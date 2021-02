Những doanh nghiệp bất động sản báo lãi nghìn tỷ đồng

(VTC News) -

Một trong những doanh nghiệp báo lãi “khủng” nhất phải kể đến là Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM).

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong Quý 4/2020 của VHM đạt 21.512 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu do công ty bước vào thời kỳ bàn giao lớn với các sản phẩm bàn giao chủ yếu của 4 dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Symphony.

Tổng lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế ghi nhận trong Quý 4 năm 2020 đạt 14.847 tỷ đồng, tăng 98% so với Quý 3 năm 2020 nhờ tăng trưởng bàn giao bán lẻ và bán buôn.

Đại đô thị Vinhomes Ocean Park.

Luỹ kế cả năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong năm 2020 đạt 70.890 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi ghi nhận trong năm 2020, bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và hoạt động bán buôn được ghi nhận như một khoản thu nhập tài chính, đạt 98.089 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2019.

Tổng lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế trong năm 2020 đạt 37.047 tỷ đồng và lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ đạt 27.839 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 28% so với năm 2019.

Ngày 31/12/2020, tổng tài sản Vinhomes đạt 214.937 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 89.685 tỷ đồng, tăng lần lượt 9% và 39% so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2019. Hàng tồn kho giảm mạnh từ hơn 60.000 tỷ đầu năm xuống còn 43.220 tỷ.

Tập đoàn Novaland cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng dự án là 8.600 tỷ đồng.

Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế 3.884 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2020, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020, Novaland ghi nhận doanh thu tài chính tăng vọt, lên mức 6.210 tỷ đồng.

Theo Novaland, đây khoản lãi ghi nhận từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần mà Novaland sở hữu tại các công ty dự án trong năm 2020 là 3.358 tỷ đồng.

Kết thúc ngày 31/12/2020, doanh thu hoạt động tài chính đạt 6.210 tỷ đồng, trong đó ghi nhận khoản lãi đến từ việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần mà Novaland sở hữu tại các công ty dự án trong năm 2020 là 3.358 tỷ đồng, và lãi từ việc đánh giá lại khoản đầu tư ở các công ty con sau khi hoàn tất sáp nhập vào Tập đoàn trong kỳ báo cáo đạt 2.384 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Novaland đạt 144.519 tỷ đồng, tăng 60,6% so với cuối năm 2019. Trong đó, hàng tồn kho 86.847 tỷ đồng, tăng 51,8% so với thời điểm 31/12/2019 và tăng 9,4% so với thời điểm cuối tháng 9/2020.

Cùng với Vinhomes và Novaland, Tập đoàn Hà Đô (mã: HDG) là một trong số ít doanh nghiệp bất động sản báo lãi trên 1.000 tỷ đồng năm 2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2020 của Hà Đô cho thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 1.168 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp tăng 31%, lên 603 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu chính đem về cho Hà Đô 4.999 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2019. Trong đó, thu tiền từ kinh doanh bất động sản đạt 3.115 tỷ đồng, chiếm hơn 62%; doanh thu xây lắp đạt 775 tỷ đồng, chiếm 15%; doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời đạt 786 tỷ đồng, chiếm 16%.

Doanh thu thuần của Hà Đô đạt 1.597 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.260 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và tăng 13% so với năm 2019.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Hà Đô đạt 14.001 tỷ đồng, tăng 142 tỷ đồng so với đầu kỳ. Hàng tồn kho đạt 1.643 tỷ đồng, đã giảm được một nửa.

Ngoài ra, doanh nghiệp bất động sản này còn hơn 4.467 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tập trung chủ yếu tại dự án Thủy Điện Dắc Mi (2.473 tỷ đồng), Thủy điện Sông Tranh 4 (1.222 tỷ đồng) và Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại (hơn 175 tỷ đồng).

Trong khi đó, nợ phải trả của công ty còn 9.836 tỷ đồng, chiếm 70% tổng tài sản và gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu. Tổng dư nợ đi vay ghi nhận hơn 6.567 tỷ đồng, chiếm 66%. Riêng nợ dài hạn tăng từ 4.694 tỷ đồng đầu kỳ lên 5.868 tỷ đồng.