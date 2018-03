Những điều thú vị về giải thưởng Oscar 2018

Rất nhiều kỷ lục mới được ghi nhận trong lễ trao giải điện ảnh danh giá sẽ diễn ra vào 20h ngày 4/3 tại Los Angeles, Mỹ.

1. Meryl Streep xứng danh "Nữ hoàng điện ảnh"

Với đề cử trong phim The Post, minh tinh 68 tuổi là diễn viên nhận được nhiều đề cử Oscar nhất trong lịch sử giải thưởng này, tổng cộng 21 lần. Meryl Streep từng chiến thắng 3 lần với các vai diễn trong Kramer vs. Kramer (1979), Sophie’s Choice (1982) và The Iron Lady (2011).

2. "Nhà soạn nhạc thành công nhất" tại Oscar

John Williams lập kỷ lục 46 lần được đề cử Nhạc nền phim hay nhất, trong đó năm nay là phim Star Wars: The last Jedi. Ông cũng nhận thêm 5 đề cử khác ở hạng mục Bài hát trong phim hay nhất.

3. Diễn viên trẻ nhất và già nhất được đề cử

Timothée Chalamet, 22 tuổi, là nam diễn viên trẻ nhất trong lịch sử được đề cử trong suốt 75 năm. Anh được ghi nhận với vai diễn trong bộ phim về tình yêu đồng giới Call Me by Your Name. Trong khi đó, ngôi sao phim All the Money in the World, Christopher Plummer là diễn viên già nhất giành được đề cử ở tuổi 88.

4. Những gương mặt mới

Rất nhiều ngôi sao đang hào hứng chờ đợi lễ trao giải diễn ra, đặc biệt là những người lần đầu được đề cử. Ca sĩ 47 tuổi Mary J. Blige nhận được tới 2 đề cử ở lần đầu tiên gồm Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong Mudbound và Ca khúc xuất sắc trong Mighty River.

Cô đào Australia, Margot Robbie, được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc trong I, Tonya. Nam diễn viên Daniel Kaluuya cũng là gương mặt mới với vai diễn xuất sắc trong phim Get Out.

5. Ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant bất ngờ có tên ở Oscar

Tác phẩm Dear Basketball của Kobe Bryant lọt vào hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc. Bộ phim kể về niềm đam mê bóng rổ của một cậu bé, với lời dẫn truyện lấy cảm hứng từ một bài thơ do chính siêu sao bóng rổ này sáng tác.

"Cái gì cơ? Điều này thật vượt qua sự tưởng tượng", Kobe Bryant thốt lên khi nghe đề cử.

6. Sự lên ngôi của nhiều nhà làm phim nữ

7.000 thành viên của Viện hàn lâm khoa học và điện ảnh Mỹ bỏ rất nhiều phiếu bầu cho các nhà làm phim nữ năm nay. Greta Gerwig của phim Lady Bird là nữ đạo diễn hiếm hoi thứ 5 được đề cử. Rachel Morrison là người phụ nữ đầu tiên có tên trong hạng mục Quay phim xuất sắc với Mudbound.

Nữ quyền cũng được tôn vinh tại Oscar năm nay qua nhiều bộ phim được đề cử như The Shape of Water, The Post, Lady Bird, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

7. Váy áo trên thảm đỏ Oscar

Khác với lễ trao giải Quả cầu vàng 2018 được gợi ý dress code là trang phục màu đen, ban tổ chức Oscar không có yêu cầu đặc biệt nào. Tuy nhiên, những người đến tham dự sẽ đeo huy hiệu Time's Up để ủng hộ chiến dịch chống lạm dụng tình dục ở Hollywood. Vì vậy, thảm đỏ Oscar năm nay tiếp tục sẽ là ngày hội thời trang của các minh tinh điện ảnh.

8. Danh hài kiêm MC Jimmy Kimmel sẽ dẫn chương trình

Jimmy Kimmel lần thứ hai đảm nhiệm vai trò host của lễ trao giải Oscar. Anh từng dẫn dắt sự kiện này vào năm ngoái - khi xảy ra sự cố tên Phim hay nhất bị công bố nhầm. Tuy nhiên lỗi đó hoàn toàn không phải do Jimmy Kimmel mà là do người kiểm toán đưa nhầm kết quả cho những người lên trao giải.

