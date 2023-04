Susan Miller - cư dân New York, 35 tuổi - nghĩ ông Trump vô tội và cô bày tỏ thái độ "coi thường" công tố viên Alvin Bragg. "Họ thả rông hàng tá tội phạm và truy lùng một người vô tội", cô nói. Trong khi đó, đứng bên ngoài Tháp Trump, cư dân New Jersey Robert Hoatson cho rằng "thật mỉa mai khi họ không thể bắt được ông Trump vì tất cả tội ác ông ấy phạm phải, ngoại trừ việc trả tiền cho ngôi sao khiêu dâm". "Đây là một ngày tuyệt vời. Tôi hy vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, và ông ấy bị kết tội", người đàn ông 71 tuổi nói. (Ảnh: New York Post)