăng sức đề kháng cho tế bào có đủ khả năng hoạt động bền bỉ để tẩy sạch các mảng bám đọng lại ở thành mạch, giúp cho cơ thể điều hòa được lượng mỡ trong máu ổn định.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HASACHI được khuyên dùng trong các trường hợp bị mỡ máu cao, bị xơ vữa động mạch hoặc nguy cơ mắc các bệnh tim mạch do cholesterol máu cao. Để ức chế quá trình sinh tổng hợp lipid và tăng thải trừ lipid ra khỏi cơ thể, từ đó giúp giảm cholesterol, triglycerid, LDL và tăng HDL, đưa các chỉ số mỡ máu này về ngưỡng an toàn.

- Ngăn quá trình hình thành mảng xơ vữa động mạch, phòng ngừa bệnh lý mạch vành, giảm nguy cơ tai biến và đột quỵ.

- Giúp giảm mỡ trong gan, giảm tích tụ mỡ dư thừa hiệu quả.

- Chiết xuất từ thảo dược, không gây tác dụng phụ.

